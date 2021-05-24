Государственные СМИ в России хотят освободить от отчетов о зарубежном финансировании

12 минут назад

Автор фото, Vladimir Smirnov/TASS

Минцифры подготовило законопроект, по которому государственные СМИ освободят от обязанности отчитываться о зарубежном финансировании. Через них невозможны попытки влияния извне для формирования "искаженной картины политической действительности", считают в министерстве.

"Попытки влиять извне на российское информационное пространство с целью предвзятого информирования и создания искаженной картины политической действительности могут иметь место только в отношении коммерческих СМИ, не имеющих государственного финансирования (субсидий) и установленных органами государственной власти приоритетных целей и видов деятельности таких СМИ", - заявили в Минцифры.

Деятельность СМИ, учрежденных федеральными органами власти, по мнению ведомства, "имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан РФ и направлена на достижение государственных, общественных или иных публичных интересов".

Министерство предлагает внести поправки в список исключений в статье 19.2 закона "О СМИ" (уведомление о получении редакцией СМИ, вещателем или издателем денежных средств от иностранных источников). Предлагается добавить в исключения "СМИ, учредителями которых выступили федеральные органы госвласти или учрежденные ими организации или организации, основная деятельность которых финансируется за счет средств (субсидий), предоставленных из федерального бюджета".

Отчитываться об иностранном финансировании на данный момент должны все СМИ, кроме зарубежных и созданных по международным договорам.

Если установлен факт получения финансирования из-за рубежа, СМИ могут признать в России "иностранным агентом", и оно попадет в специальный реестр минюста. СМИ-"иноагенты" обязаны предоставлять в минюст подробную финансовую отчетность о всех своих доходах и расходах, данные о персональном составе руководства и аудиторских проверках. Материалы таких СМИ должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой.

Если эти требования не выполняются, СМИ рискует получить многомиллионные штрафы. За каждую не поставленную пометку об "иноагентстве" можно получить штраф от 300 тысяч рублей. В случае неуплаты штрафов сайт издания могут заблокировать.