ЕСПЧ признал Азербайджан виновным в попытке убийства блогера Лапшина
Европейский суд по правам человека установил, что власти Азербайджана виновны в пытках российско-израильского блогера Александра Лапшина, в решении ЕСПЧ также сказано, что в бакинской тюрьме его пытались убить.
"Почти три года я ждал этого решения и все это время продолжал получать угрозы не только со стороны азербайджанских пользователей соцсетей, но и должностных лиц этой страны", - сказал Лапшин в интервью корреспонденту Deutsche Welle.
Блогер считает, что его преследовали по политическим мотивам, поскольку он писал в соцсетях о своих поездках в Нагорный Карабах.
Однако в Баку заявляли, что блогер был задержан и осужден на три года лишения свободы из-за того, что в 2011-м и 2012 годах ездил в Карабах, не получив разрешение азербайджанских властей; по мнению властей страны, таким образом он нарушил положения законов "О государственной границе Азербайджанской республики" и "О паспортах".
Как Лапшин оказался в азербайджанской тюрьме
Александра Лапшина задержали в Минске 16 декабря 2016 года по запросу Азербайджана. 7 февраля 2017 года, вопреки возражениям Москвы, он был экстрадирован в Баку.
20 июля 2017 года бакинский суд приговорил блогера к трем годам тюремного заключения, хотя прокуратура запрашивала 6,5 лет.
Тогда же различные эксперты стали строить предположения, допустят ли Россия и Израиль, чтобы их гражданин отбывал столь длительный срок на территории третьего государства. Эти страны вместе с Евросоюзом и США действительно вступились за блогера, но ему все равно пришлось провести в азербайджанской тюрьме семь месяцев.
Что было дальше
В своей жалобе в ЕСПЧ Лапшин написал, что 10 сентября 2017 года на него в тюремной камере напала группа людей в масках, и один из них пытался задушить его голыми руками. Он пришел в сознание два дня спустя в отделении интенсивной терапии, а еще через два дня был отправлен в Израиль после того, как его помиловал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Прямо из аэропорта Лапшина повезли в больницу, где медики зафиксировали следы удушения и многочисленные синяки. При этом психиатрическая экспертиза не выявила у блогера каких-либо нарушений, в том числе склонности к суициду. Похожие заключения дала и комиссия российских врачей, к которым Лапшин обратился позднее в частном порядке.
Как сказано в итоговом документе европейского суда, азербайджанские власти объяснили ситуацию так: тюремный надзиратель застал Лапшина за попыткой самоубийства. Ему немедленно было сделано искусственное дыхание и оказана другая помощь, положенная в данных обстоятельствах, заявляла азербайджанская сторона.
В Баку также заявляли, что заключенный находился в тяжелом психическом состоянии, но суд счел этот довод неубедительным, поскольку как раз в этот момент Лапшин ожидал, что его помилуют и отправят в Израиль.
Тогда же, в сентябре 2017-го, Александр Лапшин дал множество интервью российской, украинской, армянской, британской и американской прессе, в которых обвинил власти Азербайджана в попытке его убить.
После этого он направил несколько запросов в офис генпрокурора Азербайджана с требованиями провести всестороннее расследование инцидента в тюрьме, но не получил ни одного ответа.
Следователь бакинской прокуратуры отказался возбуждать уголовное дело за отсутствием состава преступления, говорится в заключении ЕСПЧ.
Европейский суд решил, что Азербайджан должен выплатить Лапшину компенсацию в размере 30 тыс. евро. В интервью Deutsche Welle он сообщил, что часть этих средств направит на помощь раненным армянским военным.
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