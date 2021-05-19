Курс биткоина обрушился из-за решения Китая запретить транзакции с криптовалютой

36 минут назад

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Во время торгов в среду цена биткоина опустилась ниже 34 тыс. долларов, это произошло на фоне введения китайским правительством ограничений на торговлю криптовалютой. Затем биткоин несколько прибавил в цене - по состоянию на 1900 по Гринвичу его курс составляет около 40 тыс. долларов - однако это падение стало самым стремительным за последние месяцы.

Во вторник Пекин запретил финансовым институтам и компаниям оказывать услуги, связанные с обменом криптовалют, и предупредил инвесторов об опасности спекулятивной торговли.

На прошлой неделе курс биткоина снизился примерно на 10%, это произошло после того, как глава Tesla Илон Маск заявил, что его компания больше не будет принимать биткоин при покупке автомобилей. При этом у компании Маска в запасе остается криптовалюта примерно на 1,5 млрд. долларов.

В среду биткоин показал самое серьезное однодневное падение с марта прошлого года - в один из моментов курс упал примерно на 30%. Другие заметные криптовалюты, Etherium и Dogecoin, потеряли, соответственно, 25% и 29%.

Наступление Пекина

В Китае торговля криптовалютой запрещена с 2019 года - это объясняется борьбой с отмыванием денег. Однако фактически операции с биткоином все еще проводились в интернете, что вызвало беспокойство властей.

Во вторник три китайских организации - Национальная китайская ассоциация интернет-финансов, Китайская банковская ассоциация и Платежная и клиринговая ассоциация Китая - выпустили предупреждение в соцсетях.

Если потребители свяжутся с криптовалютой и потерпят убытки, то их никто не возместит, сказано в предупреждении. Также в полугосударственных структурах добавляют, что волатильность крипторынков ставит под угрозу безопасность активов и нарушает "нормальный экономический и финансовый порядок".

"Китай уже некоторое время оказывает давление на крипто-пространство, но это эскалация. Теперь остальные страны могут последовать этому примеру по мере того, как национальные банки продвигаются к созданию собственных цифровых валют, - говорит аналитик markets.com Нил Уилсон. - До сих пор западные регуляторы достаточно расслабленно относились к биткоину, но вскоре это может измениться".

Как передумал Илон Маск

В марте этого года Илон Маск неожиданно заявил, что компания Tesla будет принимать оплату за автомобили в биткоинах. Кроме того, он сам вложил в цифровую валюту 1,5 млрд долларов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Илон Маск заявил, что криптовалюта не должна вредить окружающей среде, а для майнинга биткоинов используется электричество

Однако на прошлой неделе Маск отказался принимать биткоины, объяснив это тем, что криптовалюты в нынешнем виде несут угрозу для окружающей среды. "Мы озабочены тем, что для майнинга и транзакций с биткоином используется все больше органических источников энергии, особенно угля, а это самое плохое топливо из всех с точки зрения выбросов, - заявил тогда Маск. - Криптовалюта - это хорошая идея… но она не может стоить окружающей среде так дорого", - заявил магнат.

После того, как Маск написал об этом в своем "Твиттере", цена биткоина упала больше, чем на 10%, однако акции Tesla также снизились в цене.

Анализ: знакомая история

Рори Кетлан-Джонс, корреспондент по вопросам технологий

Тем, кто уже некоторое время следит за рынком криптовалют, ситуация и события последних недель покажутся знакомыми.

Некое случайное событие, например, твит Илона Маска о том, что Tesla будет принимать биткоины, поднимает цену валюты до новых высот, а люди начинают говорить, что криптовалюту наконец принимает широкая публика.

Потом происходит еще одно случайное событие, например, Маск передумывает, после чего курс криптовалют снова падает, а все разговоры об общем приятии забываются.

В прошлом месяце, общаясь в приложении Clubhouse (еще один феномен, о котором, кажется, быстро забывают), я выразил скепсис относительно криптовалют.

Тут же появился человек из богатой лондонской финансово-технологической индустрии: "Рори, Рори, - начал он отчитывать меня. - Крипто становится общепринятым активом".

Если криптовалютой интересуются большие компании из Сити, то это звучит как правда. По крайней мере звучало как правда в апреле. Но на этой неделе все изменилось - и Financial Times объявила, что менеджеры фондов сомневаются в криптовалюте как в классе активов.

Я вспомнил 2013-й год, когда заинтересовался биткоином и для репортажа купил пиццу за 0,5 монеты. Процесс был долгим - и 30 фунтов, именно столько стоила та пицца, казались слишком высокой ценой. По сегодняшнему курсу биткоина эта пицца обошлась бы мне уже в 14 тыс. фунтов.

Тогда же я написал статью "Пузырь биткоина", в которой попытался обощить уроки от взлета криптовалюты с 15 до 276 долларов - и обратного падения. "Пока с помощью биткоина нельзя будет купить сандвич или отдать долг друзьям, он так и останется площадкой для гиков и игроков", - написал я тогда.