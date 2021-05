"Друзья" вернулись: семь фактов, которые мы узнали из трейлера нового эпизода

1. Приглашенных звезд удачно и с юмором вписали в сюжет

2. Главные герои не пытаются скрыть свой возраст

3. В новом эпизоде - старые хиты от Фиби

Лиза Кудроу так же снова взяла в руки свою акустическую гитару, чтобы порадовать зрителей своей отвратительной живой музыкой. Вероятно, она исполнит хит Smelly Cat, но я лично надеюсь на исполнение очень недооцененной классики Buffay It Only Takes Two Heart Attacks.