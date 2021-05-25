Актер Эллиот Пейдж опубликовал фото после операции по изменению пола
Актер Эллиот Пейдж опубликовал в "Инстаграме" свою первую фотографию после операции по изменению пола, во время которой женская грудь была заменена на мужскую. В декабре Пейдж (который тогда был известен как Эллен Пейдж) заявил, что является трансгендером.
34-летний актер ранее заявил, что операция "спасла ему жизнь". В интервью программе Опре Уинфри в апреле он сказал, что теперь он "чувствует себя комфортно" в своем теле - "наверное, впервые в жизни".
"Выходишь из душа с полотенцем вокруг пояса, смотришь на себя в зеркало и думаешь - "вот это я!". И теперь я в такие моменты не паникую", - признался Пейдж.
Пост актера в "Инстаграме" с хэштегами #transjoy (транс-радость) и #transisbeautiful ("транс - это красиво") набрал уже больше двух миллионов лайков. Многие коллеги-знаменитости оставили под ним одобрительные комментарии.
"Чувак, теперь я понимаю, почему ты меня уделал на последней тренировке", - написал актер Джастин Корнуолл. "Горячо!" - написала певица Майли Сайрус и добавила эмодзи в виде сердца.
"Выглядишь отлично… и что самое главное - выглядишь счастливым", - пишет звезда сериала "Дневники вампира" Нина Добрев.
Актера поддержала и Опра Уинфри, которая сделала репост снимка в своем "Инстаграме". "Так выглядит счастье! - написала она. - Похоже, что этим летом Эллиот будет сиять ярче солнца".
"Окрыляющий опыт"
Пейдж, часто выступающий за права ЛГБТ-сообщества, рассказал в интервью Опре, что операция дала ему заряд энергии в его усилиях, "потому что это был просто невероятно окрыляющий опыт".
"Это не просто поменяло мою жизнь, я верю, что моя жизнь была спасена, и через это прошло очень много других людей. А сейчас права трангендеров в здравоохранении подвергаются нападкам, когда их доступ к системе и так очень ограничен", - сказал Пейдж.
Он имел в виду принятые в штате Арканзас законы и юридические баталии в американских судах, в результате которых трансгендеры в возрасте до 18 лет могут лишиться права на определенные медицинские процедуры.
Эллиот Пейдж сейчас снимается в сериале Netflix "Академия Амбрелла". В 2007 году, еще будучи Эллен Пейдж, он был номинирован на несколько престижных премий, в том числе на "Оскар", за роль беременной девушки-подростка в фильме "Джуно".
В 2014 году Пейдж объявил о своей гомосексуальности.
В феврале он заявил о своем разводе с хореографом Эммой Портнер, с которой состоял в браке три года.
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