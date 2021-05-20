Большие гонки: почему "Форсаж" - самая успешная франшиза третьего тысячелетия

Ярослав Забалуев

Для Би-би-си

час назад

Автор фото, 2021 Universal Studios

На экраны выходит "Форсаж 9" - новый фильм суперуспешной гоночной франшизы, и это отличный повод вспомнить ее удивительную историю.

Спаситель на колесах

Не секрет, что вот уже больше года человечество во всей полноте проверяет на себе известное проклятие "жить в интересное время". Все переживают это по-разному - кому-то пандемия и вовсе принесла больше пользы, но никак не киноиндустрия.

Прошлый прокатный год практически не состоялся, а моление на "Довод" Кристофера Нолана не дало результатов - кинотеатры продолжали и продолжают закрываться. Следующим "спасителем кинотеатров" по-прежнему считается новый фильм "бондианы" "Не время умирать", но его релиз тоже постоянно переносится.

Однако есть шанс, что спасение придет откуда не ждали, хотя и стоило бы. Проще говоря, на экраны с годовым опозданием выходит "Форсаж 9" - новая часть одной из самых успешных и долгоиграющих франшиз последних десятилетий.

Автор фото, 2021 Universal Studios

Над причинами этого успеха лучшие киноведческие и продюсерские умы бьются уже второе десятилетие, однако формула постоянно ускользает. Одним мешает презрение к "автопорно", другим - слепая уверенность в том, что уж "Форсаж"-то собирает свои миллиарды долларов в прокате благодаря какому-то дьявольскому расчету. И тех, и других можно понять.

Драматургия здесь какая-то даже вызывающе грошовая. От реплик типа "Мы не созданы для спокойной жизни" сводит скулы, а ведь из них здесь состоят почти все диалоги, кроме тех, в которых утверждается важность и ценность семьи. При этом собственно трюковая часть тоже в пересказе выглядит чудовищно нелепо: в частности, героев вместе с дорогими машинами уже сбрасывали на Главный кавказский хребет пару серий назад. На сей раз они будут гнуть телеграфные столбы в Тбилиси при помощи мощного магнита и даже полетят в космос (да-да, это не шутка). Расхолаживает и тот факт, что нынешний дикий успех сопутствовал "Форсажу" далеко не всегда - и вот тут, судя по всему, как раз и спрятан его секрет.

Сага. Начало

Первый фильм саги (как предпочитает называть сериал Вин Дизель) вышел в октябре 2001 года, спустя полтора месяца после событий, навсегда изменивших Америку.

Тогда поставленный Робом Коэном фильм выглядел хорошим способом рекламы автомобилей, которая заодно отвлекала американцев (и прочих зрителей) от грустных мыслей.

Формула (а там она, конечно, была) сработала всего раз и два следующих фильма оказались куда менее удачными в прокатном смысле. Тогда продюсеры решили красиво закрыть сериал. В четвертый фильм вернули прославившихся в первом Пола Уокера и Вина Дизеля, а заодно и прочих членов первоначальной банды. Идея была в том, чтобы красиво попрощаться, но картина взорвала прокат и обрекла команду фильма на продолжение.

Автор фото, 2021 Universal Studios

Причину успеха этого и последующих фильмов стоит искать в том, что именно в "Форсаже 4" место механики заняла чистая органика. Эйфория девяностых отлилась в сытый гламур начала нулевых, а "Форсаж" стал его дословным воплощением. Затылок Дизеля и мелированная шевелюра голубоглазого Уокера сулили им звездные карьеры, которые в итоге так толком и не состоялись (то же, кстати, касается и третьей звезды "Форсажа" - Мишель Родригес).

Эти харизматики оказались крутоваты и крупноваты для новых времен. Актерские способности (чтобы убедиться в них, посмотрите "Я виновен" с Дизелем или "Беги без оглядки" с Уокером) вступили в конфликт с вышедшей из моды внешностью. Спустя восемь лет после первого фильма герои встретились и на их лицах уже были не нарисованные, а вполне настоящие морщины, а во взглядах сквозила легкая тоска. Прямо поверх идиотских реплик сценария вдруг сама собой написалась история про хозяев жизни, которые превратились в аутсайдеров античных пропорций. Безумные трюки и рев заряженных закисью азота машин шли этой невыдуманной драме только на пользу, работали ее мотором.

Удивительно, что мощности хватило даже на то, чтобы продолжить историю после гибели Уокера на съемках седьмого фильма. Согласно сюжету, его Брайан О'Коннер отошел от дел, чтобы растить детей, но в финале девятого фильма содержится нежный привет с того света - в кино возможны такого рода чудеса.

Бывших не бывает

Автор фото, 2021 Universal Studios

Что до сюжета, то он примерно тот же, что и в последних трех фильмах. Доминик Торетто (Дизель) вновь решил завязать и живет где-то в глуши с Летти (Родригес). Тут выясняется, что брат Доминика Джейкоб (Джон Сина) решил завладеть прибором, при помощи которого можно развязать третью мировую. Помогает ему хакерша Сайфер (Шарлиз Терон), с которой герои уже воевали в восьмой серии. Дальше - дикие гонки, уже упомянутый полет в космос, одно внезапное воскрешение и непременные слова о том, что семья это святое.

В режиссерское кресло на сей раз вернулся Джастин Лин, поставивший "Форсажи" с третьего по шестой. Это сразу чувствуется по расслабленному бесстыдству, с которым герои преодолевают законы физики и здравого смысла - у Ф. Гэри Грэя ("Форсаж 8") и Дэвида Литча (спин-офф франшизы "Хоббс и Шоу") это получалось чуть хуже. Из других отличительных моментов - в кадр на пару минут вновь забегает Хелен Миррен (умолявшая Дизеля о роли в восьмом фильме) и Майкл Рукер.

Впрочем, на "Форсажи" люди ходят не за экспериментами и новшествами, а главное в девятом фильме на месте. Как ни странно, это даже не сами по себе спецэффекты и трюки, а бесшабашный дух старого авантюрного кино - скорее даже французского, чем американского.

Автор фото, 2021 Universal Studios

Природа обаяния Дизеля всегда была сродни шарму Бельмондо, а с возрастом в нем появилось еще и что-то от Лино Вентуры. Кроме того, как ни странно, если постараться, то в "Форсаже" можно найти и приметы времени - нескольких сильных женских персонажей и разнообразный расовый состав.