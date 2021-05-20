НТВ показало фильм "Турист" о российских бойцах в ЦАР. Мы его посмотрели

Илья Барабанов

Би-би-си

30 минут назад

Автор фото, NTV

Сначала в столице Центральноафриканской республики Банги, а затем на телеканале НТВ состоялась премьера фильма о российских военных инструкторах "Турист". Известно, что в ЦАР находятся наемники, которых связывают с "ЧВК Вагнера".

Издание "Медуза" (признано в России организацией, выполняющей функции иностранного агента), писало, что съемки оплатил известный петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называют "поваром Владимира Путина" и связывают с "ЧВК Вагнера".

В титрах фильма Пригожин никак не упоминается, создателем картины называется ООО "Паритет фильм". Эта фирма была зарегистрирована в Петербурге в начале февраля 2021 года. Кроме фильма о наемниках в ЦАР она параллельно снимает в аннексированном Крыму кино о событиях в Донбассе в 2014 году.

Сюжет

Сюжет картины довольно простой: накануне президентских выборов в ЦАР прилетает десяток российских военных инструкторов тренировать местную армию. Но бывший президент страны, подталкиваемый своими французскими советниками, решает захватить Банги, отправив на штурм две тысячи местных боевиков, которым должны помочь еще тысяча наемников из Руанды.

Российские наемники сначала не хотят вмешиваться в происходящее, подчеркивая, что они только инструкторы, но когда боевики вырезают целые деревни мирных жителей, а местные власти обращаются к ним за помощью, россиянам все же приходится встать на защиту столицы ЦАР.

Только прилетевших новичков, среди которых и главный герой - бывший полицейский, уволенный из органов за то, что он отпустил на свободу юношу, которому его коллеги подкинули наркотики - отсылают в отдаленную деревню, но именно по ней и решают ударить боевики, посчитав, что только одержав маленькую, но громкую победу над русскими, они гарантируют себе победу в войне.

Когда боевики нападают на деревню, то все военные ЦАР оставляют позиции и бегут, 11 русских обороняют базу. Только четверо местных военнослужащих, из которых одна девушка, остаются вместе с ними защищать позиции. Все местные военные погибают, девушка ранена, ее спасает главный герой, получая при этом пулю в легкие. Операция по его эвакуации проходит успешно и героя спасают.

Пока вертолет с ним летит в госпиталь в Банги, оставшиеся наемники побеждают превосходящие в 10 раз силы противника без единой потери. При этом всех нападавших они уничтожают, уточняя почему-то, что это они им за Севастополь так отвечают. Видимо, это отсылка к фильму "Брат-2".

Подлечившийся герой встречается в Москве со своим бывшим напарником-полицейским, из-за которого его и уволили из МВД. Тот обещает решить все его карьерные и финансовые проблемы, но герой в этот момент может только радоваться сюжету по ТВ, как жители ЦАР смогли благодаря русским инструкторам переизбрать президента Туадеру на второй срок.

Не только актеры

Главные роли в фильме исполнили профессиональные актеры, но в массовке, по данным Би-би-си, были задействованы и настоящие бойцы "ЧВК Вагнера", находящиеся сейчас в ЦАР.

Один из бывших бойцов ЧВК сказал Би-би-си, что понять, кто есть кто, "очень просто по хвату оружия".

"Все актеры левой рукой держатся за магазин, их обучали перед съемками какие-нибудь омоновцы, а настоящие бойцы - за цевье, у них правильный навык для стрельбы", - пояснил он.

Пригожин и ЦАР

В конце декабря прошлого года Россия отправила несколько сотен военных и тяжелую технику в Центральноафриканскую республику, чтобы поддержать правительство этого государства накануне президентских и парламентских выборов.

В последние годы СМИ не раз сообщали, что в этой стране действуют бойцы российских частных военных компаний, в частности "ЧВК Вагнера".

Собеседники Би-би-си ранее рассказывали, что структуры Пригожина также ведут добычу драгоценных камней в республике и проявляют интерес к золотым приискам и деревообрабатывающему бизнесу.

Летом 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты журналисты "Центра управления расследованиями" Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они отправились в республику для съемок фильма о "ЧВК Вагнера" и активности структур Пригожина.