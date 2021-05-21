Новосибирского краеведа вызвали в СК из-за его статьи о Дне Победы

17 минут назад

Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS

Новосибирского краеведа Андрея Позднякова вызвали в Следственный комитет из-за его авторской колонки о Дне Победы, которая вышла на местном интернет-портале НГС под заголовком "Российское "можем повторить" - это ужасно: о том, как Великую Победу превратили в шоу".

Как рассказал Поздняков порталу НГС, следователи проводят проверку по части 3 статьи 354.1 Уголовного кодекса (распространение выражающих неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и осквернение символов воинской славы России).

"Следователь сказал, что проводится проверка по моей статье, спросил, писал ли я ее. Я, естественно, сказал, что писал. Я был вызван для объяснения: как я понял, это проверка пока без возбуждения уголовного дела", - сказал Поздняков.

Он добавил, что в СК его вызвали в отдел по особо важным делам. Следующий визит в ведомство ему назначили на среду, 26 мая.

Статья УК, по которой проверяют Позднякова, предполагает наказание в виде штрафа до трех миллионов рублей, исправительных работ или лишения свободы на срок до трех лет.

Колонка Позднякова, которая стала поводом для проверки, вышла на НГС 7 мая. В ней автор объясняет, почему не любит парады Победы на 9 мая и почему не позволяет наряжать своего ребенка в гимнастерку.