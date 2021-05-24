Роскомнадзор дал Google сутки на удаление "запрещенного" контента. Грозит замедлением

58 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Google на территории России грозят замедлить - так же, как ранее и "Твиттер"

Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещенного контента. Ведомство пригрозило замедлением работы ресурса на территории России.

По данным Роскомнадзора, поисковик не удаляет от 20% до 30% ссылок на запрещенный в России контент. Там добавили, что принадлежащий компании видеохостинг YouTube не удалил около пяти тысяч запрещенных материалов, 3,5 тысяч из которых с призывами к экстремизму, а более 900 - запрещены судом.

"Google не в полной мере выполняет обязанность по исключению из поисковой выдачи на территории России ссылок на интернет-ресурсы с запрещенной в нашей стране информацией. В среднем из поисковой выдачи не удаляется от 20% до 30% ссылок на запрещенный в России контент, в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, cайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств", - сообщили ТАСС в ведомстве.

В мае стало известно об иске Google к Роскомнадзору, который поступил в Арбитражный суд Москвы 23 апреля. Компания оспаривает решение ведомства о блокировке 12 ссылок на видеозаписи, размещенные на YouTube. Эту информацию подтвердили "Коммерсанту" в Роскомнадзоре. Суд назначил на 14 июля предварительные слушания по иску Google.

"После того, как Twitter по требованию Роскомнадзора удалил 91% запрещенной информации, Google вышел на первое место по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего прямой вред российским пользователям", - заявили в ведомстве.

Роскомнадзор с 10 марта замедлял работу "Твиттера" в России. Там объяснили это размещением на этой площадке запрещенных материалов (призывы к самоубийству, информация об употреблении наркотиков и прочее). В компании в ответ заявляли, что "остаются приверженными поддержке открытого интернета по всему миру". "Мы глубоко обеспокоены участившимися попытками блокировать и ограничить онлайн-дискуссию", - сообщили в Twitter.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил "Интерфаксу", что "Твиттер" будет заблокирован в России во внесудебном порядке через месяц, если за это время не начнёт исполнять требования ведомства.

В мае ведомство положительно оценило усилия компании по удалению запрещенного в России контента. Оно перестало замедлять доступ к соцсети на стационарных устройствах, но оставило замедление на мобильных, так как удалена пока не вся противоправная информация, заявили в ведомстве.

В Роскомнадзоре говорили, что в случае отказа выполнять требования российского законодательства замедление и блокировка грозят и другим зарубежным соцсетям.

5 марта Роскомнадзор составил административные протоколы на Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, "ВКонтакте", "Одноклассники" и YouTube. Поводом для этого стало то, что они не удалили или удалили несвоевременно информацию, "вовлекшую подростков в противоправную деятельность - участие в несанкционированных массовых мероприятиях".

За день до этого суд в Москве оштрафовал Mail.ru Group на 4 млн рублей по двум протоколам за то, что из принадлежащих компании "Одноклассников" не был удален контент с призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях.