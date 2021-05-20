Дискуссия о журналистике в Махачкале была сорвана из-за драки

56 минут назад

Автор фото, Vladimir Smirnov/TASS Подпись к фото, архивное фото

В Махачкале неизвестные сорвали открытую дискуссию "Взгляд на Кавказ", организованную изданием "Такие дела". На мероприятии планировалось обсудить, что именно в интерпретации журналистов "так задевает жителей Кавказа".

"В 17:20 несколько людей, которые не выглядели как целевая аудитория дискуссии, ворвались в лобби гостиницы "Приморская" и побежали прицельно в конференц-зал. Один из них кричал, что у него нож", - рассказала специальный корреспондент "Таких дел" Лидия Михальченко. По ее словам, ворвавшиеся устроили драку (издание опубликовало видео).

В фойе была драка между несколькими молодыми людьми, которые не имели отношения к мероприятию, уточняет издание "Кавказский узел". Собравшиеся начали разнимать их и вызвали полицию. Полиция приехала через 20 минут, пишут "Такие дела".

"Из-за мероприятия пригнали штук 15 полицейских машин, все с мигалками. Сотрудники полиции были с автоматами. Целая спецоперация", - иронизирует Михальченко. Она утверждает, что полицейские запрещали снимать происходящее и угрожали отнять телефон.

На мероприятии в столице Дагестана планировали обсудить, "что именно в интерпретации работников СМИ так задевает жителей Кавказа и в чем состоит трудность донесения иной точки зрения", говорилось в анонсе дискуссии.

На встрече должна была выступить дагестанская правозащитница Светлана Анохина и социолог Джанетт Ахильгова из Ингушетии. По итогам дискуссии собирались составить "инструкцию по комфортному и безопасному сотрудничеству с представителями столичной и зарубежной прессы на Северном Кавказе".

Корреспондент издания "Кавказский узел" Расул Магомедов и несколько участников дискуссии были доставлены в полицию. Это произошло после того, как человек в гражданском дал команду доставить в отделение всех участников дискуссии. В итоге полицейские забрали с собой только нескольких человек, в том числе журналиста Магомедова, пишет издание.

Михальченко сообщает, что видела, как в полицейскую машину села Джанетт Ахильгова.