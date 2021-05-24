В Лондоне выстрелом в голову ранена активистка BLM. Ее подруга говорит, что случайно
Британская активистка движения за права чернокожих Саша Джонсон получила в Лондоне пулевое ранение в голову и находится в критическом состоянии. Ее партия заявила, что Джонсон много раз угрожали, но подруга активистки говорит, что та стала случайной жертвой разборки бандитов.
Как сообщают полиция и очевидцы, одна из лидеров движения "Жизни чернокожих важны" (Black Lives Matter, BLM) в Британии, 27-летняя Саша Джонсон была ранена в воскресенье на вечеринке на открытом воздухе в районе Пэкем на юге Лондона.
В пресс-релизе полиции говорится, что молодая женщина в критическом состоянии была доставлена в больницу.
"Насколько я знаю, это происшествие связано скорее с соперничеством банд, чем с ее политической деятельностью", - сказала Би-би-си подруга Джонсон Имарн Эйтон. По ее словам, пуля явно предназначалась не Саше Джонсон.
Полиция тоже говорит, что пока у нее нет оснований полагать, что целью стрелявших была именно активистка BLM.
Тем не менее, маленькая партия под названием "Берем инициативу на себя", в руководстве которой состоит Джонсон, заявила, что она неоднократно получала угрозы убийством.
Имарн Эйтон рассказала в эфире Би-би-си, что преступник, или преступники, стреляли с улицы по компании, собравшейся в саду частного дома.
"Там была конкурирущая банда, которая, видимо, узнала, что на вечеринке будет кто-то, кто им не нравится или кому они не доверяют, и они решили проехать мимо и выстрелить в сад. Одна из пуль и попала в Сашу Джонсон", - сказала Эйтон.
Газета Daily Mail со ссылкой на соседей сообщает, что выстрелов было всего два.
27-летняя мать двоих детей, выпускница оксфордского Университета Брукса Саша Джонсон - одна из самых заметных фигур движения Black Lives Matter в Британии. Она была одним из организаторов демонстраций и акций движения, прокатившихся в том числе и по Британии в прошлом году, после гибели в США чернокожего Джорджа Флойда.
Саша Джонсон, в частности, призывала сократить финансирование полиции, а также была одним из лидеров кампании за снос памятников историческим фигурам, которых активисты BLM считают причастными к работорговле и угнетению чернокожих.
Ее партия "Берем инициативу на себя" отметила в заявлении, что Джонсон всегда билась за права чернокожих и "против несправедливости, которая выпадает на долю чернокожей общины", а британское отделение движения BLM в своем твите заявило, что потрясено случившимся с молодой матерью и бесстрашной политической деятельницей, которая была на переднем краю во время многих акций протеста BLM прошлым летом".
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