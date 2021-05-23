В Италии сорвалась с троса подъемника кабина. Погибли восемь человек

17 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Итальянские власти вновь открыли лыжные курорты после локдауна, вызванного вспышкой Covid-19. На снимке: курорт "Ледник Пресена" в Доломитовых Альпах, 22 мая

На севере Италии, у озера Маджоре сорвалась с троса канатной дороги и упала кабина, в которой находилось 11 человек, в том числе дети. Погибли восемь пассажиров, сообщила альпийская служба спасения страны.

По данным итальянских СМИ, это произошло недалеко от вершины горы Моттароне.По сообщению газеты Corriere Della Serra, двое детей доставлены санитарным самолетом в больницу Турина.

Газета также сообщила, что спасательные работы осложнились тем, что кабина упала в лес в труднодоступном месте.

Инцидент произошел на канатной дороге, соединяющий населенный пункт Стреза на берегу озера Маджоре и гору Моттароне высотой почти полторы тысячи метров.

Обрушение линии канатной дороги произошло за 300 метров до вершины горы - в районе последнего пилона на максимальной высоте.