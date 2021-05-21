"Вероятность несвободы - процентов 90%". Что происходит с якутским шаманом Александром Габышевым

Олег Болдырев

Би-би-си

53 минуты назад

В Якутске продолжается рассмотрение уголовного дела против Александра Габышева, называющего себя шаманом. Габышев стал известен походом через Сибирь на Москву в 2019-м году. Заявления, которые он тогда делал, стали основой для обвинения в экстремизме. Последний год Габышева ограничивают в свободе под предлогом заботы о его психическом здоровье. Уголовное преследование и принудительное лечение могут привести к бессрочной госпитализации якута, бросившего вызов президенту России.

Во второй раз суд направил Габышева на принудительное лечение 2 февраля этого года, поддержав иск якутского психоневрологического диспансера, заявившего что шаман "вновь начал делать громкие заявления в средствах массовой информации". Под этим подразумевалось объявление Габышева о том, что он начнет новый поход на Москву весной 2021-го года.

Обращаясь к сторонникам через канал в YouTube, Габышев заявил, что отправится из Якутска "на своем белом коне" и, пройдя через земли предков, дойдет до Иркутска, где ожидает сбора своих сторонников на автомашинах. Оттуда через Алтай и южную Сибирь он собирался дойти до Урала, а затем - до Москвы.

Через три недели после того заявления в дом, в котором жил Габышев, прибыл многочисленный отряд полиции и Росгвардии. Силовики задержали шамана и доставили его в психоневрологический диспансер. Судя по всему, задержание было силовым: сообщалось о том, что двери в помещение были взломаны, на полу жилища были следы, напоминавшие кровь.

Теперь обстоятельства того задержания стали одним из эпизодов уголовного дела против Габышева, который рассматривает Якутский городской суд.

"Весь "кейс" Габышева на данный момент состоит из двух блоков, - объясняет Алексей Прянишников, координатор "Правозащиты Открытки", которая поддерживает Габышева в юридическом преследовании со стороны российских властей. - Один - это блок, связанный с недобровольной госпитализацией в рамках административного процесса. А второй блок - это уголовные дела, они объединены в одно производство. Это то, старое дело по статье 280, о призывах к осуществлению экстремистских действий, 2019 год, когда его задерживали в Бурятии. А второе - то, что вытекло из этой попытки задержания, когда его дом штурмовали 27 января. Это дело - о применении насилия к сотрудникам Росгвардии, статья 318.2".

Поход против Путина

Дело о призывах к экстремизму было заведено против Габышева вскоре после его задержания в походном лагере на берегу Байкала 18 сентября 2019 года.

На протяжении полугода, пока Габышев шел из Якутска по Сибири, он охотно делился с публикой своими планами. Они видоизменялись.

Вначале Габышев говорил о том, что он - шаман-воин и идет в Москву, чтобы вызвать Владимира Путина на бой. Ближе к осени заявлял, что Путин - демон, который должен быть изгнан, но подчеркивал, что произойдет это ненасильственным путем, а российский лидер сам поймет, что народ - против него, когда к Москве, в результате похода, подойдет огромное количество его, Габышева, единомышленников.

Би-би-си освещала этот поход незадолго до того, как в лагерь шамана нагрянул отряд бурятского ОМОНа. К этому моменту в лагере Габышева было около тридцати человек, а сам поход, освещавшийся в соцсетях, поддерживали финансово тысячи симпатизирующих.

Вопрос о психическом здоровье Габышева следствие поставило сразу же после ареста, однако проведенная после возврата Габышева в Якутск психолого-психиатрическая экспертиза никаких последствий не имела. Габышев был освобожден под подписку о невыезде.

В Якутске его продолжали навещать некоторые из единомышленников. Все это время канал Габышева в YouTube пополнялся роликами, в которых сам шаман и его последователи рассуждали о жизни в России и необходимости перемен, а в Якутске и других городах страны его сторонники выходили на пикеты с требованием остановить преследование якута.

В декабре 2019-го подписка о невыезде истекла и вскоре после нового, 2020 года Габышев отправился пешком из Якутска в новый поход (по другим заявлениям - просто ушел на длинную прогулку). Впрочем, ушел он не дальше окраин якутской столицы и был остановлен полицией.

В итоге случилась потасовка, и полиция намеревалась завести дело о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Но доследственная проверка закончилась отказом в возбуждении дела.

"Тот эпизод нигде не фигурирует, хотя обвинение козыряет им, говоря: "смотрите, ведь он всегда себя так вел", - говорит Алексей Прянишников из "Правозащиты Открытки".

О новом походе Габышев опять заговорил весной 2020-го, именно тогда появилась идея конного перемещения из Якутска в Иркутск. Эти планы реализованы не были, но в мае прошлого года к Габышеву пытались попасть люди, заявлявшие что им надо взять у него тест на коронавирус. Пускать их к себе Габышев отказывался, и в итоге полиция проникла в дом силой и увезла шамана на скорой.

Неделю спустя Габышев обнаружился в ковидном обсерваторе, а затем помещен на принудительное лечение в психоневрологический диспансер.

Протесты адвокатов Габышева по поводу того, что оснований для принудительной госпитализации не имелось, суд не поддержал. В телефонном звонке сестре Габышев рассказал, что в ПНД его навещали какие-то люди в штатском, которые настоятельно рекомендовали отказаться от каких-либо походов.

Из-под принудительного лечения шаман был освобожден в конце июля. За этим последовали заявления, что никаких походов он не планирует, а хотел бы отправиться в кругостветное путешествие.

В интервью "Новой газете" Габышев сказал, что смирился с ситуацией, и даже заявил, что никогда не называл себя шаманом. После этого новостей из Якутска не было до начала января 2021-го, когда и появилось аудиозаявление о новом походе. Защита Габышева подтверждает его достоверность.

Последствия лечения неутешительны

Алексей Прянишников из "Правозащиты Открытки" говорит, что три месяца принудительного лечения сильно изменили Габышева.

"Когда я его впервые увидел после госпитализации, 11 марта этого года, он выглядел очень плохо. Во-первых, был сильно отекший. При его комплекции это был не лишний вес, а именно отечность на лице. Был очень заторможенный, замедленная речь, замедленные мимические движения. Дальше, по свидетельству тех, кто с ним общался в середине марта и начале апреля, эти явления еще усугубились".

"Но сейчас, когда я увидел его 30 апреля, на началах слушаний по уголовному делу, он стал более оживленным, - отмечает Прянишников. - Я связываю это с тем, что ему снизили количество препаратов, понимая, что человека будут видеть, будут снимать. Чтобы не было разговоров. Такое у меня предположение - дозы, наверное, понизили. Он стал более живым в общении, задает вопросы про ситуацию в стране, в мире, про отношения России с другими странами".

Защита подчеркивает, что два направления давления на Габышева - медицинское и уголовное - грозят слиться воедино.

На продолжающихся слушаниях следствие выступило с инициативой признать подсудимого невменяемым и отправить на принудительное лечение в связи с инкриминируемыми правонарушениями по статьям 280 и 318.

Адвокаты Габышева вновь заявили о необходимости исследовать его психическое здоровье за пределами Якутии, в московском НИИ психиатрии им. Сербского. Предыдущие требования сделать это, выдвигавшиеся в административном производстве по делам о принудительной госпитализации, суд в Якутске не поддержал.

Недавно защита подала жалобу в кассационный суд во Владивостоке на февральское решение о принудительном лечении. "В результате этого уже окончательно будет понятно - это местные силовики в Якутске перестарались или же это большой заказ из федерального центра", - говорит Прянишников из "Правозащиты Открытки".

Судебные заседания по делу Габышева продолжаются и, видимо, продлятся до конца июня. Подсудимого доставляют в суд под конвоем, хотя по условиям следствия он продолжает оставаться свободным человеком.

Вариантов три: либо Габышев будет оправдан и разбираться его защитникам придется только с административным делом о принудительном лечении, либо будет признан виновным и отправлен в тюрьму, либо - невменяемым, с перспективой провести в закрытой психиатрической больнице неопределенное пока время.