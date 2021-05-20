Дайджест: снятие санкций с оператора "Северного потока" и разговоры о скором перемирии на Ближнем Востоке - главное 20 мая
Белый дом официально отказался вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток 2", компании Nord Stream 2 AG и ее руководителя Матиаса Варнига.
Во вторник об этом сообщили американские СМИ, накануне информацию подтвердил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, а в ночь на четверг это сделал уже Госдепартамент США.
В заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, которое было распространено во время его встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Рейкьявике, говорится, что решение было продиктовано национальными интересами США, при этом Вашингтон продолжает выступать против строительства газопровода, предназначенного для доставки российского газа в Европу в обход Украины.
Госдепартамент решил все же соблюсти формальные процедуры и направил в Конгресс отчет об организациях, вовлеченных в санкционную деятельность в связи со строительством "Северного потока", попросив исключить оттуда Nord Stream 2 AG, то есть фактически санкции были введены и сразу же сняты.
В этом же документе упоминаются участвовавшие в строительстве газопровода суда ("Юрий Топчет", "Владислав Стримов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский"), а также организации - "Коксохимтраст", "Мортранссервис", "Морспасслужба" и "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд". Против них могут быть введены санкции.
Как отмечает наш корреспондент в Вашингтоне Кирилл Белянинов, решение администрации Джо Байдена отказаться от введения санкций против оператора "Северного потока-2" вызвало настоящий шквал возмущения в Конгрессе США.
Представители Республиканской партии обвинили Белый дом в попытке подарить Кремлю "крупнейшую политическую победу", а их оппоненты-демократы призвали администрацию немедленно пересмотреть это решение.
Что касается встречи Блинкена с Лавровым, то прошла она накануне министерской встречи Арктического совета в Рейкьявике, на которой будет обсуждаться стратегия развития региона на ближайшие 10 лет.
В госдепе сообщили, что на встрече, помимо проблем в отношениях России и США, обсуждался вопрос осужденных в России американцев Пола Уилана и Тревора Рида, российское военное присутствие у границ Украины, а также ситуация с Алексеем Навальным.
"Госсекретарь отметил, что США ищут более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой", - заявил представитель госдепа Нед Прайс.
Лавров по итогам двухчасовых переговоров сказал, что беседа с Блинкеном была конструктивной, и теперь обе стороны будут готовить предложения для будущей встречи Джо Байдена и Владимира Путина.
Когда пройдет эта встреча - неизвестно. В качестве возможной даты американская сторона предлагала середину июня, а среди возможных мест ее проведения назывались Исландия и Швейцария.
Когда журналисты спросили Лаврова после встречи с Блинкеном, дала ли Москва добро на проведение встречи Путина и Байдена, российский министр отшутился: "Мы не таможня, чтобы давать добро".
Президент Украины Владимир Зеленский проведет в Киеве пресс-конференцию, на которой подведет итоги двух лет пребывания на посту главы государства.
Высокопоставленный представитель палестинского движения ХАМАС заявил, что соглашение о перемирии между Израилем и боевиками в секторе Газа может быть достигнуто в течение одного-двух дней.
"Усилия по вопросу прекращения огня достигнут успеха. Я ожидаю, что перемирие может быть достигнуто в течение одного или двух дней. Прекращение огня вступит в силу одновременно", - заявил член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук в интервью ливанским СМИ.
В четверг израильская авиация нанесла более 100 ударов по объектам инфраструктуры ХАМАС на севере Газы. Палестинские боевики ответили ракетными обстрелами Израиля.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что полон решимости продолжать операцию против ХАМАС, пока не будут восстановлены спокойствие и безопасность израильских граждан.
Как сообщает портал Axios, глава МИД Израиля Габи Ашкенази в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что потребуется еще несколько дней, чтобы достичь поставленных целей и завершить военную операцию в секторе Газа.
По данным издания, Блинкен заявил в телефонном разговоре с израильским министром, что США блокируют предложенный Францией в Совете Безопасности проект резолюции о перемирии, но не могут бесконечно продолжать поддерживать Израиль в ООН на фоне непрекращающихся военных действий.
Британцев призывают принять участие в исследовании, чтобы выяснить, может ли третья доза вакцины от коронавируса защитить от новых штаммов.
Все одобренные в стране вакцины протестируют на людях трудоспособного возраста, а также старше 75 лет, в результате чего будут собраны данные о побочных эффектах и иммунных реакциях.
Полученные результаты помогут решить, нужно ли повторно вакцинировать некоторых людей осенью. Звучали предложения привить некоторые группы населения в третий раз для усиления защиты от коронавируса в преддверии зимы, однако они пока не получили одобрения.
С начала программы вакцинации в Великобритании более 20 миллионов человек получили обе дозы вакцины, однако до сих пор непонятно, как долго сохраняется защита.
В исследовании, которое начнется в июне, примут участие три тысячи добровольцев всех возрастов, которые получили первую дозу вакцины в декабре или январе этого года.
"Может оказаться, что некоторым возрастным группам не нужна ревакцинация, а другим нужна, - сказал профессор Сол Фост из Университета Саутгемптона. - Наша цель - выяснить, нужно ли проводить ревакцинацию, и какую вакцину при этом использовать".
Эксперты считают, что заключенные, имеющие травмы или забо левания головного мозга, могут совершить новые преступления после выхода на свободу. Врачи призывают не терять время и вкладываться в их реабилитацию, пока они находятся за решеткой.
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