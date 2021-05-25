Дайджест: ЕС хочет отправить Беларусь в изоляцию и осуждает "подрывные действия" России
ЕС ответил на принудительную посадку рейса Ryanair в Минске
Саммит ЕС решил ввести дополнительные персональные санкции в отношении белорусских лиц в ответ на принуждение к посадке в Минске самолета Ryanair и задержание летевших на нем оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки.
"Это атака на демократию, на свободу выражения и на европейский суверенитет... Нужен жесткий ответ... Будут дополнительные персональные санкции", - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, добавив, что Евросоюз не передаст Беларуси пакет помощи в 3 млрд евро до тех пор, пока не увидит там демократических преобразований.
"Пакет в 3 млрд экономической помощи и инвестиций подготовлен к отправке, однако он будет заморожен до тех пор, пока Беларусь не станет демократической страной", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.
Ранее лидеры ЕС призвали европейские авиакомпании прекратить полеты в Беларусь и над ее территорией, а также запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве и использование ими аэропортов союза.
Некоторые авиакомпании, например, Lufthansa, Air Baltic, Wizz Air, KLM и другие, уже прекратили полеты над территорией Беларуси, другие не стали менять маршруты полетов.
Все последние новости о задержании Романа Протасевича и международной реакции на происходящее в Беларуси можно узнать из нашей онлайн-трансляции:
"Незаконные, провокационные и подрывные действия России"
Лидеры ЕС на саммите осудили "незаконные, провокационные и подрывные действия России против Евросоюза и его членов", говорится в заключении Евросовета, опубликованном в ночь на вторник в Брюсселе.
Евросовет подтвердил "единство и солидарность ЕС перед лицом таких действий" и поддержал реакцию Чехии на действия России.
В апреле Чехия выслала 18 российских дипломатов из-за подозрений в причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Россия ответила высылкой из страны 20 чешских дипломатов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о провале попыток ЕС улучшить отношения с Россией.
"Если посмотреть на "Северный поток - 2" и поведение России, то это показывает, что наши многолетние попытки многие годы улучшить отношения с Россией не преуспели", - заявила глава Еврокомиссии. По ее словам, российские власти не готовы сотрудничать с ЕС в конструктивном режиме.
Лидеры ЕС поручили главе евродипломатии Жозепу Боррелю к июньскому саммиту подготовить доклад о возможных линиях поведения Евросоюза в отношении России в соответствии с пятью европейскими принципами, среди которых, в частности, полное исполнение минских договоренностей по Украине и поддержка гражданского общества в России.
Заявление Лукашенко и встреча послов НАТО
Президент Беларуси во вторник выступит с заявлением по поводу инцидента с самолетом Ryanair и ареста журналиста Романа Протасевича. Об этом сообщает близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул первого".
"Завтра Лукашенко обратится с заявлением по поводу всего происходящего", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.
Во вторник также состоится встреча послов НАТО для обсуждения инцидента. Беларусь граничит с несколькими странами-членами альянса, включая Польшу, Латвию и Литву.
Россия возобновит авиасообщение с пятью странами
Россия с 25 мая возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией, сообщает Интерфакс.
Эти направления пополнят список из 29 стран, куда самолеты стали летать ранее. Между тем, с тремя из них - Великобританией, Танзанией и Турцией - авиасообщение приостановлено до 1 июня из-за ситуации с пандемией коронавируса.
Роскомнадзор против Google и Facebook
Таганский суд Москвы во вторник рассмотрит 11 административных протоколов о правонарушениях, совершенных компаниями Facebook и Google.
В случае признания виновными Facebook грозит штраф в 32 млн рублей, Google - до 12 млн рублей. Компании обвиняются в недостаточной фильтрации своего контента на предмет публикации запрещенной в России информации. Google, в частности, обвиняется в неудалении от 20 до 30 процентов ссылок на запрещенный контент.
Можно ли подвергнуть Беларусь изоляции?
Некоторые аналитики говорят, что изолировать Беларусь европейским компаниям будет сложно и дорого, пишет New York Times. Авиакомпании уже стараются не летать над Украиной, южным соседом Беларуси, из-за конфликта с Россией, и если недоступным окажется еще и белорусское воздушное пространство, летать будет сложно.
Избегать Беларуси при перелетах с севера на юг и обратно целесообразно, пишут аналитики из Eurasia Group, однако облетать ее при путешествиях с запада на восток уже дорого, считают аналитики.
На прошлой неделе над страной пролетело 3300 рейсов, причем только пятая их часть села или взлетела с территории страны.
Авиалиниям часто приходится менять маршруты из-за критических ситуаций. В мае, например, многие авиалинии на время отменили рейсы в Израиль, "Катарские авиалинии" с 2017 года до нынешнего не летали над Саудовской Аравией.
На рейсы в и из США решение подвергнуть Беларусь изоляции повлияет не сильно. Американские перевозчики редко летают над страной, пишет газета.
Guardian отмечает, что комментаторы все чаще говорят о роли России в перехвате рейса FR4978. Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб, выступая в парламенте, заявил, что для подобных действий нужно было одобрение Кремля.
В ответ на вопрос о возможном участии России Рааб заявил: "У нас пока нет точных деталей, и я бы поостерегся так говорить. Однако очень сложно поверить, что подобные действия были предприняты без хотя бы попустительства властей в Москве. Однако, как я сказал, ничего пока не ясно."
В небе над Беларусью взорвалась очередная международная норма, сетует автор Washington Post Макс Бут.
Яркий пример опасности, связанной с разрушением таких норм, предлагают 1930-е годы. В 1931-м Япония вторглась в китайскую Манчжурию, в 1935-м - фашистская Италия в Абиссинию, в 1936-м Гитлер ремилитаризировал Рейнскую область в нарушение Версальского договора. В 1937-м Япония начала жестокое вторжение в Китай. В 1938-м Германия аннексировала Австрию и оккупировала Судеты.
Ко Второй мировой привела серия разрушенных с полной безнаказанностью норм. Что подводит нас к произошедшему в небе над Беларусью в воскресенье, пишет обозреватель. Призвать Беларусь к ответу за случившееся тем важнее, что в последние годы мы видим стабильную эрозию норм, направленных на предотвращение международной агрессии.
От нападения России на Грузию в 2008 году до агрессии против Украины в 2014-м, с катастрофой "Боинга" "Малайзийских авиалиний" и скоплением российских войск на границе с этой страной всего несколько недель назад. На этом фоне агенты Кремля совершают на Западе неслыханные акты агрессии - от попытки отравления Скрипалей до взрывов в Чехии, пишет Макс Бут.
И Россия в этом смысле не одна. На международные правила поведения не обращают внимания ни Китай, ни Иран, ни КНДР. Произошедшее с самолетом Ryanair нужно рассматривать не изолированно, а как часть серии попыток диктаторов бросить Западу вызов. […] Лукашенко должен заплатить за эту агрессию настолько высокую цену, чтобы другие тираны задумались, прежде чем нарушать международное право, заключает Washington Post.
В Мали военные захватили президента. ООН призывает его освободить
Организация Объединенных Наций потребовала немедленного освобождения временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана после сообщений об их задержании солдатами.
В "Твиттере" Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА) потребовала немедленно и безоговорочно освободить политиков.
Ранее в местных СМИ появились сообщения о том, что президента и премьера отвезли в военный лагерь неподалеку от столицы. Сообщается и об аресте министра обороны. Если это так, то в стране, вероятно, произошел второй за последний год военный переворот. Задержаниям, как сообщается, предшествовал ряд кадровых перестановок и отстранение двоих офицеров, принимавших участие в прошлом перевороте.
Кто такой Роман Протасевич?
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"Мы надеемся, что он выдержит"
Русская служба Би-би-си поговорила с родителями задержанных в Минске Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.
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Дайджест готовили Марина Ромадова и Артем Воронин
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