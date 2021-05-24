Мать задержанной россиянки: София Сапега - в минском изоляторе на Окрестина

20 минут назад

Автор фото, TUT.BY Подпись к фото, София Сапега

Россиянка София Сапега, задержанная в воскресенье вместе с сооснователем Nexta Романом Протасевичем после принудительной посадки самолета Ryanair, сейчас находится в изоляторе на улице Окрестина в Минске. Об этом Би-би-си рассказала мать девушки Анна Дудич.

"Мы узнали из "Инстаграма", что произвел посадку рейс из Афин в Вильнюс. Они были на отдыхе. Обычная поездка с молодым человеком, ничего за собой не влекущая. Мы живем в [городе] Лида, мы узнали, что самолет над Лидой развернули, до Вильнюса оставались считанные минуты лететь", - рассказала Дудич.

По ее словам, дочь успела написать в WhatsApp только слово "мама".

"Она не успела продолжить. Больше я с ней не связывалась. В настоящий момент она находится в ИВС Окрестина, мы ее сегодня нашли, наняли адвоката", - сообщила мать 23-летней девушки.

В изоляторе на улице Окрестина во время масштабных протестов в Беларуси содержали протестующих, многие из них жаловались на жестокое обращение.

В чем обвиняется россиянка, до сих пор неизвестно. "Мы встретились с консулом, пообщались, описали ситуацию, они в курсе произошедшего, надеюсь, они нам помогут", - рассказала Дудич.

Российские власти связались с отцом россиянки, которая летела вместе с Романом Протасевичем, Москва запросила к ней консульский доступ, заявил в понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Поскольку вы упомянули про белорусского гражданина, с ним также осталась, как мы можем понять, в Минске его знакомая, она гражданка России. Мы уже связались с ее отцом, и наше посольство обратилось в МИД Белоруссии с просьбой предоставить информацию о нашей гражданке и обеспечить к ней консульский доступ", - сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Греции Никосом Дендиасом (цитата по РИА Новости).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать принудительную посадку самолета, которые европейские политики назвали угоном и воздушным пиратством.

По словам Пескова, у Кремля "нет никакой информации" о Сапеге, задержанной с Протасевичем. На вопрос о том, что из Минска в Вильнюс не вылетели еще четверо граждан России, Песков ответил: "Мы не располагаем информацией, кто вылетал, откуда вылетал". А на предположение, что на борту могли находиться российские агенты, отреагировал: "Это последнее, что я хотел бы комментировать".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Пассажиры, политики и Дмитрий Песков. Что говорят о задержании Протасевича

Накануне советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вечорка сообщил, что помимо журналиста Протасевича, которого власти обвиняют в экстремизме, в Минске задержали россиянку Сапегу - девушку Протасевича.

Она учится в магистратуре Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе "Международное право и право Европейского союза", рассказал Би-би-си официальный представитель ЕГУ Максимас Милта.

"Сообщество ЕГУ категорически осуждает безнаказанность властей Беларуси и требует соблюдения международных обязательств Беларуси, а также соблюдения прав и свобод граждан, зафиксированных в конституции Беларуси, - говорится в заявлении университета, опубликованном в понедельник. - Мы протестуем против несправедливого задержания члена сообщества ЕГУ".

"Страшно представить, что пережили вчера и переживают прямо сейчас Роман и София. Пассажиры самолета, которые смогли долететь до Вильнюса, рассказали, что когда борт развернули на Минск, Романа начало трясти, а перед задержанием он сказал: меня там ждет смертная казнь", - сказала журналистам в понедельник Тихановская. По ее словам, она не знает, где Протасевич и в каком состоянии.

Сапега родилась в России (на ее страницах в соцсетях указано, что ее родной город - Владивосток), но почти всю жизнь прожила в Беларуси, рассказал Би-би-си ее одногруппник, попросивший об анонимности.

По его словам, в Литве у Сапеги был временный вид на жительство - так как она поступила в частный литовский вуз ЕГУ и в этом году должна была закончить в нем магистратуру. С Протасевичем Сапега познакомилась около полугода назад, рассказал ее одногруппник.