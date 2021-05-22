"Евровидение": 26 артистов готовятся к финалу, аудиторию проверили на коронавирус
26 участников песенного конкурса "Евровидение" готовятся к финалу, который в субботу вечером состоится на арене "Ахой" в Роттердаме. Несмотря на пандемию коронавируса, за концертом будут наблюдать 3,5 тыс. зрителей, которым за несколько часов до начала шоу пришлось сделать тесты на Covid-19.
65-й конкурс "Евровидение" должен был пройти в мае 2020 года, однако его отменили из-за пандемии коронавируса. Год спустя организаторы решили провести шоу перед "живой" аудиторией, но с соблюдением многочисленных мер предосторожности.
В субботу днем обладатели билетов выстроились в очередь перед ареной, несмотря на ветренную и дождливую погоду, чтобы сдать анализы. Кроме того, с начала недели все исполнители были вынуждены оставаться в "социальном пузыре", чтобы избежать заражения.
Тем не менее, группе Daði og Gagnamagnið из Исландии, одному из фаворитов этого года, пришлось отказаться от живого выступления в шоу, поскольку один из музыкантов получил положительный тест на коронавирус. Во время финала будет показана запись выступления исландской группы во время второго полуфинала, состоявшегося в четверг.
Не сможет выступить в финале и певец из Нидерландов Дункан Лоуренс, который победил на конкурсе 2019 года в Тель-Авиве и завоевал для своей страны право на проведение 65-го "Евровидения". На этой неделе у него были выявлены симптомы Covid-19.
"Россия имеет право быть разной"
Россию на "Евровидении" в этом году представляет певица Манижа Сангин, которая родилась в Таджикистане и переехала в Россию в 1990-е годы. Ее песня называется "Русская женщина", и по словам автора, рассказывает "о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России".
Манижа известна как борец за права женщин, ЛГБТ-сообщества и беженцев.
После того, как стало известно о том, что она отправится в Роттердам, некоторые пользователи российских соцсетей и даже политики стали критиковать Манижу, утверждая, что она не может представлять Россию.
"Сторона, которая больше всего пугает, это, конечно, то, чего я никогда не встречала, - говорила Манижа в интервью Русской службе Би-би-си. - Если еще расизм в своей жизни я встречала и то, что женщина чего-то не может, я тоже где-то слышала, естественно. Но когда тебе угрожают и говорят: "Мечтаю, чтобы твой самолет разбился, когда ты будешь лететь в Роттердам!"… Или "тебе не прожить здесь, в России, если ты будешь петь такие песни про русских женщин" - это не может не пугать".
Вместе с тем, Манижа говорит, что чувствует большую поддержку россиян - и пытается создать образ России как страны, в которой есть разные идентичности. "Россия - это огромное государство, имеющее право быть разным. Я считаю, что другие государства должны это понимать", - сказала она агентству ТАСС перед финалом.
Певица также сказала, что среди участников конкурса она ценит тех, кто, как и она, поет на языке своей страны. "Это Франция, мне очень нравится Швейцария. Очень аутентичная Украина. Нравилась Хорватия [претендентка от этой страны не прошла в финал], певица пела строчки на своем языке, это было классно", - говорит Манижа. - На таких артистах и строится уверенность в себе общества. Наступило время для других, для настоящих".
Незадолго перед финалом Манижа создала страницу в Инстаграме, на которой разместила фотографии женщин, которые принимали участие в подготовке видеоролика для ее выступления. При исполнении песни "Русская женщина" на заднем фоне демонстрируются записи подпевающих женщин, которые в конце выступления складываются в слова "Russian Woman".
Она призвала женщин выкладывать свои фото и видео с ответом на вопрос: кто такая русская женщина? "Пусть эта библиотека будет живой и пополняется невероятными женщинами каждый день", - написала Манижа. Сейчас на странице уже более 170 постов.
В каком порядке будут выступать?
Манижа будет выступать пятой по счету, а откроет концерт представительница Кипра. Последним конкурсантом станет певица из Сан-Марино.
Больше всего при жеребьевке не повезло Албании, певица из которой будет выступать второй: эта позиция считается несчастливой, поскольку участники, выступавшие вторыми, не побеждали ни разу в истории "Евровидения".
Полный список участников финала "Евровидения" и порядок, в котором они будут выступать:
- Кипр / Elena Tsagrinou - El Diablo
- Албания / Anxhela Peristeri - Karma
- Израиль / Eden Alene - Set Me Free
- Бельгия / Hooverphonic - The Wrong Place
- Россия / Манижа - Russian Woman
- Мальта / Destiny - Je Me Casse
- Португалия / The Black Mamba - Love Is On My Side
- Сербия / Hurricane - Loco Loco
- Великобритания / James Newman - Embers
- Греция / Stefania - Last Dance
- Швейцария / Gjon's Tears - Tout l'Univers
- Исландия / Daði og Gagnamagnið - 10 Years
- Испания / Blas Cantó - Voy A Querdarme
- Молдова / Наталья Гордиенко - Sugar
- Германия / Jendrik - I Don't Feel Hate
- Финляндия / Blind Channel - Dark Side
- Болгария / Victoria - Growing Up is Getting Old
- Литва / The Roop - Discoteque
- Украина / Go_A - Шум
- Франция / Barbara Pravi - Voilà
- Азербайджан / Efendi - Mata Hari
- Норвегия / TIX - Fallen Angel
- Нидерланды / Jeangu Macrooy - Birth of a New Age
- Италия / Måneskin - Zitti E Buoni
- Швеция / Tusse - Voices
- Сан-Марино / Senhit - Adrenalina
Кто считается фаворитом?
Букмекеры считают наиболее вероятным победителем Италию, которую в этом году представляет рок-группа Måneskin. Кроме того, высоко оцениваются шансы Франции, Мальты, Украины и Швейцарии.
Трансляция финала "Евровидения" начинается в 20:00 по Гринвичу (22:00 по московскому времени).
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