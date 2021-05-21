Запрет на выборы для "экстремистов" решили ужесточить. Как именно?

Елизавета Фохт, Петр Козлов, Оксана Чиж, Анна Пушкарская

Би-би-си

час назад

Автор фото, Alexei Kushnirenko/TASS

Причастным к деятельности организаций, признанных в России экстремистскими или террористическими, могут запретить участвовать в выборах любого уровня, а причастностью может считаться даже поддержка в интернете.

Депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли такие поправки к законопроекту о недопуске "экстремистов" к парламентским выборам. В пятницу истекал трехдневный срок, когда к законопроекту об ограничении избирательных прав можно было внести поправки.

Первую версию документа в начале мая внесли в Госдуму представители всех четырех фракций во главе с единороссом Валерием Пискаревым. Депутаты предложили запретить на разные сроки избираться в нижнюю палату парламента тем, кто так или иначе причастен к экстремистским и террористическим организациям.

Первое чтение законопроект прошел во вторник. Была одобрена норма о том, что запрет распространяется на людей, которые участвовали в работе организаций еще до того, как суд признал их деятельность экстремистской. Те, кто руководил работой организации в течение трех лет до признания ее экстремистской, не смогут баллотироваться в Госдуму пять лет. Рядовые сотрудники и другие граждане, в течение года до запрета помогавшие таким организациям, могут лишиться пассивного избирательного права на три года.

Запрет на все выборы

Теперь предложили заметно ужесточить законопроект, следует из поправок ко второму чтению (есть в распоряжении Би-би-си, в думской базе пока не опубликованы) и разъяснений пресс-службы думского комитета по госстроительству и законодательству, который возглавляет Крашенинников.

Соавторы поправки решили распространить норму, которая касалась выборов в Госдуму, на "все выборные должности". Для этого вносить изменения придется не только в закон "О выборах депутатов Госдумы", как планировалось изначально, но и в закон "Об основных гарантиях избирательных прав". Это главный документ, который регулирует участие в выборах и референдумах.

Это означает, что права избираться лишатся также потенциальные кандидаты в губернаторы, парламенты регионов и муниципальные органы власти. В 2021 году должны пройти выборы глав девяти регионов, в том числе губернатора протестного Хабаровского края, а также главы Чечни. Кроме того, предстоят выборы в законодательное собрание Петербурга и еще десятков регионов, а также муниципальных депутатов.

Желание расширить ограничение в пресс-службе комитета Госдумы по госстроительству объяснили тем, что "терроризм и экстремизм представляют особую опасность для общества и государства": "Тема борьбы с этим безусловным злом чрезвычайно важная, причем не только для нашей страны".

Поправки предполагают, что закон будет применяться к выборам, назначенным уже после вступления его в силу. Ранее депутат Василий Пискарев, соавтор законопроекта, выражал надежду, что норма заработает еще до выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре.

Поддержка - высказывания в интернете

Во время первого чтения критики законопроекта, который в итоге не поддержали КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия", обращали внимание на пробел: не ясно, по каким критериям и кто именно будет устанавливать причастность россиян к экстремистам.

Лишать избирательных прав соавторы предлагали не только руководство и сотрудников таких структур, но и тех, кто оказывал им консультационную, финансовую и "иную" помощь.

Согласно поправкам Крашенинникова и Клишаса, для установления "причастности" к деятельности экстремистов и террористов будет требоваться решение суда.

При этом под самой причастностью будет подразумеваться "непосредственная реализация целей", из-за которых организация получила статус экстремистской, и "выражение поддержки" этим целям или конкретным мероприятиям структур.

"Поддержкой" могут считаться в том числе "высказывания в интернете" и другие действия - финансирование, консультативная, имущественная и "иная" помощь.

Что с обратной силой?

В предложенных Клишасом и Крашенинниковым поправках сохранились нормы, предлагающие ограничивать в пассивном избирательном праве тех, кто сотрудничал с "экстремистами" еще до решения суда.

Некоторые юристы, а также депутаты критиковали закон за то, что в случае принятия он потенциально нарушит 54-ю статью Конституции России. В ней говорится, что "закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет". И что "никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением".

Соавторы законопроекта и Совет Федерации, чей отзыв подписал Клишас, утверждают, что поправка Конституции не противоречит, потому что временный запрет избираться - это "ограничение", а не "ответственность".

Такое объяснение вызвало критику экспертов по конституционному праву в СМИ сразу после внесения законопроекта.

Как говорил Би-би-си и Forbes профессор Илья Шаблинский, ответственность не ограничивается статьями Уголовного кодекса или Кодекса об административных правонарушениях, поскольку лишение пассивного избирательного права - мера конституционной ответственности, то есть серьезное наказание.

В положительном отзыве правительства тоже ничего не говорится о возможном противоречии. В Кремле обещали ознакомиться с мнениями о том, что законопроект может нарушать Конституцию.

Теперь же даже расширили категорию тех, кто потеряет возможность избираться в органы власти на пять лет - помимо учредителей, руководителей и их замов в списке появились "руководители региональных и других подразделений". Их запрет коснется в том случае, если они сотрудничали с экстремистской организацией в течение трех лет до ее запрета и после него.

Рядовые участники и иные причастные (в том числе выражавшие поддержку высказываниями в интернете), которые имели отношения к структуре в течение года до ее запрета, не смогут избираться в течение трех лет.

Как будет применяться закон на практике?

Вечером в пятницу в СМИ появилась версия Клишаса c разъяснениями, которых в тексте самой поправки нет. Его комментарии опубликовало РИА Новости.

Сенатор уверяет, что запрет не будет применяться в отношении россиян, которые помогали организации, признанной экстремистской, когда ее "деятельность под такие признаки не подпадала".

Однако это не значит, что запрет на выборы не коснется тех, кто покинул организацию после того, как суд признал ее экстремистской. Суд может установить, когда в деятельности организации появились признаки экстремизма, и именно с этого момент будет вестись отсчет, следует из слов Клишаса.

Запрета избираться, по словам Клишаса, должны избежать и граждане, "которые оказывали помощь экстремистской организации, но при этом не знали и не могли знать об осуществлении ей такой деятельности", говорилось в комментариях сенатора, распространенных его пресс-службой.

Однако в тексте подготовленных ко второму чтению поправок никаких следов послаблений за участие и причастность к работе организации до ее признания экстремистской нет, убедилась Би-би-си, изучив поправки.

Учитывая, что исчерпывающего перечня критериев "причастности" законопроект не содержит, непонятно, насколько это снижает риски для сотрудников и причастных к работе организации, признанной экстремистской.

При этом в поправках не указано, кто, в какой момент избирательной кампании и в какие сроки должен будет обращаться в суд для установления причастности или непричастности политика, собирающегося баллотироваться.

Мосгорсуд рассматривает многотомное дело о признании экстремистскими структур Алексея Навального.