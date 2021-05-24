В Лондоне выстрелом в голову ранена активистка BLM. Ее подруга говорит, что случайно

31 минуту назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Саша Джонсон, одна из лидеров движения BLM в Британии, называет себя "Черной пантерой из Оксфорда"

Британская активистка движения за права чернокожих Саша Джонсон получила в Лондоне пулевое ранение в голову и находится в критическом состоянии. Ее партия заявила, что Джонсон много раз угрожали, но подруга активистки говорит, что та стала случайной жертвой разборки бандитов.

Как сообщают полиция и очевидцы, одна из лидеров движения "Жизни чернокожих важны" (Black Lives Matter, BLM) в Британии, 27-летняя Саша Джонсон была ранена в воскресенье на вечеринке на открытом воздухе в районе Пэкем на юге Лондона.

В пресс-релизе полиции говорится, что молодая женщина в критическом состоянии была доставлена в больницу.

"Насколько я знаю, это происшествие связано скорее с соперничеством банд, чем с ее политической деятельностью", - сказала Би-би-си подруга Джонсон Имарн Эйтон. По ее словам, пуля явно предназначалась не Саше Джонсон.

Полиция тоже говорит, что пока у нее нет оснований полагать, что целью стрелявших была именно активистка BLM.

Тем не менее, маленькая партия под названием "Берем инициативу на себя", в руководстве которой состоит Джонсон, заявила, что она неоднократно получала угрозы убийством.

Подпись к фото, Саша Джонсон выступала на многих акциях BLM в Британии прошлым летом

Имарн Эйтон рассказала в эфире Би-би-си, что преступник, или преступники, стреляли с улицы по компании, собравшейся в саду частного дома.

"Там была конкурирущая банда, которая, видимо, узнала, что на вечеринке будет кто-то, кто им не нравится или кому они не доверяют, и они решили проехать мимо и выстрелить в сад. Одна из пуль и попала в Сашу Джонсон", - сказала Эйтон.

Газета Daily Mail со ссылкой на соседей сообщает, что выстрелов было всего два.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Полиция изучает место, где стреляли в Джонсон, и просит очевидцев помочь следствию

27-летняя мать двоих детей, выпускница оксфордского Университета Брукса Саша Джонсон - одна из самых заметных фигур движения Black Lives Matter в Британии. Она была одним из организаторов демонстраций и акций движения, прокатившихся в том числе и по Британии в прошлом году, после гибели в США чернокожего Джорджа Флойда.

Саша Джонсон, в частности, призывала сократить финансирование полиции, а также была одним из лидеров кампании за снос памятников историческим фигурам, которых активисты BLM считают причастными к работорговле и угнетению чернокожих.