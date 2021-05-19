"Реальный пинок главным редакторам". Как поправки о СМИ могут усилить самоцензуру

Анна Пушкарская

Би-би-си, Санкт-Петербург

31 минуту назад

Госдума одобрила поправку в закон "О СМИ" об ответственности главных редакторов за опубликованную информацию, если ее процитировали другие СМИ. Норма позволит наказывать главредов, даже если те сменили работу. Это направлено на усиление самоцензуры, полагает эксперт.

Что меняется в законе о СМИ

Персональную ответственность главредов усиливает новая редакция статьи 57 закона "О СМИ", Госдума приняла ее в третьем чтении в среду.

Эта норма освобождает от ответственности СМИ за цитирование сведений других СМИ. К таким нарушениям с 2011 года относятся фейки, диффамация, а также сведения, "ущемляющие права и законные интересы граждан", "наносящие вред здоровью и (или) развитию детей", либо признанные "злоупотреблением свободой массовой информации и (или) правами журналиста".

Сейчас, если СМИ получило иск не за собственный, а за процитированный текст, то наказание за это должно быть переложено на то издание, которое было источником цитаты.

Новшество заключается в том, что теперь привлекать к ответственности за процитированный текст или его фрагмент будут не только СМИ, в котором текст или фрагмент были впервые опубликованы, но и его главного редактора, под руководством которого текст или фрагмент были впервые опубликованы, обращает внимание эксперт. Особо оговаривается, что речь идет в том числе и о сетевых изданиях.

"Учитывая, что журналисты зачастую цитируют информацию, опубликованную много лет назад, фактически это означает пожизненную персональную ответственность главных редакторов. Они могут получить штраф или взыскание компенсации за процитированные сведения, которые когда-то выпустили, даже если к моменту цитирования давно сменили пост или работу", - сказала Би-би-си Галина Арапова, глава Центра защиты прав СМИ (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента).

К чему это может привести

Ответственность главных редакторов СМИ не только существенно продлевается по сроку, но и расширяется.

Сейчас, согласно разъяснениям пленума Верховного суда России, отвечать по многочисленным гражданским искам (например, о защите чести и достоинства, права на изображение или частную жизнь) приходится редакциям и авторам оспоренных текстов.

Главного редактора до сих пор в гражданских спорах привлекали ответчиком редко - лишь в случаях, когда он был соавтором или автором порочащего заголовка, отмечает Арапова.

Это логично, объясняет эксперт, ведь именно автор работает с источниками, у него есть доказательства, и он имеет право не раскрывать источники даже главному редактору. При этом главред не может отслеживать весь контент, который выпускает СМИ, и сейчас он не отвечает персонально по всем гражданским искам граждан и организаций.

Новый закон может радикально изменить судебную практику: главные редакторы персонально окажутся под дамокловым мечом, предупреждает эксперт.

"Это реальный пинок главным редакторам для усиления самоцензуры, чтобы они думали, что публикуют", - считает Арапова.

Как это касается иностранных СМИ?

Главный редактор есть у любого зарегистрированного СМИ, в том числе иностранного, установить его не составляет труда. При этом только зарегистрированные медиа подпадают под действие закона о СМИ - как в действующей версии, так и в предусмотренной поправками.

Юридически подать иск о привлечении к ответственности можно и к главному редактору иностранного СМИ. О возможности исполнения судебного решения, если суд постановит взыскать с него штраф или компенсацию, в законопроекте ничего не говорится.

Исполнение решения российского суда за границей зависит от наличия соглашений о правовом взаимодействии России с конкретными государствами, следует из закона.

В этой ситуации под ударом в первую очередь окажутся главные редакторы любых, в том числе зарегистрированных СМИ, если они российские граждане - например, главреды "Медузы" или "Радио Свобода" (признаны в России СМИ, выполняющими функции иностранных агентов), полагает Арапова.

Откуда взялась поправка о главредах

Норму об ответственности главредов Госдума неожиданно приняла 18 мая сразу во втором чтении - без регламентированной процедуры внесения и обсуждения поправок в закон о СМИ.

Ее авторы - единороссы Сергей Боярский и Евгений Ревенко (оба в прошлом работали на телевидении) - добавили ее в виде поправки к другому своему законопроекту. Он был принят в первом чтении в октябре 2020 года и касался совсем другой темы - взаимосвязанных изменений статьи 27 закона "О СМИ" и статьи 12 закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (что и было отражено в названии).

Законопроект изначально лишь освобождал редакции СМИ от ответственности за некорректный знак возрастной маркировки при анонсе зрелищных мероприятий - при наличии договора с организатором отвечать за нарушение будет заказчик публикации. Сейчас за это штрафуют также и СМИ.

Боярский заявлял, что таким образом он и его коллега заботятся о СМИ, хотят "вывести их из-под удара и поддержать в такое непростое время".

Поправки ко второму чтению в этот не резонансный законопроект депутаты должны были подготовить к 25 ноября 2020 года. Но он был заморожен, таблица поправок появилась в базе законопроектов Госдумы лишь в конце апреля 2021 года.

Как выяснилось, поправка в статью 27 закона "О СМИ", которой депутаты обещали "вывести их из-под удара и поддержать", вовсе исчезла из законопроекта. А вместо нее Боярский и Ревенко внесли поправку в 57-ю статью, которая касается главных редакторов.

Эта поправка публично не обсуждалась - в базе законопроектов Госдумы нет ни стенограммы второго чтения законопроекта, ни видео с пленарного заседания.