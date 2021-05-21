Перемирие между Израилем и ХАМАС. Палестинцы празднуют его как победу

В ходе самого ожесточенного за последние годы конфликта между Израилем и палестинцами из сектора Газа погибли десятки людей. До этого напряженность постепенно росла в течение месяца. Что предшествовало началу боевых действий?

Image caption Израильская полиция задерживает палестинца около Дамасских ворот в Иерусалиме Image copyright by Getty Images В Восточном Иерусалиме начались стычки между палестинцами и израильской полицией. Палестинцы были разгневаны тем, что у Дамасских ворот, ведущих в старый город, были установлены заграждения, которые не позволяли им собираться после молитвы в мечети Аль-Акса в первый день Рамадана. Недовольство палестинцев было подогрето и тем, что президент Палестинской автономии Махмуд Аббас отменил назначенные выборы, обвинив Израиль в том, как он организовал процесс голосования для палестинцев в Восточном Иерусалиме. ХАМАС, исламистская группировка, соперничающая с Аббасом и контролирующая Газу, также намеревалась принять участие в этих выборах и была разгневана их отсрочкой. Беспорядки у Дамасских ворот и в других частях Восточного Иерусалима продолжались каждую ночь.

Из Газы по Израилю были выпущены ракеты, и после относительно продолжительного затишья в отношениях между Израилем и Газой Израиль нанес ответные удары с воздуха.

Беспорядки начались в портовом городе Яффа со смешанным еврейским и арабским населением.

В Иерусалиме еврейская молодежь, разгневанная появившимися в соцсетях кадрами нападений палестинцев на ортодоксальных евреев, сама стала нападать на арабов, выкрикивая антиарабские лозунги.

Image caption Израильские силы безопасности в Иерусалиме Image copyright by Getty Images Сотни крайне-правых израильтян прошли маршем к Дамасскими воротам в знак протеста против нападений арабов на евреев. В столкновения между радикально настроенными евреями и палестинцами вмешалась полиция, в результате десятки людей получили ранения. Волна насилия распространилась и на другие части города.

Палестинские боевики вновь обстреляли ракетами Израиль из сектора Газа, в ответ военные нанесли удары с воздуха по объектам боевиков.

Движение ФАТХ президента Аббаса и ХАМАС осудили предстоящее выселение нескольких палестинских семей из их домов в квартале Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. Представители ХАМАС призвали создавать там “человеческие щиты сопротивления”. В следующие несколько в районе происходили постоянные столкновения между участниками протестов и полицией, и это стало еще одним предметом гнева палестинцев.

Боевики стали запускать из Газы зажигательные воздушные шары в сторону израильской территории, что вызвало десятки пожаров.

Двое палестинских боевиков были убиты и один ранен после того, как они открыли огонь по силам безопасности Израиля на Западном берегу реки Иордан. По словам израильских представителей, эта группа планировала крупное нападение на территории Израиля. Image caption Храмовая гора в Иерусалиме часто становилась местом столкновений. Image copyright by Getty Images После последней праздничной молитвы в пятницу на территории, прилегающей к мечети Аль-Акса, произошли ожесточенные столкновения, в ходе которых ранения получило более 200 человек. Израильская полиция использовала пластиковые пули и светошумовые гранаты, после того, как в полицейских полетели камни и бутылки.

В Восточном Иерусалиме вторую ночь подряд происходили столкновения после того, как десятки тысяч верующих закончили молитву в Аль-Аксе. У Дамасских ворот полиция применила водометы, пластиковые пули и слезоточивый газ против палестинцев, бросавших камни. В результате пострадало более 120 палестинцев и 17 полицейских.

Верховный суд Израиля отложил слушания по делу о выселении семей в Шейх-Джаррах на фоне призывов приостановить судебный процесс из-за роста насилия. Тем не менее, напряжение не спадало, и между полицией и палестинцами происходили новые стычки в квартале Шейх-Джаррах и в районе Дамасских ворот.