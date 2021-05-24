Дайджест: Запад возмущен инцидентом с самолетом Ryanair, Минску грозят последствиями

19 минут назад

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"Акт государственного терроризма" и "вызов Западу"

В воскресенье в Минске задержали Романа Протасевича - бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta, освещавшего протесты в Беларуси. Он летел самолетом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Самолет был вынужден экстренно сесть в Минске после сообщения о минировании, которое не подтвердилось. Протасевича сняли с борта и задержали. Пассажирам пришлось покинуть самолет и пройти повторный досмотр.

Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, потребовавших освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в частности, назвал действия белорусских властей актом государственного терроризма.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала наказать виновных в принудительной посадке в Минске самолета авиакомпании Ryanair.

"Возмутительное и незаконное поведение (...) будет иметь последствия. Ответственные (...) должны быть наказаны", - написала председатель Еврокомиссии в "Твиттере".

Правительство Литвы заявило, что намерено добиваться закрытия воздушного пространства Беларуси для международных полетов.

США осудили вынужденную посадку самолета Ryanair в Минске и последующее снятие с борта и арест журналиста Романа Протасевича.

"Мы требуем его немедленного освобождения", - говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

В нем также отмечается, что "шокирующий акт, совершенный режимом Лукашенко, поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, в том числе граждан США".

"Мы внимательно координируем наш ответ с партнерами, включая ЕС и официальных лиц из Литвы и Греции", - говорится в заявлении Блинкена.

Действия белорусского режима осудили также Ирландия, Германия, страны Балтии, Польша и Чехия. "Мы организуемся с союзниками, - сказал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. - Эти нелепые действитя Лукашенко будут иметь серьезные последствия".

"Сложно представить более безрассудный и провокационный акт государственного терроризма," - пишет о случившемся газета Times.

"Готовность Лукашенко пусть неявно, но пригрозить силой гражданскому самолету, его стремление заставить замолчать Протасевича - это и жутковатая эскалация, и серьезный вызов Западу", - пишет газета.

ЕС обсудит, что делать с Москвой и Минском

Последствия инцидента с самолетом Ryanair и возможные санкции в отношении белорусских властей будут обсуждаться на открывающемся в понедельник в Брюсселе саммите ЕС. Об этом сообщил Баренд Лейц, пресс-секретарь главы Евросовета Шарля Мишеля.

На саммите также будут обсуждаться отношения с Россией - ранее СМИ со ссылкой на проект итогового заявления участников саммита писали, что Евросоюз намерен "осудить незаконные и провокационные действия России против ЕС".

Еврокомиссии и главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю будет поручено подготовить доклад о состоянии отношений ЕС и России к июньскому саммиту Евросоюза - в соответствии с пятью принципами, согласно которым улучшение отношений Европы и Москвы возможно лишь в том случае, если Россия будет выполнять Минские соглашения по урегулированию на востоке Украины.

Апелляция по делу активиста Миляева

Московский суд рассмотрит апелляцию на решение суда в отношении активиста Алексея Миляева. Он был приговорен к году лишения свободы по обвинению в нападении на сотрудника милиции во время несогласованной акции протеста в поддержку Алексея Навального 23 января в Москве. Он признал себя виновным, что гарантировало ему более мягкое наказание, чем 2,5 года, запрошенные прокурором.

Бобу Дилану - 80!

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24 мая легендарному американскому музыканту Бобу Дилану (настоящее имя Роберт Циммерман) исполняется 80 лет. Дилан считается одним из наиболее значимых авторов в истории современной поп-музыки, повлиявшим на развитие всего жанра. Его песни исполняли звезды нескольких поколений - от Джимми Хендрикса и группы The Byrds до Боба Марли, Стиви Уандера и Адель.

В конце прошлого года Дилан продал права на все свои песни компании Universal Music. Стоимость сделки не раскрывалась, но New York Times называла сумму в 300 млн долларов. В день юбилея наш культурный обозреватель Александр Кан размышляет об имидже Дилана как "певца протеста".

Международная группа военных кораблей начинает поход. Россию и Китай просят сдерживаться

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ряд кораблей авианосной группы, но не сам авианосец "Куин Элизабет", зайдут в Черное море

Международная авианосная ударная группа во главе с флагманом британского флота авианосцем "Куин Элизабет" (Queen Elisabeth) в субботу вышла в свою первую миссию, которая продлится 28 недель.

Девять кораблей, 32 летательных аппарата и 3700 человек личного состава пройдут через Средиземное море и Индийский океан в Индо-Тихоокеанскую область, пишет Telegraph.

"Куин Элизабет", на строительство которого ушло больше восьми лет, - самый крупный боевой корабль, построенный в Великобритании.

Напутствие британским военным морякам перед дальним походом дала лично 95-летняя королева Елизавета II, за несколько часов до начала плавания доставленная на борт авианосца на вертолете.

Лорд адмиралтейства адмирал Тони Радакин отметил, что ожидает "ответственного поведения" от России и Китая во время похода.

"Я не думаю, что мы увидим безрассудное поведение со стороны России, с которым сталкивались в прошлом", - сказал он.

"Не думаю, что мы увидим и агрессию Китая - британские силы вместе с союзниками действуют прозрачно и законно", - заявил адмирал.

Ранее в интервью газете Sunday Telegraph глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес обвинил Россию в том, что она регулярно посылает свои военные корабли к Британским островам, и назвал Россию угрозой номер один.

По его словам, российские корабли появляются у британских морских границ и проводят "преднамеренно направленные против Великобритании операции".

Скандал на Би-би-си: политики призывают к реформам

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Члены британского правительства критикуют Би-би-си и требуют реформ в корпорации после публикации результатов расследования под началом лорда Дайсона.

Напомним, независимое расследование во главе с бывшим судьей на прошлой неделе пришло к выводу, что знаменитое интервью корреспонденту Би-би-си Мартину Баширу в 1995 году, когда принцесса Диана впервые рассказала о супружеской неверности принца Чарльза, было получено при помощи поддельных документов, сам журналист лгал об этом руководству, а руководство позже предпочло оставить это без последствий.

На страницах газеты Times министр культуры Оливер Дауден обвиняет Би-би-си в "стадном мышлении" и призывает корпорацию измениться, если она хочет выжить во времена Netflix и Amazon. Нынешний скандал "выявил проблемы с ценностями и культурой нашего национального вещателя", пишет Оливер Дауден.

Ранее Би-би-си раскритиковала министр внутренних дел Прити Пател, призвавшая корпорацию обратить внимание на то, что наступил "очень, очень важный момент". Министры планируют усилить внешний надзор за работой журналистов Би-би-си.

Пател заявила, что "внутри Би-би-си людям стоит задаться вопросом не только о поведении, но и о релевантности Би-би-си по мере того, как цифровой мир, мир СМИ продолжает меняться и развиваться".

Сам Мартин Башир тоже выступил с комментарием относительно скандала, начавшегося из-за его интервью. Он заявил, что не считает, что оно на тот момент причинило интересам принцессы Дианы какой-либо ущерб.

Ольга Литвиненко и ее борьба за дочь

Sunday Times пишет об Ольге Литвиненко, живущей "в изгнании" в Лондоне дочери Владимира Литивиненко, самого богатого ректора в России, который был научным руководителем Владимира Путина.

38-летняя Литвиненко утверждает, что отец лишил ее дочери. В последний раз она видела 11-летнюю Эстер-Марию, когда та была еще младенцем. "Мое сердце разбивается от того, что я не знаю, как она выгладит, счастлива ли она", - говорит Литвиненко.

По ее словам, "похищение" Эстер-Марии как ничто другое показывает, как близость к Путину в России "позволяет его друзьям-миллиардерам преступать закон". "Для них другие законы, они могут делать все, что захотят", - говорит она.

Литвиненко лишили дочери почти сразу после ее рождения, говорит она. Когда она рожала другого ребенка, сына Стефана, ее родители предложили взять девочку к себе, чтобы за ней присматривать, потом не вернули, а позже перестали пускать ее в дом. Сама Литвиненко, которая в 2007 году была избрана в городскую думу Санкт-Петербурга, объясняет это своим противостоянием с губернатором города.

"Мой отец разозлился. Я шла против губернатора, а значит - против Путина. Ему это совсем не понравилось", - рассказывает она.

В России Литвиненко, бежавшая из страны из-за страха уголовного преследования, числится пропавшей, что позволило Владимиру Литвиненко получить опекунство над внучкой. В эмиграции Ольга Литвиненко лоббирует за исключение России из международных соглашений. Однако ее отцу это, кажется, не наносит вреда. В 2011 году его компания "Фосагро" провела первое размещение на лондонской бирже, а в 2017-м он, как ректор Петербургского горного университета, произвел в почетные профессора принца Майкла Кентского, кузена британской королевы.

Победителя "Евровидения" обвинили в употреблении наркотиков

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Итальянская рок-группа Maneskin, которая с самого начала считалась фаворитом "Евровидения", в итоге стала победительницей песенного конкурса. Россию представляла Манижа Сангин, она заняла девятое место.

Между тем солиста Maneskin Дамиано Давида заподозрили в употреблении наркотиков в прямом эфире шоу в момент, когда проходило голосование и подсчет голосов.

Группа решительно отвергает все обвинения в свой адрес, заявляя, что Давид склонился над столом, чтобы убрать осколки разбитого стакана, и что они не употребляют наркотики. Европейский вещательный союз (ЕВС) подтвердил, что стакан действительно был разбит. Участники Maneskin обещают сдать тест на наркотики по возвращении домой в Италию, так как у ЕВС не было возможности организовать его на месте.

Трагедия на канатной дороге

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По меньшей мере 14 человек погибли в результате аварии на канатной дороге на севере Италии вблизи озера Маджоре, когда с троса сорвалась кабина с пассажирами.

Кабина перевозила людей из куротного городка Стреза на гору Моттарроне в Пьемонте и рухнула на крутой, поросший лесом склон.

Правда и мифы об "острове смерти" в Белом море

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Легенда об "острове смерти" в Белом море, на котором страны Антанты устроили первый в России концентрационный лагерь - одна из составляющих мифа о беспощадных и вероломных интервентах, которые "вторглись на Север" в 1918 году. Но исследование документов, в том числе недавно обнаруженных во Франции, дают основания в нем усомниться.

Интервью Дианы: расследование 25 лет спустя

20 ноября 1995 года программа Би-би-си "Панорама" показала интервью с принцессой Дианой, ставшее одним из эпохальных телевизионных событий XX века и главным событием в карьере взявшего его журналиста Мартина Башира. Но прошлой осенью всплыли на поверхность некоторые факты, давшие основание обвинять его в том, что он вводил принцессу в заблуждение, дабы получить сенсационный материал. Что же на самом деле произошло 25 лет назад? О подробностях этого дела, остававшихся сокрытыми четверть века, читайте в нашем материале: