Роскомнадзор дал Google сутки на удаление "запрещенного" контента. Грозит замедлением
Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещенного контента. Ведомство пригрозило замедлением работы ресурса на территории России.
По данным Роскомнадзора, поисковик не удаляет от 20% до 30% ссылок на запрещенный в России контент. Там добавили, что принадлежащий компании видеохостинг YouTube не удалил около пяти тысяч запрещенных материалов, 3,5 тысяч из которых с призывами к экстремизму, а более 900 - запрещены судом.
"Google не в полной мере выполняет обязанность по исключению из поисковой выдачи на территории России ссылок на интернет-ресурсы с запрещенной в нашей стране информацией. В среднем из поисковой выдачи не удаляется от 20% до 30% ссылок на запрещенный в России контент, в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, cайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств", - сообщили ТАСС в ведомстве.
В мае стало известно об иске Google к Роскомнадзору, который поступил в Арбитражный суд Москвы 23 апреля. Компания оспаривает решение ведомства о блокировке 12 ссылок на видеозаписи, размещенные на YouTube. Эту информацию подтвердили "Коммерсанту" в Роскомнадзоре. Суд назначил на 14 июля предварительные слушания по иску Google.
"После того, как Twitter по требованию Роскомнадзора удалил 91% запрещенной информации, Google вышел на первое место по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего прямой вред российским пользователям", - заявили в ведомстве.
Роскомнадзор с 10 марта замедлял работу "Твиттера" в России. Там объяснили это размещением на этой площадке запрещенных материалов (призывы к самоубийству, информация об употреблении наркотиков и прочее). В компании в ответ заявляли, что "остаются приверженными поддержке открытого интернета по всему миру". "Мы глубоко обеспокоены участившимися попытками блокировать и ограничить онлайн-дискуссию", - сообщили в Twitter.
Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил "Интерфаксу", что "Твиттер" будет заблокирован в России во внесудебном порядке через месяц, если за это время не начнёт исполнять требования ведомства.
В мае ведомство положительно оценило усилия компании по удалению запрещенного в России контента. Оно перестало замедлять доступ к соцсети на стационарных устройствах, но оставило замедление на мобильных, так как удалена пока не вся противоправная информация, заявили в ведомстве.
В Роскомнадзоре говорили, что в случае отказа выполнять требования российского законодательства замедление и блокировка грозят и другим зарубежным соцсетям.
5 марта Роскомнадзор составил административные протоколы на Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, "ВКонтакте", "Одноклассники" и YouTube. Поводом для этого стало то, что они не удалили или удалили несвоевременно информацию, "вовлекшую подростков в противоправную деятельность - участие в несанкционированных массовых мероприятиях".
За день до этого суд в Москве оштрафовал Mail.ru Group на 4 млн рублей по двум протоколам за то, что из принадлежащих компании "Одноклассников" не был удален контент с призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях.
Ранее Роскомнадзор утверждал, что в интернете с 24 февраля начали распространяться видео с призывами к подросткам принять участие в акции массового суицида, которая якобы должна была состояться 3 марта.
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