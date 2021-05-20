"Отравителю из "Ямы" Мурату Сабанову дали 16 лет колонии строгого режима

7 часов назад

Автор фото, Basmanny District Court Подпись к фото, Сабанов во время оглашения приговора

Басманный суд Москвы приговорил к 16 годам колонии строгого режима уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, известного как "отравитель из "Ямы". Его обвиняли в серии отравлений и ограблений в центре Москвы.

Сабанов признан виновным в совершении 30 эпизодов разбойного нападения (ст.162 УК РФ), 10 краж с банковских счетов (ч.3 ст.158 УК), шести похищений паспортов (ч.2 ст.325 УК) и четырех эпизодов мошенничества с использованием электронных средств платежа (ст.159.3 УК), сообщила пресс-служба Басманного суда.

Суд также постановил взыскать с Сабанова больше 1,8 млн рублей в пользу потерпевших.

По версии следствия, Сабанов знакомился с людьми, отдыхавшими в центре Москвы, приглашал их в наименее людное место, где убеждал выпить напиток, в который были добавлены лекарственные препараты, обладающие угнетающим воздействием на центральную нервную систему. Когда жертвы Сабанова теряли сознание, он их грабил.

Всего от действий Сабанова пострадали 30 человек, пятерым из которых был причинен тяжкий вред здоровью. Стоимость похищенного Сабановым имущества следствие оценило в сумму, превышающую 1 млн рублей.

Сабанов в суде говорил, что раскаивается в содеянном, но вину признавал частично, не соглашаясь с тем, что мог причинить тяжкий вред здоровью пострадавших, сообщала адвокат Оксана Опаренко.

Прокуратура в ходе прений просила приговорить Сабанова к 17 годам колонии строгого режима.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Сабанов после задержания в июне 2019 года

Сабанов был арестован летом 2019 года, после того, издание The Village написало, что в центре Москвы в популярных у молодежи местах к людям подходит мужчина, завязывает разговор и предлагает напитки, в которые подмешано неизвестное вещество.

Люди, пробовавшие отравленные напитки, теряли сознание, после чего у них крали деньги, телефоны и другие ценные вещи. "Некоторые жертвы пришли в себя на следующий день, другие долго были в коме: один человек пролежал в реанимации больше двух недель", - писало издание.

Как писал The Village, только за один месяц от действий мужчины пострадали по меньшей мере 24 человека, в том числе фоторедактор издания Людмила Чижова, которая несколько дней провела в коме.

Случаи отравления были отмечены в скверах около Чистых прудов, парке "Горка", баре "Зинзивер" и на Хохловской площади в пространстве, известном как "Яма", - из-за этого в СМИ и соцсетях Сабанова прозвали "отравителем из "Ямы".