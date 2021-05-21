Перемирие между Израилем и ХАМАС. Палестинцы празднуют его как победу

Палестинская женщина

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Режим прекращения огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС при посредничестве Египта вступил в силу в 2 часа ночи пятницы по местному времени (совпадает с московским). За 11 дней конфликта погибло 244 человека, большинство - в секторе Газа.

Обе стороны заявили. что готовы ответить в случае нарушения условий перемирия противником. Египет сообщил, что пошлет в Израиль две делегации, которые будут следить за соблюдением режима прекращения огня.

Еще ночью в пятницу палестинцы, укрывавшиеся все эти дни в различных убежищах, в школах, работающих под эгидой ООН и прочих относительно безопасных местах, вышли на улицы Иерусалима, Хеврона, Рамаллы и других городов, празднуя перемирие.

Многие из них восприняли прекращение огня как победу палестинского сопротивления. Из некоторых мечетей слышны усиленные репродукторами приветствия "победе сопротивления над оккупантами".

"Мы следили за СМИ, победа сопротивления - это победа всех мусульман. Палестинское сопротивление вернуло честь всем мусульманам", - цитирует агентство Хамама Атийята, одного из участников палестинских протестов.

Из-за обстрелов палестинцы не смогли отметить свой религиозный праздник разговения Ид аль-Фитр, завершающий Рамадан. В Газе они сделали это в пятницу, с наступлением перемирия.

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Многие палестинцы праздновали перемирие как победу над Израилем

ХАМАС также заявил о том, что вооруженный конфликт стал успешным сопротивлением противнику, обладающему превосходящей военной мощью.

Правительство Израиля отметило, что в ходе 11-дневной кампании Израиль добился огромного успеха в достижении своей цели - уничтожения военной инфраструктуры ХАМАС, что, по мнению израильских властей, должно привести к более долгосрочному миру и спокойствию.

ХАМАС, тем временем, отрицает успехи израильских военных, утверждая, в частности, что подземные тоннели, вопреки заявлениям израильтян, не разрушены и по-прежнему действуют.

"Нетаньяху пытается рассказать миру, что он разрушил 100 километров тоннелей сопротивления, но мы говорим сегодня, что активисты "Кассама" сейчас идут по тоннелям", - заявил своим сторонниками один из лидеров ХАМАС Мошир аль-Масри, добавив, что его боевики по-прежнему могут обстреливать Израиль ракетами. ("Бригады Изз ад-Дин Аль-Кассам" - военное крыло ХАМАС).

Мир приветствует перемирие в Израиле

"Я приветствую прекращения огня между Газой и Израилем после 11 дней боевых действий и призываю все стороны соблюдать прекращение огня", - сказал журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш.

Президент США Джо Байден заявил, что переговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и поблагодарил его за решение о перемирии.

Байден также заявил, что США будут работать с ООН для обеспечения срочной гуманитарной помощи сектору Газа.

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С наступлением перемирия палестинцы могут возвращаться в свои дома

Президент европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала перемирие и призвала в "Твиттере" обе стороны придерживаться режима прекращения огня.

"Я призываю обе стороны консолидировать его и стабилизировать ситуацию на долгий срок. Только политическое решение принесет долгосрочный мир и безопасность для всех", - написала Урсула фон дер Ляйен.

По данным палестинской стороны, в секторе Газа погибли 232 человека, около 100 из них - женщины и дети. Израиль утверждает, что по меньшей мере 150 из погибших были боевиками экстремистских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" (организация запрещена в России).

В Израиле, по официальным данным погибли 12 человек, сотни получили ранения и травмы в результате ракетных обстрелов.

Президент США Джо Байден призывал израильского премьера свернуть военную операцию в Газе, однако Нетаньяху настаивал на том, что операция должна достичь намеченных целей - уничтожения военной инфраструктуры ХАМАС, что, по его убеждению, должно привести к более долгосрочному миру.

Как развивался нынешний палестино-израильский конфликт

В ходе самого ожесточенного за последние годы конфликта между Израилем и палестинцами из сектора Газа погибли десятки людей.  До этого напряженность постепенно росла в течение месяца. Что предшествовало началу боевых действий?

Израильская полиция задерживает палестинца около Дамасских ворот в Иерусалиме
Image caption Израильская полиция задерживает палестинца около Дамасских ворот в Иерусалиме Image copyright by Getty Images

В Восточном Иерусалиме начались стычки между палестинцами и израильской полицией. Палестинцы были разгневаны тем, что у Дамасских ворот, ведущих в старый город, были установлены заграждения, которые не позволяли им собираться после молитвы в мечети Аль-Акса в первый день Рамадана.

Недовольство палестинцев было подогрето и тем, что президент Палестинской автономии Махмуд Аббас отменил назначенные выборы, обвинив Израиль в том, как он организовал процесс голосования для палестинцев в Восточном Иерусалиме.

ХАМАС, исламистская группировка, соперничающая с Аббасом и контролирующая Газу, также намеревалась принять участие в этих выборах и была разгневана их отсрочкой. Беспорядки у Дамасских ворот и в других частях Восточного Иерусалима продолжались каждую ночь.

Из Газы по Израилю были выпущены ракеты, и после относительно продолжительного затишья в отношениях между Израилем и Газой Израиль нанес ответные удары с воздуха.

Беспорядки начались в портовом городе Яффа со смешанным еврейским и арабским населением.

В Иерусалиме еврейская молодежь, разгневанная появившимися в соцсетях кадрами нападений палестинцев на ортодоксальных евреев, сама стала нападать на арабов, выкрикивая антиарабские лозунги.

Израильские силы безопасности в Иерусалиме
Image caption Израильские силы безопасности в Иерусалиме Image copyright by Getty Images

Сотни крайне-правых израильтян прошли маршем к Дамасскими воротам в знак протеста против нападений арабов на евреев. В столкновения между радикально настроенными евреями и палестинцами вмешалась полиция, в результате десятки людей получили ранения. Волна насилия распространилась и на другие части города.

Палестинские боевики вновь обстреляли ракетами Израиль из сектора Газа, в ответ военные нанесли удары с воздуха по объектам боевиков.

Движение ФАТХ президента Аббаса и ХАМАС осудили предстоящее выселение нескольких палестинских семей из их домов в квартале Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. Представители ХАМАС призвали создавать там “человеческие щиты сопротивления”.

В следующие несколько в районе происходили постоянные столкновения между участниками протестов и полицией, и это стало еще одним предметом  гнева палестинцев.

Боевики стали запускать из Газы зажигательные воздушные шары в сторону израильской территории, что вызвало десятки пожаров.

Двое палестинских боевиков были убиты и один ранен после того, как они открыли огонь по силам безопасности Израиля на Западном берегу реки Иордан. По словам израильских представителей, эта группа планировала крупное нападение на территории Израиля.

Храмовая гора в Иерусалиме часто становилась местом столкновений.
Image caption Храмовая гора в Иерусалиме часто становилась местом столкновений. Image copyright by Getty Images

После последней праздничной молитвы в пятницу на территории, прилегающей к мечети Аль-Акса, произошли ожесточенные столкновения, в ходе которых ранения получило более 200 человек. Израильская полиция использовала пластиковые пули и светошумовые гранаты, после того, как в полицейских полетели камни и бутылки.

В Восточном Иерусалиме вторую ночь подряд происходили столкновения после того, как десятки тысяч верующих закончили молитву в Аль-Аксе. У Дамасских ворот полиция применила водометы, пластиковые пули и слезоточивый газ против палестинцев, бросавших камни.  В результате пострадало более 120 палестинцев и 17 полицейских.

Верховный суд Израиля отложил слушания по делу о выселении семей в Шейх-Джаррах на фоне призывов приостановить судебный процесс из-за роста насилия. Тем не менее, напряжение не спадало, и между полицией и палестинцами происходили новые стычки в квартале Шейх-Джаррах и в районе Дамасских ворот.

Рано утром на территории Аль-Аксы вновь вспыхнули столкновения между палестинцами и полицией, толпа стала бросать камни, в ответ полиция применила светошумовые гранаты. Новую волну гнева палестинцев вызвал запланированный на это день ежегодный марш по случаю празднования Дня Иерусалима (в этот день в Израиле отмечают возвращение – или захват, с палестинской точки зрения – Восточного Иерусалима в 1967 году).

Марш должен был пройти через преимущественно арабские районы Старого города, и палестинцы усмотрели в этом намеренную провокацию. Маршрут в последний момент был изменен, однако это не снизило напряженности, и в новых стычках было ранено более 300 палестинцев и 21 полицейский. ХАМАС выдвинул Израилю ультиматум, потребовав к 18:00 вывести солдат и полицию с территории священной мечети и из квартала Шейх-Джаррах.

Когда это требование не было выполнено, в сторону Иерусалима впервые за многие годы были выпущены ракеты. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил , что боевики “перешли красную черту”, и Израиль нанес первый удар с воздуха, в результате которого было убито трое боевиков. Постоянный обмен ударами быстро перерос в самый ожесточенный конфликт со времен войны 2014 года.

Первые столкновения между арабами и израильтянами начались 7 мая у мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Восточном Иерусалиме. Пришедшие на пятничную молитву мужчины начали забрасывать камнями израильских полицейских в знак протеста против решения Верховного суда Израиля о выселении нескольких семей из домов в восточной части Иерусалима.

Уличные беспорядки продолжались три дня, пострадали более 300 человек с обеих сторон.

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В уличных беспорядках в Восточном Иерусалиме в начале мая пострадали более 300 человек

9 мая израильские силы безопасности оцепили Храмовую гору, чтобы дать возможность еврейскому населению отметить День Иерусалима, который празднуется с 1967 года, когда Израиль взял восточную часть города под свой контроль.

Мировое сообщество считает Восточный Иерусалим оккупированной Израилем территорией.

10 мая ХАМАС выпустил по Израилю первую партию ракет, после чего израильское командование приняло решение о начале военной операции "Страж стен".