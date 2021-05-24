Авария на канатной дороге в Италии: заведено дело о непреднамеренном убийстве

33 минуты назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Кабина канатной дороги рухнула на вершине горы, в самом конце путешествия

Прокуратура Милана возбудила расследование по делу о непреднамеренном убийстве и халатности из-за гибели 14 человек в аварии на канатной дороге на севере Италии. Следователи изъяли техническую и сервисную документацию эксплуатирующей компании.

Как сообщает итальянская газета La Repubblica, юрист компании Феррови дель Моттарроне заявил, что техническое обслуживание и проверки проводились регулярно. А замена кабелей должна была произойти только в 2029 году.

Все обломки рухнувшей кабины и кабеля в понедельник были опломбированы. Прокуратура в ближайшие дни проведет проверку технического состояния канатной дороги.

Авария случилась в воскресенье 23 мая, когда кабина перевозившая людей из курортного городка Стреза на гору Моттарроне в Пьемонте рухнула на крутой, поросший лесом склон

Что известно о жертвах

В кабине на канатной дороге находились члены пяти разных семей. Три семьи были жили в Ломбардии, одна в Эмилии-Романье и одна - в Калабрии. Пятеро погибших были израильтянами, заявило министерство иностранных дел Израиля.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Погибли 14 человек, люди остаются в больницах

Это были жившие в Ломбардии Амит Биран, 30 лет, его жена Таль Пелег-Биран, 26 лет, их двухлетний сын Том Биран, а также его бабушка и дедушка Барбара Пелег-Биран и Ицхак Коэн, которые приехали к ним из Тель-Авива.

Другой сын пары, пятилетний Эйтан Биран, сейчас находится в больнице Турина с серьезными травмами головы и ноги, ему сделали операцию. В живых осталась его тетя, которая сейчас тоже в больнице.

Ранее в больнице Турина от полученных травм скончался девятилетний ребёнок.

Автор фото, Handout Via Reuters Подпись к фото, На месте аварии продолжают работать спасатели, полиция и пожарные

Что известно об этой аварии?

Точная причина аварии пока не известна, однако по словам очевидцев, металлический трос, к которому крепятся кабины, оборвался за 300 метров до вершины горы. Авария произошла на последних минут, обычно вся дорога занимает 20 минут.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Такие кабины расчитаны на 40 пассажиров, но пока никто точно не знает, сколько людей ехало в упавшей кабине

Подъемник, связывающий Стрезу с горой Моттарроне за 20 минут доставляет пассажиров на высоту 1491 метр над уровнем моря. Кабины рассчитаны на 40 пассажиров, однако пока никто с точностью не знает, сколько их было в упавшей кабине.

Сигнал в службу спасения поступил в воскресенье в полдень по местному времени.

Горные спасатели, прибывшие к месту аварии, обнаружили на земле смятую кабину. Она упала с высоты около 20 метров и несколько раз перевернулась, пролетев вниз по склону, прежде, чем ее остановили деревья.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Представители компании-оператора говорят, что канатная дорога регулярно проходила техническую проверку

Техническим специалистам нужно выяснить, почему не сработали устройства безопасности, которые должны были удерживать кабину на кабеле.

Премьер-министр Италии Марио Драги назвал аварию трагедией.

"От имени всего правительства выражаю соболезнования семьям погибших и в мыслях я всецело с пострадавшими детьми и их родителями", - подчеркнул он в официальном заявлении.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Итальянские власти вновь открыли лыжные курорты после локдауна, вызванного вспышкой Covid-19. На снимке: курорт "Ледник Пресена" в Доломитовых Альпах, 22 мая