Дайджест: ЕС хочет отправить Беларусь в изоляцию и осуждает "подрывные действия" России

13 минут назад

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ЕС ответил на принудительную посадку рейса Ryanair в Минске

Саммит ЕС решил ввести дополнительные персональные санкции в отношении белорусских лиц в ответ на принуждение к посадке в Минске самолета Ryanair и задержание летевших на нем оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки.

"Это атака на демократию, на свободу выражения и на европейский суверенитет... Нужен жесткий ответ... Будут дополнительные персональные санкции", - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, добавив, что Евросоюз не передаст Беларуси пакет помощи в 3 млрд евро до тех пор, пока не увидит там демократических преобразований.

"Пакет в 3 млрд экономической помощи и инвестиций подготовлен к отправке, однако он будет заморожен до тех пор, пока Беларусь не станет демократической страной", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее лидеры ЕС призвали европейские авиакомпании прекратить полеты в Беларусь и над ее территорией, а также запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве и использование ими аэропортов союза.

Некоторые авиакомпании, например, Lufthansa, Air Baltic, Wizz Air, KLM и другие, уже прекратили полеты над территорией Беларуси, другие не стали менять маршруты полетов.

Все последние новости о задержании Романа Протасевича и международной реакции на происходящее в Беларуси можно узнать из нашей онлайн-трансляции:

"Незаконные, провокационные и подрывные действия России"

Лидеры ЕС на саммите осудили "незаконные, провокационные и подрывные действия России против Евросоюза и его членов", говорится в заключении Евросовета, опубликованном в ночь на вторник в Брюсселе.

Евросовет подтвердил "единство и солидарность ЕС перед лицом таких действий" и поддержал реакцию Чехии на действия России.

В апреле Чехия выслала 18 российских дипломатов из-за подозрений в причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Россия ответила высылкой из страны 20 чешских дипломатов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о провале попыток ЕС улучшить отношения с Россией.

"Если посмотреть на "Северный поток - 2" и поведение России, то это показывает, что наши многолетние попытки многие годы улучшить отношения с Россией не преуспели", - заявила глава Еврокомиссии. По ее словам, российские власти не готовы сотрудничать с ЕС в конструктивном режиме.

Лидеры ЕС поручили главе евродипломатии Жозепу Боррелю к июньскому саммиту подготовить доклад о возможных линиях поведения Евросоюза в отношении России в соответствии с пятью европейскими принципами, среди которых, в частности, полное исполнение минских договоренностей по Украине и поддержка гражданского общества в России.

Заявление Лукашенко и встреча послов НАТО

Президент Беларуси во вторник выступит с заявлением по поводу инцидента с самолетом Ryanair и ареста журналиста Романа Протасевича. Об этом сообщает близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул первого".

"Завтра Лукашенко обратится с заявлением по поводу всего происходящего", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

Во вторник также состоится встреча послов НАТО для обсуждения инцидента. Беларусь граничит с несколькими странами-членами альянса, включая Польшу, Латвию и Литву.

Россия возобновит авиасообщение с пятью странами

Россия с 25 мая возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией, сообщает Интерфакс.

Эти направления пополнят список из 29 стран, куда самолеты стали летать ранее. Между тем, с тремя из них - Великобританией, Танзанией и Турцией - авиасообщение приостановлено до 1 июня из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Роскомнадзор против Google и Facebook

Таганский суд Москвы во вторник рассмотрит 11 административных протоколов о правонарушениях, совершенных компаниями Facebook и Google.

В случае признания виновными Facebook грозит штраф в 32 млн рублей, Google - до 12 млн рублей. Компании обвиняются в недостаточной фильтрации своего контента на предмет публикации запрещенной в России информации. Google, в частности, обвиняется в неудалении от 20 до 30 процентов ссылок на запрещенный контент.

Можно ли подвергнуть Беларусь изоляции?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Демонстрация в поддержку Протасевича в Польше

Некоторые аналитики говорят, что изолировать Беларусь европейским компаниям будет сложно и дорого, пишет New York Times. Авиакомпании уже стараются не летать над Украиной, южным соседом Беларуси, из-за конфликта с Россией, и если недоступным окажется еще и белорусское воздушное пространство, летать будет сложно.

Избегать Беларуси при перелетах с севера на юг и обратно целесообразно, пишут аналитики из Eurasia Group, однако облетать ее при путешествиях с запада на восток уже дорого, считают аналитики.

На прошлой неделе над страной пролетело 3300 рейсов, причем только пятая их часть села или взлетела с территории страны.

Авиалиниям часто приходится менять маршруты из-за критических ситуаций. В мае, например, многие авиалинии на время отменили рейсы в Израиль, "Катарские авиалинии" с 2017 года до нынешнего не летали над Саудовской Аравией.

На рейсы в и из США решение подвергнуть Беларусь изоляции повлияет не сильно. Американские перевозчики редко летают над страной, пишет газета.

Guardian отмечает, что комментаторы все чаще говорят о роли России в перехвате рейса FR4978. Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб, выступая в парламенте, заявил, что для подобных действий нужно было одобрение Кремля.

В ответ на вопрос о возможном участии России Рааб заявил: "У нас пока нет точных деталей, и я бы поостерегся так говорить. Однако очень сложно поверить, что подобные действия были предприняты без хотя бы попустительства властей в Москве. Однако, как я сказал, ничего пока не ясно."

В небе над Беларусью взорвалась очередная международная норма, сетует автор Washington Post Макс Бут.

Яркий пример опасности, связанной с разрушением таких норм, предлагают 1930-е годы. В 1931-м Япония вторглась в китайскую Манчжурию, в 1935-м - фашистская Италия в Абиссинию, в 1936-м Гитлер ремилитаризировал Рейнскую область в нарушение Версальского договора. В 1937-м Япония начала жестокое вторжение в Китай. В 1938-м Германия аннексировала Австрию и оккупировала Судеты.

Ко Второй мировой привела серия разрушенных с полной безнаказанностью норм. Что подводит нас к произошедшему в небе над Беларусью в воскресенье, пишет обозреватель. Призвать Беларусь к ответу за случившееся тем важнее, что в последние годы мы видим стабильную эрозию норм, направленных на предотвращение международной агрессии.

От нападения России на Грузию в 2008 году до агрессии против Украины в 2014-м, с катастрофой "Боинга" "Малайзийских авиалиний" и скоплением российских войск на границе с этой страной всего несколько недель назад. На этом фоне агенты Кремля совершают на Западе неслыханные акты агрессии - от попытки отравления Скрипалей до взрывов в Чехии, пишет Макс Бут.

И Россия в этом смысле не одна. На международные правила поведения не обращают внимания ни Китай, ни Иран, ни КНДР. Произошедшее с самолетом Ryanair нужно рассматривать не изолированно, а как часть серии попыток диктаторов бросить Западу вызов. […] Лукашенко должен заплатить за эту агрессию настолько высокую цену, чтобы другие тираны задумались, прежде чем нарушать международное право, заключает Washington Post.

В Мали военные захватили президента. ООН призывает его освободить

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Организация Объединенных Наций потребовала немедленного освобождения временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана после сообщений об их задержании солдатами.

В "Твиттере" Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА) потребовала немедленно и безоговорочно освободить политиков.

Ранее в местных СМИ появились сообщения о том, что президента и премьера отвезли в военный лагерь неподалеку от столицы. Сообщается и об аресте министра обороны. Если это так, то в стране, вероятно, произошел второй за последний год военный переворот. Задержаниям, как сообщается, предшествовал ряд кадровых перестановок и отстранение двоих офицеров, принимавших участие в прошлом перевороте.

Кто такой Роман Протасевич?

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26-летний Роман Протасевич - бывший главный редактор телеграм-канала Nexta - одного из символов прошлогодних протестов в Беларуси. В воскресенье на перехват самолета с ним в воздух подняли истребитель, рейс принудительно посадили в Минске, а самого Протасевича задержали. Почитайте, как он прошел путь от фрилансера до главного врага режима Лукашенко.

Новые запреты для белорусских журналистов

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После триумфального успеха "Снайдерката" пару месяцев назад Зак Снайдер возвращается с первым за четыре года новым фильмом, которым стала снятая для Netflix "Армия мертвецов". Как отмечает Ярослав Забалуев, таких зомби на экране не было уже давно, а может, и вовсе никогда.

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"Мы надеемся, что он выдержит"

Русская служба Би-би-си поговорила с родителями задержанных в Минске Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

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