Саркози опять грозит тюрьма. Экс-президента судят за незаконное финансирование предвыборной кампании

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Это не первая судебная битва бывшего президента

Во Франции начался суд над Николя Саркози. Экс-президента обвиняют в нарушении правил финансирования кампании по его переизбранию в 2012 году.

Саркози отрицает вину. Вместе с ним по делу, известному как "скандал "Бигмалион", проходят еще 13 человек.

Это не первая судебная битва бывшего президента. Ранее в этом году его признали виновным в коррупции.

Суд должен был начаться в марте, но был отложен из-за того, что один из адвокатов заразился коронавирусом.

В чем суть "скандала "Бигмалион"?

Величина затрат на избирательные кампании во Франции строго лимитирована.

В частности, партия Саркози "Союз за народное движение" имела право выделить на кампанию по его переизбранию президентом на второй срок в 2012 году 22,5 млн евро, а потратила на организованные с размахом митинги и другие мероприятия почти вдвое больше.

Чтобы скрыть перерасход, она наняла для их организации пиар-компанию "Бигмалион" и провела расходы по статье "партийная деятельность".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Заместитель руководителя кампании Саркози Жером Лаврийе признал, что руководил операцией по перераспределению фондов

Уловка не помогла: выборы 2012 года выиграл социалист Франсуа Олланд.

Прокуроры не в силах доказать, что Саркози лично организовал незаконную схему, но утверждают, что он не мог о ней не знать.

66-летний Саркози заявляет, что не участвовал в сговоре и не делал ничего противозаконного.

Если экс-главу государства все же признают виновным, ему грозит год тюрьмы и штраф в 3750 евро.

Заместитель руководителя кампании Саркози Жером Лаврийе, также проходящий по делу, признал, что руководил операцией по перераспределению фондов, но утверждает, что действовал самостоятельно.

Двое сооснователей компании "Бигмалион" тоже оказались под судом. Один из них, Ги Албвес, публично признал вину.

Кто такой Николя Саркози?

Нынешний подсудимый занимал президентский пост в 2007-2012 годах.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вскоре после начала своего президентского срока Саркози начал отношения с моделью и певицей Карлой Бруни

Он проводил жесткую политику по ограничению иммиграции и пытался реформировать французскую экономику, чему помешал пришедшийся на время его правления глобальный кризис.

Критики называли его стиль bling-bling, что можно примерно перевести как "побрякушечный", или "гламурный": за любовь к дорогим часам и дизайнерским солнечным очкам. По мнению оппонентов Саркози, он вел себя как светская знаменитость, ему недоставало величия и консерватизма, которых требует пост главы Французской Республики.