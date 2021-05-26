"Мы не справились": Экс-советник Джонсона обвиняет британское правительство в провале борьбы с ковидом

час назад

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Доминик Каммингс, бывший главный советник Бориса Джонсона, сделал ряд громких заявлений об ошибках, допущенных британским правительством в ходе борьбы с пандемией коронавируса.

На совместном заседании комитетов по здравоохранению и по науке и технологиям нижней палаты британского парламента Доминик Каммингс обвинил правительство в некомпетентности и рассказал о царившей в нем атмосфере паники.

Извинения

Каммингс начал с извинений: "Правда состоит в том, что старшие министры, старшие должностные лица, старшие советники, такие как я, катастрофически не соответствовали стандартам, которые общественность вправе ожидать от своего правительства в условиях подобного кризиса. Когда общество нуждалось в нас, правительство не справилось. Я хотел бы сказать всем семьям тех, кто умер без надобности, как я сожалею о допущенных ошибках, а также о моих собственных ошибках".

Далее последовали неприятные для Даунинг-стрит обвинения.

Каммингс сказал, что правительство не было готово к решительным действиям, когда вирус впервые появился в январе и феврале прошлого года, и не относилось к пандемии с должной серьезностью. "В феврале (2020 г.) премьер-министр посчитал это просто страшилкой, он назвал это новым свиным гриппом", - утверждает Каммингс.

Он также публично подтвердил, что поздней осенью своими ушами слышал от Джонсона фразу о том, что "груда тел" лучше нового локдауна. Об этой реплике стало известно от анонимных источников в конце апреля; Джонсон отрицал, что произносил столь циничную фразу.

В начале декабря правительство действительно сняло локдаун в Англии, невзирая на по-прежнему высокий уровень заболеваемости, но перед Рождеством было вынуждено экстренно ввести его снова в условиях стремительного распространения нового, более заразного варианта вируса.

Коллективный иммунитет

По словам бывшего советника, он совершенно не понимал, почему на Даунинг-стрит пытались отрицать, что формирование коллективного иммунитета было официальной стратегией правительства в начале прошлого года.

"Это было неизбежно, вопрос был лишь в том, будет ли коллективный иммунитет к сентябрю или к январю - уже после второй волны", - утверждает Каммингс. Утверждая, что коллективный иммунитет не входит в планы, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок был "абсолютно неправ".

Автор фото, Dominic Cummings Подпись к фото, Каммингс опубликовал в "Твиттере" фотографию доски, на которой был набросан правительственный "план Б" по борьбе с первой волной вируса

Коллективный иммунитет — это термин, обозначающий момент, когда популяция защищена от болезни либо путем вакцинации достаточного количества людей, либо большим количеством уже переболевших и выработавших иммунитет.

В марте 2020 года, когда никаких вакцин еще не было, термин "коллективный иммунитет" уже использовали некоторые политики и ученые.

Один из вариантов состоял в том, чтобы защитить наиболее уязвимых граждан и позволить другим, у кого риск тяжелого течения болезни меньше, заразиться вирусом, наработать коллективный иммунитет и таким образом ограничить необходимость в ограничениях и локдаунах. В правительстве опасались, что локдауны обойдутся экономике слишком дорого, особенно потому, что без коллективного иммунитета после ослабления ограничений вирус немедленно вернется.

Задержка с введением локдауна

Каммингс сказал, что теперь ему "очевидно", что Великобритания должна была ввести локдаун самое позднее в первую неделю марта - и с его стороны было "огромной ошибкой" не предупредить премьер-министра.

По словам бывшего советника, уже 14 марта 2020 года Борису Джонсону объяснили, что модели, предсказывавшие пик пандемии когда-нибудь в июне, были неверны. Премьеру объяснили также, что Национальная служба здравоохранения не выдержит нагрузки, и у него остались считанные дни для решительных действий.

"Абсолютное сумасшествие"

Выступление Каммингса рисует не слишком лестную картину атмосферы в правительстве в те дни.

По его словам, утром 12 марта на заседание кабинета по коронавирусу "пришли люди из блока национальной безопасности" и сказали, что "Трамп хочет, чтобы мы сегодня вечером присоединились к бомбардировкам на Ближнем Востоке", и это "полностью сорвало" программу совещания.

В то же время "подруга премьер-министра бесновалась" из-за сообщений в прессе о ее собаке.

Каммингс также насчитал два десятка причин, по которым министра здравоохранения Мэтта Хэнкока следовало уволить - по мнению бывшего советника, он, как и многие другие высшие чиновники, показал полное несоответствие "стандартам, не которые страна имеет право рассчитывать".

Каммингс обвинил премьер-министра в том, что тот до последнего держался за политику открытых границ, а правительство - в том, что оно не сумело организовать тестирование. По его словам, когда Джонсон сам заболел коронавирусом, в правительстве воцарилось безвластие.

Кто такой Доминик Каммингс?

Бывший главный советник премьер-министра Доминик Каммингс в конце прошлого года покинул Даунинг-стрит после внутренней борьбы за власть.

Однако фамилия Каммингса по-прежнему часто появляется в газетах - он продолжает критиковать политиков и чиновников за неспособность справиться с пандемией Covid-19.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Доминик Каммингс ушел из праительства в декабре 2020 года

В апреле Доминик Каммингс взялся и за своего бывшего начальника Бориса Джонсона, поставив под сомнение его "компетентность и порядочность". Бывший советник утверждал, что у Джонсона когда-то был "потенциально незаконный" план, чтобы доноры оплатили ремонт его резиденции на Даунинг-стрит.

На поверхности отношения премьер-министра и его советника долгое время были вполне приличными. Это два очень разных персонажа - Джонсону нравится популярность, Каммингсу, похоже, она безразлична, - но они сформировали прочную связь в ходе кампании 2016 года по выходу Великобритании из ЕС, которую Каммингс возглавил.

Тем не менее, назначение Каммингса советником премьера вызвало немалое удивление, учитывая его постоянные трения с влиятельными фигурами внутри Консервативной партии.

Однако именно Каммингс разработал рискованную стратегию выборов 2019 года, в результате которых консерваторы победили в нескольких традиционно лейбористских округах, чего не удавалось добиться ни одному предыдущему лидеру тори за несколько десятилетий.

Автор фото, Getty Images

Каммингс вращался в верхах правительства и Консервативной партии в течение почти двух десятилетий и сделал карьеру, бросая вызов общепринятым представлениям и установленному порядку. Однако членом партии он так и не стал, а работу в парламенте, похоже, не считал содержательной.

Во время работы в правительстве он не пользовался популярностью у всех в правящей партии и был известен пренебрежительными комментариями в адрес некоторых сторонников самого Джонсона, называя депутатов-брекситеров "полезными идиотами".

Не слишком интересующиеся политикой граждане впервые услышали о Каммингсе в мае 2020 года: его поездка из Лондона в дом родителей в графстве Дарем на севере страны во время национального локдауна, при том, что у его супруги были симптомы коронавируса, попала на первые полосы таблоидов.

Борис Джонсон тогда своего советника защищал - к ужасу некоторых его сторонников, которые опасались, что это подорвет его попытки сохранить единство страны во время национального кризиса.

Со временем, однако, отношения премьера и его советника испортились. И когда Каммингс ушел из правительства, он начал регулярно писать в своем блоге, обвиняя правительство в бездействии и неспособности справиться с пандемией.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Каммингс возглавил кампанию по выходу Великобритании из ЕС