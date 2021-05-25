На Навального завели еще одно уголовное дело - об оскорблении судьи

41 минуту назад

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Политик Алексей Навальный, с февраля находящийся в колонии, сообщил, что против него возбуждено новое уголовное дело - об оскорблении судьи Веры Акимовой, рассматривавшей его дело о клевете на ветерана.

Как сообщил Навальный в своем "Инстаграме", накануне у него была встреча со следователем по особо важным делам главного следственного управления Следственного комитета России, который показал ему постановления о возбуждении трех уголовных дел.

О двух делах - по статьям о мошенничестве и создании организации, посягающей на личность и права граждан - было известно ранее. Дело о мошенничестве завели в конце декабря, в нем идет речь о присвоении пожертвований структурам Навального. Дело об организации, посягающей на права граждан, в отношении Навального и двух его соратников завели в конце апреля.

О третьем деле - об оскорблении судьи - ранее не сообщалось.

"Ну и третье мое преступление, расследуемое самой высшей следственной инстанцией, - это оскорбление судьи Акимовой", - написал политик.

Навальный и судья Акимова

Мировой судья Вера Акимова вела процесс Навального по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. 20 февраля она признала политика виновным и постановила оштрафовать его на 850 тысяч рублей. В конце апреля Бабушкинский районный суд Москвы признал это решение законным.

В ходе процесса Навальный активно спорил с судьей Акимовой и получил от нее несколько десятков замечаний. В частности, Навальный отмечал, что заседание суда напоминает ему допрос в фашистской комендатуре, о котором в своих показаниях рассказывал ветеран Артеменко, и просил разрешения обращаться к судье "не ваша честь, а оберштурмбаннфюрер".

Дело о клевете против Навального было возбуждено после того, как оппозиционер прокомментировал ролик телеканала RT, в котором известные и малоизвестные люди, в том числе ветеран Артеменко, агитировали за принятие поправок в Конституцию России.

Навальный перепостил это видео у себя в соцсетях и написал комментарий со словами "голубчики", "холуи" и "предатели".