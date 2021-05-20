ХАМАС завел речь о перемирии, Израиль пока не ответил. Взаимные обстрелы продолжаются
Один из высокопоставленных руководителей ХАМАС заявил, что боевики группировки и руководство Израиля могут договориться о перемирии в ближайшие день-два.
Реакции Израиля на это заявление пока нет, однако накануне премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сказал, что военная операция "Страж стен" продолжится дор тех пор, пока израильтяне не будут в полной безопасности.
Ракетный обстрел израильских территорий из сектора Газа продолжался минувшей ночью и утром в четверг. Израильская авиация в ответ нанесла более 100 ударов по инфраструктуре ХАМАС на севере сектора.
Информагентства сообщают о взрывах, потрясавших город Газу, налетах на города Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис. В Хан-Юнисе, как сообщается, разрушено по меньшей мере жилых пять домов. Обстрелу подвергся также коммерческий район Газы.
Израильское командование утверждает, что удар был нанесен по меньшей мере по трем домам командиров ХАМАС в Хан-Юнисе и по одному такому дому в Рафахе. По словам израильтян, их целью была военная инфраструктура ХАМАС и, в частности, склад оружия в городе Газе.
По данным израильского командования, в утренние часы были разрушены два здания с офисами группировки, несколько многоствольных пусковых ракетных установок и комплексы ПВО.
Агентство Ассошиэйтед пресс сообщило в четверг об одном погибшем и двух раненых палестинцах.
Президент США Джо Байден призывает израильского премьера свернуть военную операцию в Газе, однако Нетаньяху настаивает на том, что операция должна достичь намеченных целей - уничтожения военной инфраструктуры ХАМАС, что, по его убеждению, должно привести к более долгосрочному миру.
С чего все началось
Обострение палестино-израильского конфликта продолжается уже вторую неделю. За это время по Израилю было выпущено более 3,5 тыс. ракет, Израиль нанес по сектору Газа сотни авиаударов.
По данным палестинской стороны, на данный момент в секторе погибли по меньшей мере 227 мирных жителей, около 100 из них - женщины и дети. Израиль утверждает, что большинство погибших - боевики экстремистских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" (организация запрещена в России).
В Израиле под ракетными обстрелами погибли 12 человек, в том числе двое детей. Люди часами сидят в бомбоубежищах, откуда некоторым некуда возвращаться - их дома разрушены. Такие случаи произошли в городах Петах-Тиква, Ашдод, Ашкелон.
Первые столкновения между арабами и израильтянами начались 7 мая у мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Восточном Иерусалиме. Пришедшие на пятничную молитву мужчины начали забрасывать камнями израильских полицейских в знак протеста против решения Верховного суда Израиля о выселении нескольких семей из домов в восточной части Иерусалима.
Уличные беспорядки продолжались три дня, пострадали более 300 человек с обеих сторон.
9 мая израильские силы безопасности оцепили Храмовую гору, чтобы дать возможность еврейскому населению отметить День Иерусалима, который празднуется с 1967 года, когда Израиль взял восточную часть города под свой контроль.
Мировое сообщество считает Восточный Иерусалим оккупированной Израилем территорией.
10 мая ХАМАС выпустил по Израилю первую партию ракет, после чего израильское командование приняло решение о начале военной операции "Страж стен".
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