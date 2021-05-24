Ответ Европы Минску: Британия запретила полеты "Белавиа", несколько авиакомпаний решили облетать Беларусь стороной

28 минут назад

Автор фото, NurPhoto/Getty Подпись к фото, Вираж: один из крупнейших лоукстеров Европы, венгерский Wizz Air, и еще три авиакомпании уже решили облетать Беларусь стороной

После принудительной посадки борта Ryanair в Минске Британия первой из европейских стран закрыла небо для белорусской госкомпании "Белавиа", латвийская авиакомпания Air Baltic, венгерская Wizz Air, польская LOT и шведская SAS объявили, что их самолеты прекратили полеты над территорией Беларуси после принудительной посадки борта Ryanair в Минске, а Литва запретила полеты над Беларусью из своих аэропортов.

Министр транспорта Британии Грант Шаппс объявил в понедельник, что приостановил разрешение "Белавиа" на ежедневные рейсы в лондонский аэропорт Гэтвик, а также распорядился, чтобы британские самолеты впредь избегали воздушного пространства Беларуси.

Министр также заявил, что, по всей видимости, в принудительной посадке самолета Ryanair и захвате оппозиционера Романа Протасевича соучаствовали российские спецслужбы.

"Белавиа" выполняла рейсы из Минска в Лондон совместно с французской Air France.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб вызвал посла Беларуси, чтобы высказать ему возмущение "грубейшим нарушением международного права", и сообщил журналистам, что Лондон обдумывает новые санкции против Александра Лукашенко и его окружения.

Рейсы нескольких европейских авиакомпаний в понедельник уже облетали воздушное пространство Беларуси.

Как пояснила официальный представитель Air Baltic Алиса Бреде, согласно рекомендации Агентства по авиационной безопасности ЕС об осторожной работе в Минске и в небе над ним, компания решила во время полетов из Риги в Одессу и Тбилиси избегать воздушного пространства Беларуси.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Глава Форин-офиса Доминик Рааб сказал, что в операции по посадке лайнера и захвату белорусского оппозиционера, вероятно, участвовала Россия

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в эфире Латвийского радио заявил о необходимости введения официального запрета на полеты белорусских самолетов над территорией Латвии.

Министр транспорта Литвы Мариус Скуодис в понедельник объявил о запрете на использование аэропортов страны для полетов над территорией Беларуси. Этот запрет, как уточнил министр, начнет действовать 25 мая с 3:00 по местному времени.

Власти Литвы также рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Беларуси.

"Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует гражданам Литвы воздержаться от любых поездок в республику Беларусь и призывает всех граждан Литвы, находящихся в Беларуси, покинуть страну", - говорится в сообщении на сайте МИД Литвы.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из АФин в Вильнюс, в воскресенье был экстренно посажен в Минске. После приземления в минском аэропорту был задержан находившийся на борту Роман Протасевич - бывший главный редактор телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.

Ответ Евросоюза и новые санкции

Ответ Евросоюза на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске будет обсуждаться в понедельник вечером на саммите лидеров ЕС в Брюсселе.

В частности, лидеры ЕС рассмотрят возможность запретов полетов в страны Евросоюза самолетов белорусского национального авиаперевозчика - компании Belavia.

Также на встрече в Брюсселе будет обсуждаться возможность объявления всего воздушного пространства над территорией Беларуси небезопасным для полетов.

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Лидеры ЕС обсудят возможность расширения уже действующих санкций в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко и его соратников.

С осени прошлого года действуют санкции ЕС в отношении нескольких десятков высокопоставленных белорусских чиновников, которые, как считает Брюссель, ответственны за фальсификацию результатов президентских выборов и жестокое подавление протестов. В основном это персональные санкции: запрет на поездки в страны ЕС и заморозка банковских счетов.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Пассажиры, политики и Дмитрий Песков. Что говорят о задержании Протасевича

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее назвал инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair "актом пиратства" и “еще одной вопиющей попыткой властей Беларуси заглушить голоса оппозиции".

Он призвал провести международное расследование, которое бы позволило выявить все нарушения существующих правил авиационной безопасности, которые были допущены при посадке самолета Ryanair в Минске.

Автор фото, TASS/Getty Подпись к фото, Действия белорусского президента Лукашенко европейские политики и пресса называют государственным пиратством и захватом самолета

Боррель также потребовал немедленно освободить Протасевича. По его словам, белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа.

Ранее премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо призвал в ответ на инцидент с Ryanair в Минске запретить самолетам белорусской Belavia совершать посадки в аэропортах Евросоюза.

"В обычном режиме"

Тем временем ряд европейских авиакомпаний не стал менять маршруты полетов. Так, самолеты нидерландской KLM продолжают летать над территорией Беларуси.

"KLM не видит угрозы безопасности. Полеты в Беларусь продолжатся в обычном режиме", - приводит слова представителя авиакомпании агентство РИА Новости.

Финская авиакомпания Finnair также заявила, что пока не планирует менять маршруты своих рейсов, чтобы избежать полета над территорией Беларуси, сообщает финская телекомпания Yle. Как уточняется в сообщении, Finnair ожидает распоряжения от авиационных властей на этот счет.

Автор фото, TASS/Getty Подпись к фото, В Москву "Белавиа" может летать по-прежнему. В Британию и Литву - уже нет

Росавиация также сообщила, что полеты всех российских авиакомпаний в Беларусь и через ее воздушное пространство "осуществляются в штатном режиме".

Рейс авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс в понедельник прошел по тому же маршруту, как и обычно - то есть с заходом в воздушное пространство Беларуси.