Дайджест: перемирие на Ближнем Востоке; в США хотят вернуть санкции против "Северного потока"

20 минут назад

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Минувшей ночью вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, которая контролирует сектор Газа.

Боевые действия между сторонами продолжались последние 11 дней и унесли жизни почти 250 человек, подавляющее большинство которых - палестинцы.

Израильский министр обороны Бени Ганц заявил, что за последние дни Израиль достиг беспрецедентных успехов в борьбе с палестинскими группировками, и армия страны по-прежнему готова к наступлению и обороне.

Официальный представитель движения ХАМАС заявил журналистам, что объявленное Израилем перемирие является победой палестинского народа и поражением для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Соглашение о прекращении огня приветствовали генсек ООН Антониу Гутерреш и президент США Джо Байден.

Байден заявил, что Вашингтон продолжит дипломатическую работу по урегулированию ближневосточного конфликта и совместно с ООН займется срочной гуманитарной помощью сектору Газа.

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Группа сенаторов-республиканцев внесла в верхнюю палату Конгресса США законопроект, который восстанавливает санкции против проекта "Северный поток-2" и расширяет ограничительные меры в отношении России.

Накануне американская сторона объявила, что анонсированные санкции в отношении оператора строительства трубопровода, компании Nord Stream 2 AG, и ее руководителя Маттиаса Варнига не будут введены по соображениям "национальной безопасности".

Представляя законопроект под названием "Защищая наше благополучие за счет расширения санкций в отношении России" (сокращенно - POWERS), 14 законодателей-республиканцев подробно перечислили претензии к Москве - от организации хакерских атак и вмешательства в выборы до аннексии территории Украины.

"Вскоре после того, как российские хакеры успешно атаковали американский трубопровод, президент Байден решил подарить Владимиру Путину его собственный трубопровод, и отдать ему крупнейшую геополитическую победу", - заявил, представляя законопроект, сенатор-республиканец Кевин Крамер.

Решение администрации США отменить санкции в отношении компании-оператора трубопровода вызвало возмущение в Конгрессе. С призывами отменить это решение к Белому дому обратились наиболее влиятельные представители обеих партий в Конгрессе.

Белый дом, в свою очередь, пока не собирается пересматривать принятое решение. Вечером в четверг стало известно, что уже в начале следующей недели представители администрации проведут специальный брифинг для членов комитета по международным делам Сената, чтобы объяснить свою позицию.

Британская пресса обсуждает итоги независимого расследования по поводу скандального интервью, которое принцесса Диана дала программе Би-би-си "Панорама" в 1995 году.

Интервью, в котором Диана впервые рассказала о супружеской неверности принца Чарльза, было получено при помощи поддельных документов, сам журналист лгал об этом руководству, а руководство корпорации предпочло оставить это без последствий, пришла к выводу комиссия во главе с отставным судьей лордом Дайсоном.

Сыновья Дианы Уильям и Гарри накануне вечером обрушились с критикой на Би-би-си, заявив, что интервью с их матерью было нелегитимным и никогда больше не должно выходить в эфир.

"Интервью сыграло большую роль в ухудшении отношений между моими родителями и ранило очень многих, - заявил герцог Кембриджский. - Ее подвел не только бесчестный журналист, но и руководство Би-би-си".

Financial Times называет заявление Уильяма, которое транслировалось в эфире телеканала ITV, "беспрецедентной атакой на Би-би-си".

В отдельном заявлении герцог Сассекский обвинил в смерти своей матери в 1997 году токсичную культуру и выразил обеспокоенность тем, что подобные практики "все еще широко распространены".

"Цепная реакция, связанная с культурой эксплуатации и неэтичными действиями, в итоге лишили ее жизни", - заявил принц Гарри.

Би-би-си признала "явные провалы" при подготовке интервью и после него. "Нам очень жаль", - заявили в корпорации.

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Отделения банков в Японии столкнулись с наплывом местных пенсионеров, которые пытались обналичить чеки, отправленные им по ошибке налоговой службой США, пишет Financial Times.

Сотрудник одного из крупнейших банков Японии рассказал, что в некоторых отделениях в Токио возникло столпотворение и путаница, пока сотрудники пытались разобраться, что делать с одинаковыми американскими чеками, каждый из которых был на сумму 1400 долларов.

Оказалось, что платежи были отправлены японским пенсионерам, которые работали в США до 2005 года и продолжают получать небольшую пенсию от государства.

"Я чувствовал благодарность и думал, что Америка прекрасна", - сказал FT 75-летний пенсионер, который работал в США в 1970-х годах.

Оказалось, что некоторым его друзьям удалось обналичить чеки в токийских банках, однако когда он сам обратился в отделение банка Mizuho, его попросили подтвердить право на получение денег.

"Это закончилось, как короткий сон, - сказал он. - Теперь мне интересно, что будет с теми, кто уже получил деньги".

Налоговая служба США подтвердила, что иностранцы-нерезиденты не имеют права на получение финансовой помощи и должны отправить чеки обратно по указанному на них адресу в Техас.

Однако бухгалтер чикагской компании CDH Кох Фуджимото сказал изданию, что пожилых людей может быть сложно заставить вернуть деньги после того, как они уже обналичили свои чеки.

По данным американского минфина, после объявления весной 2020 года первого пакета помощи американцам из-за пандемии за рубеж было отправлено 27 808 чеков на общую сумму 34 млн долларов, и тогда среди адресатов также оказались те, кто не имел права на выплату.

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