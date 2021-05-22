Земский съезд в Новгороде: полиция начала задерживать участников

22 мая 2021, 12:20 GMT Обновлено 3 минуты назад

Подпись к фото, Наши корреспонденты пишут, что полиции на съезд приехало много

Многочисленные полицейские оцепили место проведения Земского съезда независимых депутатов органов местного самоуправления в Великом Новгороде вскоре после его начала, усмотрев в этом мероприятии нарушение коронавирусных норм, ограничивающих массовые мероприятия.

Количество полиции можно назвать аномальным, сообщают наши корреспонденты с места событий. Они наблюдают, что начались задержания участников съезда. В частности, полицейские увезли на патрульной машине организатора форума, бывшего депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину. Также задержали еще одного участника, Виталия Боваря.

При задержании силовики сослались на нарушение указа губернатора Новгородской области об ограничении численности массовых мероприятий в связи с эпидемией коронавируса. Однако численность людей в зале не превышала установленный максимум, все собравшиеся были одеты в маски и соблюдали социальную дистанцию, заявил Русской службе Би-би-си адвокат Галяминой Михаил Бирюков.

На форум, который участники называли всероссийским собранием независимых муниципальных депутатов, съехались депутаты из многих регионов России. Их объединила идея усиления полномочий местного самоуправления на фоне сокращения политических свобод в России.

Земский съезд должен был пройти в Великом Новгороде в выходные, 22-23 мая. Делегаты планировали обсудить реформу местного самоуправления и политического представительства.

Накануне съезда, 18 мая, губернатор Новгородской области Андрей Никитин внезапно ужесточил антикоронавирусные меры в регионе, ограничив численность частных публичных мероприятий до 30 человек. (Кроме того, власти Великого Новгорода перенесли с 12 июня на 11-12 сентября празднование Дня города, хотя, по официальным данным, количество выявленных случаев Covid-19 в области постепенно снижается.)

Галямина и ее соратники отказались отменять свое мероприятие и обещали оспорить указ губернатора в суде. И отправили руководителям силовых органов обращение с предостережением от разгона мирного собрания народных депутатов, приехавших со всей страны.

Чего хотят организаторы и депутаты

Подпись к фото, До начала форума организаторы успели провести экскурсию по Великому Новгороду для делегатов и журналистов

Галямина организовала Земский съезд с соратниками по движению "Объединенные демократы". Главные цели участников: сильное местное самоуправление, влияние граждан на принятие решений на разных уровнях и ветвях власти, увеличение налоговых отчислений в муниципальные бюджеты.

"Основной посыл - отказ от патерналистских начал во взаимоотношениях центра и мест", - говорится в концепции, подготовленной к съезду.

Галямина рассказала изданию "Медуза" (признано в России организацией, выполняющей функции иностранного агента), что вдохновлялась книгой о дореволюционной земской власти, которую прочитала в спецприемнике в Можайске в 2019 году. А проведение форума именно в Великом Новгороде объясняла традициями новгородского веча и меньшим вниманием силовиков, нежели в столице.

Деньги на съезд собирали 19 апреля во время специального стрима, в котором участвовали политолог Екатерина Шульман, социолог Григорий Юдин и заслуженный учитель истории Тамара Эйдельман. Слушатели пожертвовали более полумиллиона рублей на билеты для депутатов.

Сам съезд оппозиционеры анонсировали в начале апреля, после срыва в Москве форума "Муниципальная Россия" в начале марта.

Полиция тогда обвинила присутствующих в нарушении санитарных норм и сотрудничестве с нежелательной организацией.

Детали выяснились из постановления Перовской межрайонной прокуратуры на участника форума, главу Таганского муниципального округа Илью Свиридова. В документе форум депутатов связывался с "Открытой Россией", которая входит в реестр нежелательных организаций. Доказательства этому прокуратура нашла на странице Андрея Пивоварова - исполнительного директора "Открытой России" и координатора платформы "Объединенных демократов", проводивших съезд. Представители "Открытой России" от организации форума открещивались.

Попытки связать деятельность мундепов с "Открытой Россией" продолжились и накануне новгородского форума. Лояльный властям телеканал РЕН ТВ показал сюжет, в котором утверждалось, что муниципальные депутаты тайно встречались с представителями нежелательной организации в Белграде и получали от них деньги от "зарубежных спонсоров".

Прокремлевские телеканалы сопровождали участников съезда с утра и неоднократно спрашивали о получении иностранных денег.