21 участник сверхмарафона погиб в Китае под ледяным дождем и градом

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Автор фото, STR/AFP via Getty Images Подпись к фото, Сильнейший ветер и ледяной дождь обрушились на участников сверхмарафона

По меньшей мере 21 участник сверхмарафона по пересеченной местности на высоте от 2 тыс. до 3,1 тыс. метров погиб в Китая из-за резко испортившейся погоды.

В субботу сильнейший ветер, град и ледяной дождь обрушились на участников забега на 100 км в Каменном лесу Желтой реки, популярном среди туристов горном районе в провинции Ганьсу.

Забег, в котором принимали участие 172 человека, начался при хорошей погоде. Однако через некоторое время погодные условия резко ухудшились, температура снизилась до нуля, подул сильный ветер и начался ледяной дождь.

По сообщению китайского агентства Синьхуа, забег был остановлен, когда некоторые из 172 бегунов пропали без вести.

Тела нашли в воскресенье поисково-спасательные отряды.

Ночью температура воздуха в горах резко упала, что затруднило поиски. По сообщениям Синьхуа, в них участвовало более 1200 спасателей.

Автор фото, STR/AFP via Getty Images Подпись к фото, В спасательной операции приняло участие более 1200 человек

Официальные лица сообщили, что все участники забега найдены, 151 бегун находится в безопасности, однако восемь из них получили травмы. У некоторых отмечены симптомы переохлаждения.

Чжан Сючэнь, мэр города Байинь, сказал, что для расследования инцидента была создана специальная группа.