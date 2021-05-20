Первый арестованный за стычки с полицией 23 января получил четыре года

9 часов назад

Автор фото, Presnensky District Court/TASS

Тверской суд Москвы назначил четыре года лишения свободы Евгению Есенову, признав его виновным в применении насилия к полицейскому. Он был задержан после акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла в Москве 23 января.

Есенов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти), ему назначено наказание в виде четырех лет колонии общего режима, сообщила пресс-служба суда.

Прокурор накануне просил приговорить Есенова к пяти годам лишения свободы.

Есенов был первым, кого арестовали по обвинению в применении насилия к представителю власти (ст.318 УК РФ) после акции 23 января. Сначала ему вменили первую часть этой статьи - о применении неопасного для здоровья насилия. Затем обвинение ужесточили.

По версии следствия, Есенов, находясь в районе Пушкинской площади, "нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции несколько ударов в область головы".

В суде Есенов говорил, что согласен с предъявленным обвинением, не оспаривает вину и сотрудничает со следствием, но подчеркивал, что на площади оказался случайно и не участвовал в протестах.

23 и 31 января в российских городах прошли массовые акции в поддержку Алексея Навального.

По подсчетам проекта "ОВД-Инфо", после протестов по всей стране возбудили как минимум 90 уголовных дел, в том числе по статьям о применении насилия к представителям власти (ст.318 УК РФ), нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ч.1 ст.236 УК РФ), перекрытии дорог (ст.267 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность (ч.2 ст.151.2 УК РФ).

По меньшей мере 10 дел о применении насилия к полицейским было возбуждено в Москве. Первым приговор по этой статье (ч. 1 ст. 318 УК) получил Александр Мучаев - 10 марта ему назначили один год лишения свободы условно. 16 марта к двум годам колонии приговорили Тимура Салихова, а 7 апреля столько же получил Валерий Евсин.