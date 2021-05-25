"Нескромные фото". Школу во Флориде критикуют за редактирование выпускного альбома

34 минуты назад

Автор фото, Courtesy of family Подпись к фото, Райли О'Киф была одной из школьниц, фотографию которых "подредактировали"

Администрация школы в американском штате Флорида решила отредактировать фотографии 80 школьниц для выпускного альбома, чтобы сделать их менее откровенными. На снимках были заретушированы плечи школьниц и слишком открытые декольте.

Представители школы Bartram Trail сообщили журналистам, что снимки не соответствовали дресс-коду, согласно которому блузки школьниц должны быть "скромными".

На сайте школы Bartram Trail сообщается, что фотографии для выпускного альбома могут редактироваться, чтобы обеспечить соответствие дресс-коду.

Однако школьницы утверждают, что фотографии отредактировали, не спросив разрешения у тех, кто на них изображен. Кроме того, ученицы обвиняют администрацию в сексизме. Они отмечают, что фотографии школьников мужского пола администрация оставила без изменений, хотя они тоже нарушали дресс-код.

"Это явные двойные стандарты в нашем выпускном альбоме. Они посмотрели на нас и решили, что если мы покажем немного нашего тела, то это сексуализация, - сказала местной телекомпании WJAX News 15-летняя школьница Райли О'Киф. - Но по поводу фотографий мальчиков, например, команды пловцов и других спортивных снимков, у них не было вопросов, и это, конечно, очень печально и огорчительно".

Власти школьного округа заявили WJAX News, что ранее школа просто отказывалась размещать фотографии, не соответствующие дресс-коду. Но в этом году снимки поменяли, чтобы все студенты могли увидеть себя в выпускном альбоме.

Новый скандал

Впрочем, после волны критики в адрес школы ее администрация согласилась вернуть деньги (100 долларов) родителям, которые недовольны внесенными в одежду школьниц изменениями.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Американская школа (архивная фотография)

В школьном дресс-коде сказано, что женские блузки и рубашки "должны полностью закрывать плечи", а также быть "скромными, не слишком открытыми или отвлекающими". Запрещается также "избыточная косметика", а все школьники не должны иметь "экстравагантные прически".

По данным школьного округа, каждая школа вправе самостоятельно решать, насколько жестко необходимо следить за соблюдением дресс-кода.

В этом году в школе Bartram Trail разразился еще один скандал из-за дресс-кода. За один день сразу 31 школьнику вынесли предупреждения за нарушение правил в отношении одежды. При этом несколько школьниц пожаловались, что их заставили при всех расстегивать свитера и пиджаки, чтобы показать, что под ними есть футболки или нижнее белье.

После этого Райли О'Киф создала онлайн-петицию с просьбой поменять дресс-код, который, по ее словам, "явно основан на сексуализации девушек". Когда об истории с закрашенными фотографиями школьниц начали рассказывать американские федеральные СМИ, под петицией стало появляться все больше подписей - сейчас ее поддержали уже больше 5 тыс. человек.

В последние годы дресс-код в американских школах подвергается критике. Многие говорят, что его применение приводит к тому, что школьницы начинают стыдиться своего тела.

В 2018 году вашингтонская общественная организация Женский центр права заключила, что темнокожие школьницы и те, кто обладает более крупной комплекцией, страдают от такого подхода к телу больше других.

"Плохо отфотошопили"

Стефани Фабр, мать Райли О'Киф, сказала Би-би-си, что история с фотографиями "привлекла внимание к вопросу, который на самом деле не был проблемой".

"Посмотрев на выпускной альбом этого года, любой человек подумал бы только одно - какие красивые девятиклассники! - говорит она. - Но из-за такой редактуры фотографий над некоторыми школьницами начали массово издеваться, они очень переживают. Потому что их снимки настолько плохо отфотошопили, что из них теперь начали делать мемы и пересылать их друг другу по "Снэпчату". Это ужасно!".

Фабр говорит, что некоторые родители потребовали от школы принести извинения, поменять дресс-код и заново напечатать выпускной альбом - со снимками их детей уже без редактуры.