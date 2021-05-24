"Уловка тирана по-советски". Мировые СМИ о посадке самолета Ryanair в Минске

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Мировая пресса в понедельник посвящает свои первые полосы ситуации с принудительной посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска накануне вечером.

Пассажирский лайнер ирландской авиакомпании совершал рейс из Афин в Вильнюс. Находясь в воздушном пространстве Беларуси, экипаж получил предупреждение о том, что на борту, вероятно, находится взрывное устройство, в связи с чем самолету предлагается совершить экстренную посадку в минском аэропорту.

Среди пассажиров рейса был основатель оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, против которого в Беларуси возбуждено уголовное дело по трем статьям. Его задержали вместе с девушкой, гражданкой России Софьей Сапегой.

Описывая произошедшее, центральные издания разных стран используют выражения "государственный терроризм", "захват самолета" и "похищение журналиста".

Британия пообещала белорусскому диктатору серьезные последствия в связи с событиями воскресенья, пишет британская Times.

"Сложно представить более безрассудный и провокационный акт государственного терроризма", - говорится в другой редакционной статье издания под названием "Уловка тирана по-советски: государство-изгой".

"Лукашенко дает понять, что в свой одержимости заставить замолчать Протасевича, он готов угрожать безопасности гражданского самолета. И это пугающее развитие событий и серьезный вызов Западу", - пишет Times.

В статье белорусские власти прямо обвиняются в похищении людей, пиратстве и угоне самолета.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Белорусские активисты, живущие на Украине, организовали акцию протеста перед МИДом, требуя принять меры против режима Лукашенко

Британская Independent указывает на то, что, судя по поступающей информации, Александр Лукашенко лично отдавал приказ о взлете истребителя МиГ-29.

Газета также приводит слова лидера белорусской оппозиции Светланы Тихоновской, проживающей в данный момент в Литве. Она заявила, что Роману Протасевичу на родине грозит смертная казнь, и призвала Евросоюз к немедленным действиям, в частности, к введению жестких санкций против властей Беларуси.

"Ни один человек, пролетающий над территорией Беларуси, не может быть уверен в своей безопасности", - приводит слова Светланы Тихановской газета New York Times в рубрике "Цитата дня".

Агентство Рейтер в своем материале приводит реакцию НАТО. В своем заявлении альянс назвал произошедшее серьезным и опасным инцидентом и призвал провести международное расследование.

"Александр Лукашенко совершил акт настоящего пиратства", - так начинает свой материал журнал Economist.

Издание убеждено, что никакого взрывного устройства на борту не могло быть найдено, так как вся операция была проведена исключительно с целью ареста неугодного журналиста.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В аэропорту Вильнюса самолет, придетевший без Романа Протасевича, встречали сторонники белорусской оппозиции

Использование белорусскими властями военной авиации для поимки журналиста свидетельствует о наступлении нового миропорядка, пишет израильская газета Jerusalem Post.

Наиболее авторитарные режимы пристально наблюдают за тем, чем закончится эта история, потому что многое в ней можно взять на заметку. Это новый мир, в котором журналисты, диссиденты и критики, проживающие в демократических странах, могут просто исчезнуть по приказу различных авторитарных государств, пишет JP.

Не вдаваясь в детали, издание пишет, что уже известны случаи похищения людей на территории Европы по распоряжению Турции и Ирана, известно об исчезновении людей в Донбассе. "Защиты в наши дни становится все меньше и меньше", - предупреждает Jerusalem Post.