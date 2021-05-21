ВОЗ: жертв коронавируса в два-три раза больше, чем гласит статистика

19 минут назад

Автор фото, Reuters

Всемирная организация здравоохранения заявила, что по предварительным данным число смертей от коронавируса на конец 2020 года составляло по крайней мере 3 млн человек. Это на 1,2 млн больше, чем говорят официальные данные, согласно которым от Covid-19 к 31 декабря 2020 прошлого года по всему миру умерло 1,8 млн человек.

Более того, в своем очередном ежегодном отчете о состоянии глобального здоровья эксперты ВОЗ делают вывод, что реальные показатели смертности могут быть в два-три раза выше, чем официальные данные, согласно которым к настоящему моменту от коронавируса скончались 3,4 млн человек.

В отчете также сказано, что пандемия Сovid-19 продолжает серьезно угрожать здоровью и благосостоянию людей во всем мире, поскольку 90% стран сообщают о серьезных перебоях в обеспечении населения жизненно важными медицинскими услугами.

В зоне особого риска оказалась часть малоимущего населения, которая живет в наиболее густонаселенных районах.

Как вычислялся уровень смертности от коронавируса?

ВОЗ указывает, что некоторые страны не могут систематически и точно оценивать число смертей, поэтому им приходится заполнять пробелы при помощи ориентировочных подсчетов. Они делают их с помощью различных статистических методов с привлечением мнения экспертов и реальных данных.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Могилы умерших от коронавируса в Бразилии

Чтобы сделать подсчет смертности более согласованным, ВОЗ создала специальную группу советников, которые вырабатывают общие методы оценки неучтенных смертей от Covid-19, в том числе тех, что были связаны с заражением косвенно. В группу вошли ведущие демографы, эпидемиологи, специалисты по данным и статистике из разных стран мира.

Эксперты разработали модель подсчета для каждой страны с учетом региональных особенностей и заключили, что число неучтенных смертей за 2020 год в Северной и Южной Америке составляет 1,34-1,46 миллионов, а в Европе - 1,11-1,21 млн. Это, соответственно, на 60% и 50% выше официальных данных.

Американское исследование

В начале мая ученые из Университета Вашингтона обнародовали исследование, согласно которому общая статистика смертности в мире в два раза превышает официальную, то есть число умерших почти повсеместно подсчитывается неправильно. В научной работе утверждается, что общее число людей, скончавшихся от Covid-19, составляет не менее 6,9 млн.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По данным ВОЗ, число сметей от коронавируса во многих странах сильно занижено

Например, США сообщали о 570 с лишним тысячах умерших с марта прошлого года, а на самом деле их около 900 тысяч, утверждают в Университете Вашингтона. Реальная статистика в Индии почти в три раза выше официальной, а в России умерли не 109 тыс. человек, как сообщается официально, а 593 тысячи, считают американские ученые.

По данным Росстата, с апреля 2020 года по март 2021 года в России умерли 248,5 тыс. человек с диагнозом Covid-19. Это в два с лишним раза больше, чем показывают официальные данные на сайте стопкоронавирус.рф. Однако по данным независимых исследователей, избыточная смертность (то есть превышение статистики этого года над обычной сезонной смертностью прошлых лет) в России за этот период составила около 500 тыс. человек.

В некоторых странах, например, в Индии, недочеты происходят из-за слабой системы контроля, особенно в сельской местности. В других странах заниженные данные предоставляются умышленно, считают авторы исследования.

Свои показатели ученые Университета Вашингтона получили путем сравнения среднего числа ожидаемых смертей от любых причин в допандемический период с фактическим числом смертей во время кризиса. Из получившихся значений были исключены смерти, прямо не связанные с пандемией (то есть скончавшиеся от сопутствующих заболеваний, а также не обратившиеся за медицинской помощью), и смерти в дорожных авариях, которых стало меньше из-за необходимости сидеть дома.

Оптимизм ВОЗ

Впрочем, в докладе Всемирной организации здравоохранения о состоянии здоровья в 2021 году есть и данные, вселяющие оптимизм.

Так, средняя продолжительность жизни в мировом масштабе увеличилась с 66,8 лет в 2000 году до 73,3 в 2019-м. При этом продолжительности здоровой жизни выросла с 58,3 до 63,7 лет.

Самый большой скачок роста продолжительности жизни наблюдается в странах с низким доходом на душу населения, что объясняется резким снижением показателей детской смертности и инфекционных заболеваний.