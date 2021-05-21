Принц Гарри: я пил, чтобы уменьшить боль от смерти мамы

11 минут назад

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Принц Гарри признался в том, что пытался бороться с травмой от потери матери с помощью алкоголя

"За день я выпивал недельную дозу алкоголя". Принц Гарри рассказал о самых кошмарных, по его словам, годах его жизни - с 28 до 32 лет - когда он начал пить, чтобы заглушить боль, которая преследовала его из-за смерти его мамы.

Принц Гарри также признался, что был готов принимать наркотики, чтобы только перестать испытывать боль даже после более чем десяти лет спустя после смерти принцессы Дианы.

Диана, принцесса Уэльская, погибла в автокатастрофе, когда ее преследовали папарацци в Париже в августе 1997 года.

Своими откровениями о психологических проблемах, постоянной тревоге и панических атаках принц Гарри поделился с американской телеведущей Опрой Уинфри в сериале для Apple TV под названием "Я, которого вы не видишь". В этом сериале известные люди, такие как сама Опра Уинфри, певица Леди Гага, актриса Гленн Клоуз и другие, рассказывают свои личные истории о психическом здоровье и переживаниях.

"Я был просто не в себе. Каждый раз, когда я надевал костюм и завязывал галстук, мне приходилось заставлять себя играть роль. Еще до выхода из дома я заливался потом. Я постоянно жил в режиме "бей или беги", - рассказал Гарри.

"В пятницу или в субботу я выпивал столько, сколько люди пьют в неделю, не потому что мне это нравилось, а потому что я пытался замаскировать боль", - признается Гарри.

Подпись к фото, Принцессу Диану похоронили за несколько дней до 13-ти летия Гарри

В 1997 году весь мир смотрел как 12-летний Гарри, вместе с братом, отцом, дядей и дедушкой идет за гробом своей матери.

"С того дня мне запомнился только стук лошадиных копыт, цокавших по мощеной аллее", - говорит Гарри.

"Это было похоже на то, что я покинул свое тело и просто шел рядом, как привидение. Наверное, я показывал десятую часть эмоций, в отличие от остальных. Но для меня, в отличие от остальных, это была мама - вы с ней даже не встречались", - вспоминает Гарри.

В подкасте, который Гарри выпустил на прошлой неделе, он заявил, что полон решимости разорвать порочный круг боли, которую испытывал в детстве и юности, и уберечь собственных детей от ошибок воспитания, которое он сам получил.

В последние годы принц выступал за более открытое общественное обсуждение психологических проблем в обществе и начал более откровенно рассказывать о своем собственном психологическом состоянии. Он также рассказал, что начал курс психотерапии.

В марте в интервью Опре Уинфри вместе с Меган он рассказал о жизни в королевской семье и о том, как это сказалось на его психическом здоровье.

Автор фото, Harpo Productions - Joe Pugliese Подпись к фото, Гарри и Меган уже рассказывали о психологическом давлении с которыми им пришлось столкнуться в Великобритании

Гарри говорит, что самым счастливым временем в его жизни были 10 лет службы в армии, поскольку там к нему относились так же, как к остальным.

Он ушел из армии в возрасте 30 лет и через год встретил свою будущую жену Меган.

"Просто играй по правилам, и твоя жизнь станет проще", - так Гарри описывает советы, которые он получал от членов королевской семьи.