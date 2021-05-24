"Акт государственного пиратства". Как Запад ответит на перехват Минском рейса Ryanair

22 минуты назад

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Западные политики жестко осудили принудительную посадку самолета Ryanair в Минске с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем на борту. Среди предложений - запретить любое авиасообщение с Беларусью. Авиакомпания airBaltic уже приостановила полеты над страной. Ожидаются и дополнительные санкции, пишут СМИ.

Накануне днем следовавший из Афин в Вильнюс рейс авиакомпании Ryanair из-за ложного сигнала о минировании был направлен диспетчерами в минский аэропорт. Его сопровождал истребитель МиГ-29. Некоторые лидеры ЕС назвали это угоном самолета, отмечает Рейтер. В аэропорту задержали Протасевича и его девушку, гражданку России Софию Сапега.

26-летний Протасевич - основатель оппозиционного телеграм-канала Nexta, объявленного белорусскими властями экстремистским. Против журналиста в Беларуси возбуждено уголовное дело по трем статьям, по одной из которых ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сам он, как сообщалось, сказал в самолете, что ему грозит смертная казнь.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, 26-летний Протасевич - основатель оппозиционного телеграм-канала Nexta, объявленного белорусскими властями экстремистским

Данные с сайта flightradar24.com показывали, что самолет был перенаправлен в Минск всего за две минуты до того, как должен был пересечь воздушное пространство Литвы. После семи часов, проведенных в минском аэропорту, рейс вылетел в Вильнюс - без шести пассажиров.

В аэропорту его встречала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. "Беспрецедентная ситуация требует тщательного расследования", - заявила она.

В заявлении Ryanair говорится, что экипаж был уведомлен Беларусью о потенциальной угрозе на борту и получил указание направиться в Минск.

Глава Ryanair Майкл О'Лири заявил в интервью ирландскому радио, что перехват пассажирского самолета его компании белорусскими властями был актом государственного пиратства.

"Судя по всему, намерением властей было снять с самолета журналиста и его спутницу... Мы считаем, что с борта сошли также несколько агентов [белорусского] КГБ", - сказал исполнительный директор Ryanair.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Глава Ryanair Майкл О'Лири: "Это был случай спонсированного государством захвата... государственное пиратство"

Белорусские государственные СМИ настаивают на версии о том, что пилоты сами попросили посадку в минском аэропорту. Агентство БЕЛТА сообщило, что президент Александр Лукашенко лично приказал военным сопровождать самолет Ryanair.

Белорусский телеканал ОНТ опубликовал фрагменты записей переговоров диспетчеров с экипажем рейса Ryanair. Как следует из первого фрагмента, служба безопасности аэропорта (какого именно, не уточняется), получила письмо на электронную почту с сообщением о взрывном устройстве на борту лайнера, летевшего из Афин в Вильнюс. На второй записи следует, что решение приземлиться экипаж рейса принял самостоятельно, пишет портал Tut.by.

Создана комиссия по расследованию ситуации, "обстоятельства будут обнародованы в ближайшее время", заявили в понедельник в министерстве транспорта Беларуси.

"Нерешительность ЕС будет воспринята как слабость"

Принудительная посадка вызвала резкое и единодушное осуждение всего Евросоюза, в том числе Германии, Франции, Польши и Греции, откуда вылетел самолет, констатирует агентство Блумберг. По его данным, могут последовать дальнейшие санкции в отношении Минска.

Европейские официальные лица уже пригрозили новыми санкциями в отношении Беларуси, а госсекретарь США Энтони Блинкен назвал принудительную посадку самолета и арест журналиста шокирующим актом, потребовав немедленного освобождения Протасевича, пишет Рейтер.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников по НАТО и ЕС немедленно отреагировать на угрозу, которую, по его словам, представляет для международной гражданской авиации белорусский режим.

Генеральная прокуратура Литвы в свою очередь сообщила о начале досудебного расследования по факту захвата самолета в террористических целях и обращения с людьми, запрещенного международным правом, заявила представитель прокуратуры Литвы Эляна Мартинонене.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала наказать виновных в принудительной посадке в Минске самолета авиакомпании Ryanair. По ее словам, лидеры ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник обсудят, какие меры следует предпринять.

По словам госсекретаря США, администрация президента Джо Байдена координирует с партнерами дальнейшие шаги в отношении белорусских властей. Сообщения об использовании военной авиации для сопровождения самолета вызывают серьезную обеспокоенность и требуют расследования, говорится в его заявлении.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в "Твиттере", что инцидент был серьезным и требует международного расследования. Саймон Ковени, министр иностранных дел Ирландии, где базируется Ryanair, в свою очередь заявил: "Бездействие или нерешительность ЕС будут восприняты Беларусью как слабость".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Самолет Ryanair был перенаправлен в Минск всего за две минуты до пересечения воздушного пространства Литвы

Новые санкции и запрет на полеты?

США, ЕС, Британия и Канада после масштабных протестов в Беларуси в прошлом году ввели санкции против представителей белорусских властей. Они коснулись почти 90 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

"Осуществляя акт принуждения, белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа", - сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в понедельник.

Возможные санкции, по данным Блумберга, будут обсуждены на открывающемся в понедельник в Брюсселе саммите ЕС и могут включать санкции против физических и юридических лиц, приостановку всех полетов авиакомпаний ЕС над Беларусью и запрет для авиакомпании "Белавиа" приземляться в европейских аэропортах.

Кроме того, как пишет агентство, может быть приостановлен весь транзит, включая наземные перевозки. Эти шаги будут дополнять пакет санкций, над которым Брюссель работал до инцидента в небе и который собирался представить в следующем месяце.

Председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес выступил за скорейший запрет на полеты в Беларусь.

Менендес и главы парламентских комитетов по иностранным делам семи стран Европы, в том числе Литвы и Британии, выступили с совместным заявлением, назвав принудительную посадку самолета в Минске актом пиратства.

Авторы заявления призвали запретить все полеты над Беларусью, в том числе в страну и из нее, а также обратились к странам НАТО и ЕС с предложением ввести дополнительные санкции. Блинкен же потребовал полного расследования действий властей Беларуси, которые, по его словам, поставили под угрозу жизнь пассажиров, в том числе граждан США.

Латвийская авиакомпания airBaltic больше не летает над Белоруссией. Об этом сообщил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс.

В воздушном пространстве над Беларусь, пока сохраняется стабильный авиатрафик, но отдельные перевозчики стали облетать республику, сообщили Интерфаксу в госкомпании "Белаэронавигация": "Визуально больших изменений нет... Отдельные компании полетели в обход Белоруссии, но это обычная ситуация, компании могут сами менять маршруты по своим соображениям. В целом не могу сказать, что Белоруссию стали обходить".

Госсекретарь США выступил за скорейшее проведение заседания совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала ИКАО исключить Беларусь, в ИКАО же заявили, что серьезно обеспокоены инцидентом, который мог нарушить Чикагскую конвенцию, лежащую в основе гражданской авиации.

Белорусский МИД уже отреагировал на сообщения о возможных санкциях. "Поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. Ситуация прямо и явно нагнетается, - заявил РИА Новости представитель министерства Анатолий Глаз. - Нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться. Вместо этого незамедлительно снова зазвучали лозунги о санкциях".

Реакция России

Представитель МИД России Мария Захарова не согласилась с оценкой Запада произошедшего с рейсом Ryanair.

"Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии "шокирующим", - написала она в "Фейсбуке". - Либо должно шокировать все: от принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом "Антимайдана". Либо не должно шокировать аналогичное поведение других".

Первые лица в России пока не комментировали инцидент.

Как сообщает служба мониторинга Би-би-си, государственные телеканалы пыталась оправдать действия Минска, проводя параллели с инцидентом 2013 года, когда самолет президента Боливии Эво Моралеса был вынужден приземлиться в Австрии. Телеканалы излагают официальную версию белорусских властей.

Бывший командующий силами армии США в Европе Бен Ходжес, которого цитирует Рейтер, напомнил, что белорусская система ПВО тесно интегрирована с российской.