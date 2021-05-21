Собянин посетовал на малое число привившихся в Москве. Это необычная для него риторика

51 минуту назад

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Прививочный пункт в Центральном универсальном магазине (ЦУМ) в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доля привившихся от коронавируса в Москве "в разы меньше", чем в любом европейском городе, несмотря на то, что город организовал масштабную бесплатную вакцинацию.

Несмотря на старания российских властей придать кампании вакцинации более успешный вид, стало очевидно, что успеха не наблюдается - и Собянин прямо заявил об этом.

"К сожалению, продолжаем болеть ковидом, у нас около девяти тысяч людей находятся в стационарах на лечении, это тяжелые больные. Обидно, что мы уже полгода не имеем ограничений по прививкам. Мы первые в мире открыли почти свободную прививочную кампанию. И что? Количество, процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. Причём по некоторым даже в разы", - сказал мэр во время встречи с активистами севера-востока Москвы. Видеозапись выступления опубликована в его блоге.

"Сейчас еще тысячу рублей платим пенсионерам для того, чтобы они на эту тысячу могли пойти отовариться в магазины, лишь бы только привились. Но никого нет. За весь период времени привилось 1,3 млн человек из 12 млн жителей", - высказался мэр.

"И очень обидно: такое количество прививочных пунктов, такая возможность бесплатно, со всем комфортом и так далее - и вот здесь госпиталь, забитый больными, умирающими. Ну чего это такое? Давайте сами себя пожалеем", - призвал Собянин.

Как менялась риторика властей

Это заявление сильно отличается от того, что говорил о темпах вакцинации в Москве Собянин ранее. Риторика Собянина ужесточалась вместе с ростом числа госпитализаций в Москве.

"Впереди - лето, сезон отдыха и отпусков. Если мы хотим жить в эти месяцы нормальной жизнью, путешествовать, ходить в театры и кино, то давайте не будем откладывать вакцинацию", - мягко убеждал Собянин в середине апреля, когда число госпитализаций в Москве только начинало расти. Тогда же он отчитался более чем о миллионе вакцинированных в столице.

"Пожалуйста, еще раз обращаюсь ко всем гражданам России, сделайте прививку. Другого пути нет, другой путь хуже - переболеть с труднопредсказуемыми последствиями. Опасность вируса сохраняется", - говорил и президент Владимир Путин 21 апреля в послании Федеральному собранию.

В конце апреля, когда уже был очевиден значительный рост, и спустя несколько дней после объявления Путиным нерабочими дни между майскими праздниками, в мэрии анонсировали программу стимулирования вакцинации пожилых людей.

С 27 апреля жители города старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, могли получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей), либо промокод на аналогичную сумму. Потратить эти деньги можно на приобретение товаров и услуг повседневного спроса в магазинах, аптеках и кафе, сообщали в мэрии.

"Дорогие мои, не откладывайте прививку. От нее зависит ваше здоровье и здоровье близких вам людей", - писал в своем блоге Собянин.

Сейчас, когда стало очевидно, что введение "нерабочих дней" не сработало так, как январские праздники (то есть после майских праздников число госпитализаций продолжает расти), риторика Собянина стала куда более жесткой. И не только его.

Обязательная вакцинация? Пока нет

"К сожалению, отмечаются некие отставания от тех темпов вакцинации, которые хотелось бы иметь в нашей стране", - сказал директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает "Интерфакс". В Роспотребнадзоре, правда, назвали слова Горелова "его личным мнением", а не позицией ведомства.

В среду, 19 мая, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения можно делать вакцинацию обязательной. Медведев также заявил о необходимости привить от коронавируса не менее 70 миллионов россиян, напомнив, что сейчас привито около 11 миллионов.

В Кремле на это заявили, что вопрос о введении обязательной вакцинации в повестке отсутствует. Идею об изменении законодательства, чтобы обязать население делать прививки, не рассматривают, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В минздраве заявили, что нужно использовать все возможности для привлечения пожилых людей к вакцинации. "Вакцинация этих групп должна быть организована при прохождении лечения в стационарах, при нахождении в учреждениях социального обслуживания. Также возможность вакцинироваться должна быть обеспечена при направлении на стационарное или санаторно-курортное лечение. Мы должны приложить все усилиях для сохранения здоровья уязвимых категорий граждан", - заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Кабмин в четверг 20 мая предложил включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок.

Коллективный иммунитет или коллективное доверие к вакцине?

Как заявляли власти, для появления коллективного иммунитета в России нужно привить 60% взрослого населения, или 68-69 млн человек. Российские власти считают, что этот порог должен быть пройден к осени.

Но при нынешнем темпе вакцинации, согласно неофициальным данным, на это может уйти около полутора лет. Официальной информации о ежедневном числе привитых российские власти не предоставляют.

Спрос в стране на вакцину, несмотря на ее бесплатность и доступность всем группам населения, остается низким. Опрошенные Би-би-си медики из разных российских регионов говорили, что медленные темпы вакцинации связаны с отсутствием доверия к вакцине и необразованностью населения, склонного к конспирологии.