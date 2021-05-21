"Дачная ипотека" и кредиты на отпуск. Россияне опять начали активно брать в долг

32 минуты назад

Автор фото, Valery Matytsin\Tass

Россияне в последние месяцы стали активнее брать кредиты: банки сообщают о росте спроса, а аналитики - о рекордных объемах выданных займов. Россияне таким образом готовятся к лету: строят и ремонтируют дачи или берут кредиты на отпуска. Центробанк уже начал волноваться. Будет ли сложнее взять кредит в ближайшее время?

Центральный банк на этой неделе предупредил о рисках роста кредитования. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, выступая в Госдуме, рассказала, что долговая нагрузка россиян находится на исторически высоком уровне, а кое-где можно даже говорить о возникновении кредитных "пузырей".

О росте числа кредитов физлиц говорит и статистика ЦБ: если в марте 2019 года гражданам России были выданы кредиты на общую сумму в 1,1 трлн рублей, то в марте 2020 года - на 1,4 трлн, а в марте 2021-го - уже на 1,7 трлн рублей.

Банки, опрошенные Русской службой Би-би-си, подтверждают: спрос на кредиты в последние месяцы растет.

В "Сбере" за первые четыре месяца 2021 года портфель кредитов физических лиц вырос на 6,6% и достиг 9 млрд рублей. Больше всего заявок - по жилищному и потребительскому кредитованию.

Об увеличении объема потребительского кредитования говорят также в Ситибанке, Газпромбанке и Райффайзенбанке.

"Выдачи потребительских кредитов в Райффайзенбанке в апреле достигли рекордных 12,6 млрд рублей - это на 31% больше, чем в марте. Количество заявок в апреле по сравнению с мартом увеличилось на 24%", - говорит руководитель управления кредитных продуктов Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), особенно быстро растут выдачи кредитов наличными: в апреле 2021 года в России было выдано 1,67 млн таких займов, что стало абсолютным рекордом в этом сегменте за всю историю российского банковского сектора.

Рост кредитования происходит на фоне затяжного кризиса, вызванного пандемией коронавируса. С конца марта прошлого года по середину мая в России был введен режим "нерабочих дней". Экономика с тех до конца не восстановилась: ВВП в первом квартале 2021 года упал на 1%. Таким образом экономика России сокращается уже четыре квартала подряд. Снижаются и доходы населения.

В банках объясняют, что россияне берут кредиты в ожидании лета и отпусков: кто-то ремонтирует или покупает дачи, а кто-то занимает на подорожавшие поездки.

"Апрель традиционно является сезоном кредитов: клиенты готовятся к отпуску, дачному сезону, обновляют автомобиль", - объясняет Андрей Спиваков из Райффайзенбанка.

Особенно быстро растет популярность кредитов на покупку и строительство дач. Например, за первые четыре месяца 2021 года "Сбер" оформил в 3,5 раза больше ипотечных займов для приобретения загородных домов, чем за аналогичный период 2020 года.

"Индивидуальное жилищное строительство развивается особенно бурно: люди из-за пандемии стараются перебираться за город", - отмечает главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов.

Кроме того, многие люди, чьи доходы снизились во время пандемии, идут за кредитами, чтобы просто поддержать привычные стандарты потребления, добавляет эксперт.

Есть ли "пузыри"?

"У нас показатели закредитованности ниже по сравнению со многими развитыми странами, поэтому здесь даже есть потенциал для роста", - полагает Алексей Девятов.

Тем не менее есть и тревожная статистика: в период пандемии в России резко ускорился рост банкротств физических лиц. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве (Федресурс), российские суды в первом квартале 2021 года признали банкротами 40 569 граждан России, включая индивидуальных предпринимателей - это в 1,8 раза больше, чем в первом квартале 2020 года.

Эксперты консалтинговой компании GRM в январе прогнозировали, что в 2021 году число заявлений о признании физических лиц банкротами увеличится до 260 тысяч, что на 65% больше по сравнению с предыдущим годом.

Крупные банки говорят о том, что пока не видят серьезных рисков, связанных с ростом кредитования. Эксперты подтверждают: крупные банки действительно довольно жестко подходят к отбору заемщиков.

В Национальном бюро кредитных историй отметили, что банки стали более тщательно проверять своих клиентов и внимательнее оценивать их персональный кредитный рейтинг - в результате в апреле число одобренных потребительских кредитов несколько снизилось по сравнению с мартом.

Автор фото, Vladimir Smirnov/Tass Подпись к фото, Россияне стали активнее покупать дачи в ипотеку

"Банки стали более осторожными - во-первых, это естественная позиция перед ожидаемым увеличением ставок, а во-вторых, с каждым годом о людях становится все больше и больше известно, это сильно помогает в принятии решения кому давать, а кому не давать", - объясняет главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах.

"В первую очередь риск "пузырей" есть в сфере займов в МФО и низкокачественных потребкредитов. В плане ипотеки пока все более-менее управляемо, в остальных сферах - взвешенно", - рассуждает Антон Табах.

Скоро кредит будет получить сложнее?

Чтобы сдержать рост закредитованности, ЦБ планирует законодательно ограничить кредитование физлиц по плавающим ставкам: в разработанном регулятором законопроекте предлагается запретить выдавать гражданам кредиты по плавающим ставкам на сроки до года и свыше 20 лет, а также кредитные карты с нефиксированным процентом.

В апреле текущего года ЦБ вновь объявил об ограничительных мерах: на этот раз регулятор планирует отменить с 1 июля "антикризисную" шкалу надбавок к коэффициентам риска по потребкредитам, вернувшись к более высокому уровню надбавок, действовавшему до пандемии.

Повышение надбавок означает, что банкам становится менее выгодно кредитовать граждан, которые уже имеют невыплаченные долги.

"То, что рост необеспеченных потребительских кредитов опережает динамику доходов, ведет к избыточной долговой нагрузке заемщиков. Мы, как и прежде, видим в этой ситуации существенные риски", - объясняла такое решение глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ситуация с кредитами в целом вызывала всегда споры среди чиновников и экономистов, а ЦБ часто критиковали за не слишком активные меры по ограничению роста кредитования.

Летом 2019 года Максим Орешкин, занимавший тогда должность главы минэкономразвития, заявил, что российская экономика может оказаться в рецессии из-за "пузыря" на рынке кредитования. Министр предупреждал, что неконтролируемый рост потребительского кредитования угрожает развитию экономики страны.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ответ заявляла, что темпы роста потребительского кредитования не выше, чем ипотечного, поэтому ситуация не является критической и не несет серьезных рисков для российской экономики.

Центробанк ранее уже ужесточал требования к кредитным организациям по выдаче займов.

Так, в июле 2019 года ежедневная ставка по займам была ограничена на уровне 1%, также был снижен максимальный размер выплат, который кредитор может требовать с заемщика.

Результатом ограничительных мер стало постепенное снижение числа выданных потребкредитов: в январе 2020 года их количество сократилось на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение выдачи потребительских кредитов тогда было отмечено практически во всех регионах страны, причем в некоторых - более чем на 20%.

Экономисты, опрошенные Би-би-си, полагают, что у ЦБ и сейчас есть все возможности ограничить рост кредитования и предотвратить образование "пузырей", но кредит теперь будет взять сложнее, особенно людям с долгами.