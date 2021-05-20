Независимое расследование: Би-би-си скрыла "обманную тактику" интервью с принцессой Дианой
Знаменитое интервью корреспонденту Би-би-си Мартину Баширу в 1995 году, когда принцесса Диана впервые рассказала о супружеской неверности принца Чарльза, было получено при помощи поддельных документов, сам журналист лгал об этом руководству, а руководство позже предпочло оставить это без последствий. К такому выводу пришло независимое расследование во главе с бывшим судьей.
Би-би-си признала "явные провалы" при подготовке интервью и после него. "Нам очень жаль", - заявили в корпорации.
Мартин Башир показал брату Дианы, графу Спенсеру, поддельную банковскую выписку, чтобы войти к нему в доверие и через него завязать контакт с принцессой. В последующих разговорах с руководством журналист отрицал это, говорится в докладе комиссии во главе с отставным судьей лордом Дайсоном.
Сам Башир извинился за подделку документов, но заявил, что продолжает гордиться интервью, в котором принцесса произнесла знаменитую фразу: "В этом браке нас трое".
"Банковские выписки не имели никакого отношения к личному решению принцессы Дианы принять участие в интервью", - заявил Башир.
Кто обманул принцессу Диану? Би-би-си начинает новое расследование знаменитого интервью
Би-би-си проводит новое внутреннее расследование обстоятельств, при которых журналист Мартин Башир в 1995 году взял сенсационное интервью у принцессы Дианы. Его обвиняют в том, что он мог уговорить принцессу на откровенный разговор в обмен на фальшивый компромат на ее придворных.
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