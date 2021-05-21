Рабочие отравились на очистных сооружениях под Таганрогом

21 минуту назад

Автор фото, TASS

В Ростовской области при проведении работ на очистных сооружениях отравились рабочие. Число погибших устанавливается. СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что жертвами аварии могли стать семь человек.

Инцидент прозошел на территории поселка Дмитриадовка Неклиновского района неподалеку от Таганрога. В местном водоканале заявили, что на очистных сооружениях произошел выброс метана.

"Авария на станции перекачки и выброс метана", - цитирует директора водоканала Евгения Плетменцева ТАСС.

По данным администрации Таганрога, пятеро рабочих были госпитализированы в городскую больницу.

Число погибших на очистных сооружениях под Таганрогом пока неизвестно, поскольку колодец, где проводились работы, остается затопленным, заявил ТАСС глава администрации города Андрей Лисицкий.

В Следственном комитете России сообщают, что по факту гибели рабочих позбуждено уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

"В настоящее время проводятся мероприятия по извлечению тел на поверхность. Количество погибших устанавливается", - говорится в сообщении ведомства.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, в результате аварии погибли семь человек, еще двоих ищут.