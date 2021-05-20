Богачи уплывают от коронавируса. На фоне карантина продажи яхт бьют рекорды

32 минуты назад

Автор фото, Burgess Yachts Подпись к фото, Это яхта под названием "Леди Шеридан". Она продавалась по цене около 35 млн долларов

По данным журнала Boat International, только за первые четыре месяца 2021 года богатые люди потратили на роскошные яхты более 1 млрд долларов. Это объясняется желанием обойти ограничения на путешествия, введенные из-за пандемии коронавируса.

Издание прогнозирует, что нынешний год поставит рекорд по объемам продаж яхт на вторичном рынке. При этом Национальная ассоциация производителей яхт США заявила, что продажи в 2020 году были выше, чем когда-либо за последние 13 лет.

"Рынок как новых, так и подержанных яхт просто раскалился, - говорит Сэм Такер, глава подразделения суперъяхт аналитической компании VesselsValue. - Объем продаж бьет рекорды, и эта тенденция устойчива".

Стоимость подержанной суперъяхты меньшего размера составляет одного до пяти миллионов евро. Ее эксплуатация обойдется владельцу примерно 200 тыс. евро в год, что включает зарплату экипажа, топливо и стоимость стоянки, - говорит главный редактор журнала Boat International Стюарт Кэмпбелл.

Такие яхты могут быть оборудованы собственными бассейнами, соляриями, тренажерными залами - или чем-то еще, чего пожелает владелец.

По словам Кэмпбелла, спрос на яхты в этом году поддерживает "группа очень обеспеченный людей", которые таким образом пытаются избежать карантинных ограничений и локдаунов, введенных во время пандемии Covid-19.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Роскошные яхты в Монако

Как говорит Кэмпбелл, из-за ограничений богатым людям немного сложнее отправиться на Средиземное море на самолете, но для них "по большому счету это только небольшое неудобство".

По словам редактора, более половины роскошных яхт продаются в США, где люди передвигаются в американских территориальных водах, избегая ограничений на путешествия.

Плавучий дворец Джеффа Безоса

На этой неделе стало известно, что основатель крупнейшего интернет-магазина Amazon и богатейший человек в мире Джефф Безос приобрел новую огромную яхту.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Безос в 2017 году. На этом снимке он находится в космическом корабле, построенном его компанией Blue Origin

Состояние Безоса с 2017 года выросло примерно вдвое, поскольку больше людей стали пользоваться услугами онлайн-торговли.

Оснащенный ультрасовременными технологиями трехмачтовый парусник длиной 127 метров, который купил Безос, строит голландская фирма Oceanco, сообщает агентство Bloomberg в недавно обновленной биографии основателя Amazon.

Примерная стоимость яхты составляет около 500 млн долларов - капля в море для Безоса, чье состояние в прошлом году однажды выросло на 13 млрд за один день и составляет сейчас порядка 200 миллиардов. Счет не включает в себя меньший по размеру корабль сопровождения, который Безос также планирует приобрести. На нем, в частности, разместится вертолетная площадка, которой не найдется места на основном корабле из-за мачт. Подруга Безоса, телеведущая Лорен Санчес - лицензированный пилот.

На корабль-спутник погрузят также автомобили, роскошные скоростные катера, и, по всей вероятности, мини-субмарину, полагают эксперты.

Засекреченный проект, пока известный под кодовым именем Y721, должен быть завершен в июне, утверждает Bloomberg. Надо полагать, что Безос разместил свой заказ уже давно, поскольку постройка кораблей такого класса по индивидуальным проектам обычно занимает около пяти лет.

Компания Oceanco отказывается от комментариев. Ранее она построила 106-метровую Black Pearl, вторую по размерам парусную яхту в мире после 143-метровой парусной яхты "А" российского миллиардера Андрея Мельниченко. Парусная яхта Безоса после спуска на воду отодвинет Black Pearl на третье место.

Что такое суперъяхта?

Официальное определение этого термина отсутствует. Ранее он относился к яхтам длиннее 22,5 метра. Но теперь некоторые эксперты считают эту норму устаревшей и относят к этому классу лишь те яхты, чья длина превышает 60 метров. Другие хотят оставить ее в силе, а корабли длиной от 60 до 100 метров именовать мега-яхтами, свыше 100 метров - гига-яхтами.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Моторная яхта "А" на стоянке в Лондоне в 2017 году. Ее длина составляет 119 метров.

"Это, в общем-то вопрос маркетинга", - говорит Билл Шпрингер, журналист, пишущий о яхтенной индустрии для журнала Forbes.

Яхта Безоса, если поставить ее на попа, почти сравнялась бы с пирамидой Хеопса и была бы немногим чем вдвое меньше Эйфелевой башни.

Яхт подобного размера ежегодно спускают на воду очень немного. Обычно их заказчики настаивают на полной конфиденциальности и заключают с производителями договоры о неразглашении деталей проекта. Готовые яхты можно увидеть в портах и в море, но об их интерьерах публика зачастую ничего не знает.

Таким образом, вряд ли станет известно, станет ли Безос копировать эстетические вкусы Мельниченко, который, как сообщал Wall Street Journal, украсил одну из своих яхт винтовой лестницей, окруженной стенами из серебряных лепестков.