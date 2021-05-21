Невежливый отказ. Почему на южных границах США разгорелся очередной иммиграционный кризис?

Кирилл Белянинов

Би-би-си, Вашингтон

56 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Группу венесуэльских мигрантов задерживает Служба Пограничного контроля США в городе Дель-Рио, штат Техас. Они перешли на территорию США через реку Рио-Гранде на границе с Мексикой

Рекордный наплыв нелегальных мигрантов из Латинской Америки стал первым серьезным кризисом, с которым пришлось столкнуться администрации Джо Байдена. Республиканцы обвиняют президента в создании "гуманитарной катастрофы" на южной границе США. В Белом доме утверждают, что ничего необычного не происходит.

В середине мая выпуски новостей всех ведущих телеканалов США обошел короткий новостной сюжет из Филадельфии. Жительница Гондураса Мабел Гонсалез впервые за четыре года смогла вновь увидеть своих сыновей, с которыми ее разлучили после попытки перейти американскую границу.

Семья Гонсалез покинула Гондурас осенью 2017 года. После продолжавшегося почти два месяца путешествия, ее муж и старший сын Алекс смогли тайно пересечь американскую границу. Спустя сутки она попыталась повторить тот же маршрут с младшими сыновьями.

На границе с Мексикой ее задержали, и спустя несколько недель депортировали из США. Двое несовершеннолетних детей были сначала отправлены в специальный центр, а затем, по решению властей, отвезены в Филадельфию, где жили их дальние родственники.

Гонсалез смогла приехать в США и встретиться со своими детьми лишь сейчас, благодаря усилиям нескольких правозащитных организаций и государственной службы по воссоединению семей Family Reunification Taskforce, созданной по решению президента Байдена.

Пока, правда, такое разрешение получили лишь две семьи нелегальных мигрантов.

Детский марш

В марте этого года пограничная служба США отчиталась о новом рекорде: только за один месяц на границе с Мексикой было задержано почти 19 000 детей, которые путешествовали без сопровождения родителей.

Всего при попытке пересечения границы было задержано 170 000 человек.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Девочка из Сальвадора в лагере для просителей убежища

Вопреки широко распространенному мнению, подавляющее большинство нелегальных мигрантов из стран Латинской Америки стараются пересечь южную границу США вполне легальным путем - проходя через официальные пограничные пункты, и затем сдаваясь властям.

Предыдущие всплески нелегальной миграции уже были зарегистрированы в 2014 и 2019 годах, но на этот раз количество детей, путешествующих без сопровождения родителей, готово побить все рекорды.

Кто пытается попасть в США?

По подсчетам социологов, в течение последних 50 лет - с 1965 по 2008 год, нелегально попасть в США пытались в основном одинокие взрослые мужчины из Мексики.

Уже в начале 2000-х к ним присоединились граждане Гватемалы, Сальвадора и Перу, а после того, как администрация Барака Обамы ввела новые правила, согласно которым несовершеннолетние дети не могли быть автоматически депортированы из страны, в Соединенные Штаты устремился многотысячный поток малолетних мигрантов.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Мигрант из Гондураса с ребенком в стихийном лагере беженцев на пограничном переходе Эль-Чапараль в Тихуане, на границе США и Мексики

В марте 2020 года, уже после начала пандемии, администрация Трампа дала пограничной службе право немедленно, сразу же после пересечения границы, депортировать нелегалов. Но и это правило не распространялось на несовершеннолетних.

В результате почти треть желающих перебраться в США предпринимали несколько попыток пересечь границу, вновь и вновь сдаваясь пограничным властям. Только по официальным данным погранслужбы США, в начале весны этого года таких было 28%.

Но эта статистика касается только одиноких взрослых мигрантов.

Семьи, путешествующие вместе, и дети, пересекающие границу без сопровождения взрослых, могут рассчитывать на то, что их запрос о предоставлении убежища все же будет рассмотрен судом. Сейчас именно они составляют более 40% всех мигрантов, пытающихся перебраться в США.

Это и правда кризис?

Жители стран Центральной Америки пытались получить убежище в США еще с начала 1980-х, когда в некоторых странах шли гражданские войны.

Как считают социологи, нынешнюю волну мигрантов спровоцировал голод в Гватемале и Гондурасе, и разрушения, нанесенные в ноябре прошлого года в регионе ураганом Эта.

Еще одной причиной стала новая политика администрации Байдена. Если его предшественник, ссылаясь на пандемическую угрозу, немедленно депортировал большинство нелегалов, то уже в первую неделю пребывания у власти новый президент США распорядился, что дети и подростки, путешествующие без сопровождения взрослых, не подлежат депортации, а их запросы на предоставление убежища должны быть рассмотрены судами.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Мигранты - в основном выходцы из стран Центральной Америки - ждут в очереди, чтобы пересечь мост, соединяющий мексиканский Матаморос в штате Тамаулипас и техасский Браунсвиль

В результате десятки тысяч семей из стран Центральной Америки, которые были депортированы при попытке пересечения границы, были вынуждены дожидаться новой возможности на территории Мексики. Этой весной они решили вновь попытаться получить убежище в США.

Что делает администрация Байдена?

Республиканцы в Конгрессе уже обвинили президента Байдена в создании "гуманитарной катастрофы" на южной границе, утверждая, что главной причиной этого стали его предвыборные обещания облегчить иммиграционные запреты.

В Белом доме ситуацию называют "сезонной", объясняя, что в весенний период климатические условия позволяют десяткам тысяч человек из стран Центральной Америки с наименьшими проблемами совершить тяжелый пеший переход до американской границы.

При этом в администрации признают, что временные убежища для мигрантов переполнены. В городке Доха, штат Техас, например, более 4 000 человек, включая малолетних детей, были размещены в палаточном лагере пограничной службы, рассчитанном только на 250 "постояльцев".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мигранты переходят реку Рио Браво (граница между Мексикой и США, от городов Эль-Пасо в Техасе и Сьюдад-Хуарес в Чиуауа) с намерением сдаться властям и просить об убежище

По соседству в еще одном комплексе, изначально предназначенном для размещения 32 человек, сейчас находятся более 600 несовершеннолетних детей.

Пока администрация пытается решить эту проблему, перевозя мигрантов в срочно переоборудованные под убежища стадионы и концертные залы в Далласе и Сан Диего, штат Калифорния.

В Вашингтоне также обещают, что все дети "без промедления" будут переданы "спонсорам" в США. Обычно речь идет о близких родственниках или знакомых малолетних мигрантов.

Президент Байден также передал в Конгресс собственные предложения по борьбе с нелегальной миграцией, попросив законодателей выделить $4 млрд на "борьбу с причинами" массового бегства людей из стран Центральной Америки.