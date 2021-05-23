Задержан бывший главред протестного канала Nexta. Его сняли с посаженного в Минске самолета

14 минут назад

Автор фото, Tut.by

В Минске задержан бывший главный редактор телеграм-канала Nexta, освещавшего протесты в Беларуси, Роман Протасевич. Его сняли с борта самолета, который летел из Афин в Вильнюс, и сел в Минске после сообщения о "минировании".

"Задержан Роман Протасевич. Он летел рейсом Ryanair Афины-Вильнюс", - сообщил в воскресенье правозащитный центр "Весна".

Вскоре главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Беларуси в своем телеграм-канале подтвердило задержание Протасевича в аэропорту Минска.

Ранее в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" заявили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был экстренно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Позже там уточнили, что информация о минировании не подтвердилась.

Белорусское издание Onliner отмечает, что пассажирам пришлось покинуть самолет и проходить повторный досмотр.

Как пишет издание "Могилев Online", Протасевич успел сообщить, что еще в Афинах заметил интерес к себе со стороны русскоязычного мужчины средних лет. Сначала он пытался снять на камеру документы Протасевича, а после развернулся и ушел, хотя был следующим в очереди на проверку документов.

Близкий к администрации президента Беларуси Александра Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что ситуация с самолетом была на контроле главы государства.

Согласно сообщению, "по поручению главнокомандующего для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель".

В ноябре 2020 года КГБ Беларуси внес Протасевича, вместе другим создателем Nextа Степаном Путило, в список террористов.

Кроме этого, белорусский Следственный комитет завел против Путило и Протасевича уголовные дела по статьям об организации массовых беспорядков и организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Телеграм-канал Nexta и его логотип были признаны экстремистскими материалами на территории Беларуси.