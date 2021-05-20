Родственники подростка, назвавшего Кадырова шайтаном, извинились на камеру

час назад

Автор фото, Elena Afonina/TASS

Отец и другие родственники пользователя "Инстаграма", который в одном из комментариев назвал Рамзана Кадырова шайтаном, извинились перед главой Чечни. Два видео с извинениями опубликовал телеканал "Грозный".

Как утверждает телеканал, комментарий написал 15-летний выходец из Дагестана, живущий в Подмосковье. Канал показал видео с ним и его отцом, который просил прощения "за неправильное воспитание 15-летнего сына" и пообещал "в дальнейшем заняться воспитанием сына всерьез".

"Пока отец пытается заработать денег для семьи, горе-сын, судя по всему, проводит много времени в соцсетях и пытается там самоутвердиться за счет глупых комментариев", - говорится в сюжете.

На другом видео извинения приносили пять мужчин-родственников подростка. "Уважаемый Рамзан Ахматович, мы, родня этого подростка, вполне осознав поступок нашего мальчика, приносим вам и вашему окружению наши извинения", - говорит один из мужчин, не глядя в камеру.

Во вторник 17 мая Кадыров провел прямой эфир в "Инстаграме". Один из зрителей написал комментарий в эфире, назвав Кадырова шайтаном. Шайтан - это черт или сатана.

Прочитав комментарий, глава республики засмеялся: "Если это ты мне это написал, я найду тебя, и мы посмотрим, кто из нас шайтан". "Самому тебе как - не стыдно? - продолжая смеяться, спросил Кадыров. - Как ты будешь смотреть в зеркало? Ты ночами не будешь спать, будешь сейчас завещание делать: если я умру, помогите моей семье..."

"Свои данные пришли мне вот сюда, в директ. Посмотрим, кто из нас шайтан. Я очень много шайтанов уничтожал - и тебя тоже уничтожу", - не переставая смеяться, пригрозил глава Чечни.

О произошедшем рассказал блогер Тумсо Абдурахманов, опубликовавший фрагмент прямого эфира в своем телеграм-канале. Абдурахманов - один их самых известных критиков Кадырова. Он живет в Швеции, в прошлом году его пытались убить.