Бежавшие от вулкана: в Конго ищут пропавших после извержения детей. Фотографии

Оливия Окланд

Гома, ДРК

23 минуты назад

Автор фото, EPA

Потоки лавы из вулкана Ньирагонго на востоке Демократической республики Конго уничтожили сотни домов и разделили многие семьи, отрезав детей от родителей.

Случившееся в субботу извержение вулкана возле города Гома на границе с Руандой уничтожило около 500 домов. По данным Детского фонда ООН, ЮНИСЕФ, около 100 детей числятся пропавшими.

Автор фото, Olivia Acland

Шарль Камбале (на фото вверху) разбирает завалы на том месте, где был его дом. Шарль до сих пор не может найти двоих самых младших из своих детей. По его словам, когда началось извержение, они с женой были в гостях на свадьбе, а дети двух и шести лет - дома с соседями. Шарль хочет дать объявление о них по радио.

Неподалеку от его дома видели детей, копавшихся в развалинах - они, видимо, искали металлические вещи или обгоревшие горшки, чтобы продать их.

Автор фото, Olivia Acland

В субботу вечером в небе над городом Гома вспыхнуло мрачное зарево: из трещины в склоне вулкана Ньирагонго потекла лава.

Тысячи местных жителей, опасаясь, что лава опять, как в 2002 году, дойдет до города и убьет сотни людей, схватили пожитки и бежали к руандийской границе, которая проходит тут же, совсем рядом с городом.

Автор фото, Olivia Acland

В ночь извержения дороги в сторону Руанды были забиты. Через границу перебрались более 3,5 тыс. человек.

Многим жителям Гомы приходится бежать уже не в первый раз. Вооруженные группировки терроризируют этот регион уже больше 25 лет, и многие нынешние жители города бежали сюда из окрестных деревень.

Автор фото, Olivia Acland

Новое извержение, по последним данным, убило более 30 человек. В результате прошлого погибли 250 человек, а крова лишились 120 тысяч.

Автор фото, Olivia Acland

Некоторые из тех детей, что оказались разлученными с родителями в ночь извержения, сейчас живут во временном приюте, развернутом в Гоме Красным крестом.

Работники Красного креста и местные чиновники помогают детям и родителям найти друг друга.

Автор фото, Olivia Acland

Четырехлетний Бенис не видел маму с самого момента извержения. Она в тот момент торговала рыбой на рынке, а Бенис бежал из дома самостоятельно, вместе с другими детьми. Почти всю ночь он шел пешком в соседний город Саке в 23 км от Гомы, а потом спал под открытым небом у дороги.

"Я бежал с друзьями, но теперь даже не знаю, где они. Я тут совсем один", - говорит Бенис Жильберу Рамазани, сотруднику местной социальной службы.

Автор фото, Olivia Acland

Матери в отчаянии обходят приют за приютом в поисках своих детей.

"Мы нашли уже около 530 детей, разлученных с семьями, и, к счастью, сумели помочь в воссоединении уже 360 из них с родителями", - сказал Би-би-си руководитель миссии ЮНИСЕФ в Гоме Жан Метеньер.

Автор фото, Olivia Acland

32-летняя Сифа Омбене в момент начала извержения торговала едой на рынке. Она тут же помчалась домой - но там обнаружила, что две ее дочки бежали.