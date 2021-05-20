ХАМАС завел речь о перемирии, Израиль пока не ответил. Взаимные обстрелы продолжаются

Дети в Газе, 20 мая 2021

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Утро в Газе 20 мая. Нынешняя военная операция наносит инфраструктуре сектора Газа самый большой урон за последние много лет

Один из высокопоставленных руководителей ХАМАС заявил, что боевики группировки и руководство Израиля могут договориться о перемирии в ближайшие день-два.

Реакции Израиля на это заявление пока нет, однако накануне премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сказал, что военная операция "Страж стен" продолжится дор тех пор, пока израильтяне не будут в полной безопасности.

Ракетный обстрел израильских территорий из сектора Газа продолжался минувшей ночью и утром в четверг. Израильская авиация в ответ нанесла более 100 ударов по инфраструктуре ХАМАС на севере сектора.

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В четверг израильская армия продолжила обстрел Газы

Информагентства сообщают о взрывах, потрясавших город Газу, налетах на города Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис. В Хан-Юнисе, как сообщается, разрушено по меньшей мере жилых пять домов. Обстрелу подвергся также коммерческий район Газы.

Израильское командование утверждает, что удар был нанесен по меньшей мере по трем домам командиров ХАМАС в Хан-Юнисе и по одному такому дому в Рафахе. По словам израильтян, их целью была военная инфраструктура ХАМАС и, в частности, склад оружия в городе Газе.

По данным израильского командования, в утренние часы были разрушены два здания с офисами группировки, несколько многоствольных пусковых ракетных установок и комплексы ПВО.

Агентство Ассошиэйтед пресс сообщило в четверг об одном погибшем и двух раненых палестинцах.

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В Израиль прибыли министры иностранных дел Германии, Чехии и Словакии, которым показали разрушенные палестинскими ракетами дома в Петах-Тикве, крупном городе в 10 км от Тель-Авива

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Министр иностранных дел Германии Хейко Маас и его израильский коллега Габи Ашкенази в разрушенном доме в Петах-Тикве

Президент США Джо Байден призывает израильского премьера свернуть военную операцию в Газе, однако Нетаньяху настаивает на том, что операция должна достичь намеченных целей - уничтожения военной инфраструктуры ХАМАС, что, по его убеждению, должно привести к более долгосрочному миру.

С чего все началось

Обострение палестино-израильского конфликта продолжается уже вторую неделю. За это время по Израилю было выпущено более 3,5 тыс. ракет, Израиль нанес по сектору Газа сотни авиаударов.

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Девушка-военнослужащая израильской армии наблюдает за перехватом палестинской ракеты системой ПРО "Железный купол"

По данным палестинской стороны, на данный момент в секторе погибли по меньшей мере 227 мирных жителей, около 100 из них - женщины и дети. Израиль утверждает, что большинство погибших - боевики экстремистских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" (организация запрещена в России).

Как развивался нынешний палестино-израильский конфликт

В ходе самого ожесточенного за последние годы конфликта между Израилем и палестинцами из сектора Газа погибли десятки людей.  До этого напряженность постепенно росла в течение месяца. Что предшествовало началу боевых действий?

Израильская полиция задерживает палестинца около Дамасских ворот в Иерусалиме
Image caption Израильская полиция задерживает палестинца около Дамасских ворот в Иерусалиме Image copyright by Getty Images

В Восточном Иерусалиме начались стычки между палестинцами и израильской полицией. Палестинцы были разгневаны тем, что у Дамасских ворот, ведущих в старый город, были установлены заграждения, которые не позволяли им собираться после молитвы в мечети Аль-Акса в первый день Рамадана.

Недовольство палестинцев было подогрето и тем, что президент Палестинской автономии Махмуд Аббас отменил назначенные выборы, обвинив Израиль в том, как он организовал процесс голосования для палестинцев в Восточном Иерусалиме.

ХАМАС, исламистская группировка, соперничающая с Аббасом и контролирующая Газу, также намеревалась принять участие в этих выборах и была разгневана их отсрочкой. Беспорядки у Дамасских ворот и в других частях Восточного Иерусалима продолжались каждую ночь.

Из Газы по Израилю были выпущены ракеты, и после относительно продолжительного затишья в отношениях между Израилем и Газой Израиль нанес ответные удары с воздуха.

Беспорядки начались в портовом городе Яффа со смешанным еврейским и арабским населением.

В Иерусалиме еврейская молодежь, разгневанная появившимися в соцсетях кадрами нападений палестинцев на ортодоксальных евреев, сама стала нападать на арабов, выкрикивая антиарабские лозунги.

Израильские силы безопасности в Иерусалиме
Image caption Израильские силы безопасности в Иерусалиме Image copyright by Getty Images

Сотни крайне-правых израильтян прошли маршем к Дамасским воротам в знак протеста против нападений арабов на евреев. В столкновения между радикально настроенными евреями и палестинцами вмешалась полиция, в результате десятки людей получили ранения. Волна насилия распространилась и на другие части города.

Палестинские боевики вновь обстреляли ракетами Израиль из сектора Газа, в ответ военные нанесли удары с воздуха по объектам боевиков.

Движение ФАТХ президента Аббаса и ХАМАС осудили предстоящее выселение нескольких палестинских семей из их домов в квартале Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. Представители ХАМАС призвали создавать там “человеческие щиты сопротивления”.

В следующие несколько дней в районе происходили постоянные столкновения между участниками протестов и полицией, и это стало еще одним предметом  гнева палестинцев.

Боевики стали запускать из Газы зажигательные воздушные шары в сторону израильской территории, что вызвало десятки пожаров.

Двое палестинских боевиков были убиты и один ранен после того, как они открыли огонь по силам безопасности Израиля на Западном берегу реки Иордан. По словам израильских представителей, эта группа планировала крупное нападение на территории Израиля.

Храмовая гора в Иерусалиме часто становилась местом столкновений.
Image caption Храмовая гора в Иерусалиме часто становилась местом столкновений. Image copyright by Getty Images

После последней праздничной молитвы в пятницу на территории, прилегающей к мечети Аль-Акса, произошли ожесточенные столкновения, в ходе которых ранения получило более 200 человек. Израильская полиция использовала пластиковые пули и светошумовые гранаты, после того, как в полицейских полетели камни и бутылки.

В Восточном Иерусалиме вторую ночь подряд происходили столкновения после того, как десятки тысяч верующих закончили молитву в Аль-Аксе. У Дамасских ворот полиция применила водометы, пластиковые пули и слезоточивый газ против палестинцев, бросавших камни.  В результате пострадало более 120 палестинцев и 17 полицейских.

Верховный суд Израиля отложил слушания по делу о выселении семей в Шейх-Джаррах на фоне призывов приостановить судебный процесс из-за роста насилия. Тем не менее, напряжение не спадало, и между полицией и палестинцами происходили новые стычки в квартале Шейх-Джаррах и в районе Дамасских ворот.

Рано утром на территории Аль-Аксы вновь вспыхнули столкновения между палестинцами и полицией, толпа стала бросать камни, в ответ полиция применила светошумовые гранаты. Новую волну гнева палестинцев вызвал запланированный на это день ежегодный марш по случаю празднования Дня Иерусалима (в этот день в Израиле отмечают возвращение – или захват, с палестинской точки зрения – Восточного Иерусалима в 1967 году).

Марш должен был пройти через преимущественно арабские районы Старого города, и палестинцы усмотрели в этом намеренную провокацию. Маршрут в последний момент был изменен, однако это не снизило напряженности, и в новых стычках было ранено более 300 палестинцев и 21 полицейский. ХАМАС выдвинул Израилю ультиматум, потребовав к 18:00 вывести солдат и полицию с территории священной мечети и из квартала Шейх-Джаррах.

Когда это требование не было выполнено, в сторону Иерусалима впервые за многие годы были выпущены ракеты. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил , что боевики “перешли красную черту”, и Израиль нанес первый удар с воздуха, в результате которого было убито трое боевиков. Постоянный обмен ударами быстро перерос в самый ожесточенный конфликт со времен войны 2014 года.

В Израиле под ракетными обстрелами погибли 12 человек, в том числе двое детей. Люди часами сидят в бомбоубежищах, откуда некоторым некуда возвращаться - их дома разрушены. Такие случаи произошли в городах Петах-Тиква, Ашдод, Ашкелон.

Первые столкновения между арабами и израильтянами начались 7 мая у мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Восточном Иерусалиме. Пришедшие на пятничную молитву мужчины начали забрасывать камнями израильских полицейских в знак протеста против решения Верховного суда Израиля о выселении нескольких семей из домов в восточной части Иерусалима.

Уличные беспорядки продолжались три дня, пострадали более 300 человек с обеих сторон.

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В уличных беспорядках в Восточном Иерусалиме в начале мая пострадали более 300 человек

9 мая израильские силы безопасности оцепили Храмовую гору, чтобы дать возможность еврейскому населению отметить День Иерусалима, который празднуется с 1967 года, когда Израиль взял восточную часть города под свой контроль.

Мировое сообщество считает Восточный Иерусалим оккупированной Израилем территорией.

10 мая ХАМАС выпустил по Израилю первую партию ракет, после чего израильское командование приняло решение о начале военной операции "Страж стен".