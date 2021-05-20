"Медузу" признали иноагентом после заявления активиста из Москвы. Зачем он это сделал?

Владимир Дергачев, Анатолий Бурчаков

Би-би-си

43 минуты назад

Автор фото, facebook.com

Министерство юстиции России внесло издание "Медуза" в реестр "СМИ-иноагентов" на основании обращения бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александра Ионова. Русская служба Би-би-си спросила у него, зачем он это сделал.

О том, что причиной признания "Медузы" "иностранным агентом" стала жалоба Ионова, в своем телеграм-канале сообщила координатор "Правозащиты Открытки" Анастасия Буракова.

Она опубликовала сканы обращения Ионова в министерство. Оно датируется 20 апреля, а уже через три дня издание объявили иноагентом. Ионов писал, что "Медуза" "финансируется на гранты как минимум двумя иностранными НКО", а также выиграла один государственный тендер в Латвии.

Редакция "Медузы" находится в Риге. Ионов в своей жалобе указывал, что среди прочего издание получило от латвийского агентства инвестиций и развития грант в размере более 70 тысяч евро за создание материалов о туризме в Латвии.

Что не понравилось Ионову?

Ионов в разговоре с Би-би-си объяснил заявление на "Медузу" положением российских СМИ за рубежом, например, в США, где действует закон об иноагентах FARA.

"Очень много граждан и СМИ России, Китая в США, странах Европейского союза - их работа прерывается, ставятся препятствия. Некоторых активистов привлекали к статусу [иностранных агентов] абсолютно неоправданно, к административной либо уголовной ответственности", - говорит Ионов.

Он уточнил, что трижды жаловался российским властям на иностранное финансирование "Медузы", но власти отклоняли заявления: "В прошлые разы приходили достаточно длинные отписки, что рассмотрим, отправим на экспертизу, подумаем. Видимо, фактура была недостаточной, еще указывались недочеты в подготовке моего заявления. [В этот раз] мы собрали фактуру, которая, видимо, на сегодняшний день всех устроила".

"Есть закон и он должен соблюдаться. "Медуза" - это те люди, которые всегда стояли в авангарде российской оппозиции, писали о том, что есть законы и они должны соблюдаться. Я с ними согласен".

Он привел аналогию, что если человек нарушил ПДД, то должен заплатить штраф, а при тяжком нарушении - понести уголовную ответственность.

"Медуза" сейчас устраивает панику, я этого не совсем понимаю. Они скатываются до прямых оскорблений в мой адрес и занимаются популистской деятельностью. Я не вижу проблем в том, чтобы они отстаивали свою точку зрения [в судах], ища неточности в той фактуре, что я предоставил".

Судя по поиску на сайте "Медузы", до сегодняшнего дня издание писало об Ионове единожды: он упоминался в материале 2019 года об отправке российских военных в Венесуэлу.

Ионов подчеркнул, что в заявлении ссылался на открытую отчетность европейских фондов. "Медузе" никто не мешал заявить о своем зарубежном финансировании и показать это курирующим органам, минюсту. Этот закон [о СМИ-иноагентах] есть, и "Медуза" сама писала о том, что может стать иностранным агентом, много лет назад".

Он добавил, что при попадании российских СМИ в реестр иноагентов за рубежом не видел "особых колебаний" в "Медузе" по этому поводу.

На уточняющий вопрос о возможной связи заявления с материалами "Медузы" об Ионове, активист сказал, что "эти расследования просто ознаменовали наши отношения с "Медузой", на себе я почувствовал их риторику, все остальное это исключительно действия закона Российской Федерации".

Ионов уверил, что решение написать заявление на "Медузу"- его личное, и никак не связано с тем, что он получал гранты от кремлевского фонда на проведение "антиглобалистских форумов".

"Кто мне может что-то рекомендовать что-то сделать или не сделать? Я принимаю решение взвешенно и самостоятельно, консультируюсь с юристами", - утверждает он.

На вопрос, удовлетворен ли он результатом - редакция теряет рекламодателей и сокращает зарплаты сотрудников - он ответил: "Они никем не уничтожаются, пусть себе грант возьмут и живут спокойно, кто их уничтожает-то. Уничтожают - это когда главреда посадили и всю редакцию разогнали, это требует внимания гражданского общества. А когда СМИ признали иноагентом, я тут никакого уничтожения не вижу. Пусть еще раз [грантодатели] заплатят, будут дальше писать".

В заявлении Ионова была жалоба на рекламу в "Медузе" латвийского туризма. Ионов объяснил это тем, что "Медуза" получала финансирование от иностранных государств.

Также там было сказано, что издание "финансируется на гранты как минимум двумя" иностранными некоммерческими организациями: Шведским агентством международного развития (SIDA) и благотворительным фондом OAK Foundation.

Он уточнил, что раньше контактировал с журналистами "Медузы", но когда писал жалобу, с редакцией не связывался.

Кто такой Александр Ионов?

Ионов говорит, что сейчас занимается двумя направлениями - правозащитой и коммерческой деятельностью.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ему принадлежит лоббистская компания Ionov Transcontinental.

"Основная задача Ionov Transcontinental - содействие экспортерам в налаживании и поддержании долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с партнерами в более чем сорока государствах мира", - говорится в описании на сайте компании.

Кроме этого, Ионов состоял в предыдущем созыве Общественной наблюдательной комиссии Москвы - структуры, члены которой уполномочены инспектировать места заключения.

В статье "Медузы" от 2019 года говорилось, что в 2012 году Ионов основал "Антиглобалистское движение России" (АДР).

На сайте организации написано, что она ставит своей целью защиту традиционных нравственных ценностей и обеспечение всех аспектов безопасности России.

"Почетным членом организации является президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад", - подчеркивают антиглобалисты.

В 2015-м и 2016 годах АДР на президентский грант проводило конференции непризнанных государств.

В этом году Ионов планирует провести очередной антиглобалисткий форум.

Что случилось с "Медузой"?

В апреле 2021 года минюст России включил издание "Медуза" в список "иностранных агентов". Издание обжаловало это решение.

В реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, была внесена компания SIA "Medusa Project", зарегистрированная в Латвии.

У основателей "Медузы" есть юрлицо в России - московская рекламная компания "Редакция", в которой 50% принадлежат одной из основательниц "Медузы" Галине Тимченко и 35% - главному редактору издания Ивану Колпакову.

В 2019 году, по данным "СПАРК-Интерфакс", выручка "Редакции" составила 160 млн рублей, в 2020 - 210 млн рублей. Выручка латвийского юрлица Medusa Project в 2019 году составила 2 млн евро (около 145 млн рублей по среднему курсу того года), следует из латвийского бизнес-реестра.

СМИ-иноагенты обязаны зарегистрировать в России юридическое лицо и предоставлять в минюст подробную финансовую отчетность о всех своих доходах и расходах, данные о персональном составе руководства и аудиторских проверках. Материалы таких СМИ должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой.

Если эти требования не будут выполнены, СМИ рискует получить многомиллионные штрафы. За каждую не поставленную пометку можно получить штраф от 300 тысяч на одно юридическое лицо. В случае неуплаты штрафов грозит блокировка издания.