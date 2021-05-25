В статуе динозавра в Испании нашли тело пропавшего человека
Испанская полиция расследует обстоятельства гибели 39-летнего мужчины, чье тело было найдено внутри декоративной фигуры стегозавра в пригороде Барселоны Санта-Колома-де-Граменет.
В субботу гулявшие рядом отец с мальчиком почувствовали характерный запах, идущий изнутри огромной фигуры из папье-маше. Отец разглядел труп сквозь трещину в полой ноге динозавра.
Полиция сообщает, что семья ранее подала заявление об исчезновении мужчины, имя которого не разглашается.
На место были вызваны три бригады пожарных, которые разрезали ногу динозавра и извлекли труп.
Местные СМИ пишут, что мужчина пытался достать свой мобильный телефон, который он уронил внутрь фигуры динозавра, упал туда сам, оказался в ловушке и отчего-то не смог позвать на помощь.
Полиция ожидает результатов вскрытия, чтобы сообщить, от чего именно он умер.
Фигуру динозавра, стоявшую возле здания, известного как Кубический Дом, и служившую рекламой кинотеатра, демонтировали.
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