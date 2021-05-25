Бывших сотрудников МВД из Краснодара посадили за рассылку писем с ртутью в посольства

час назад

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

Суд в Москве приговорил к 14-ти и 17 годам колонии бывших сотрудников МВД из Краснодарского края за рассылку писем с ртутью в иностранные посольства. По данным СМИ, их обвиняли в том, что они хотели "дестабилизировать обстановку и поссорить Россию с другими странами".

2-й Западный окружной военный суд приговорил бывших сотрудников краснодарского управления МВД Максима Котоманова и Дмитрия Красильникова по делу об отправке писем с ядовитым веществом в адрес дипломатических организаций, сообщает ТАСС.

Котоманов получил 17 лет колонии строгого режима, Красильников - 14 лет строго режима. Обвинение просило суд приговорить их к 18 и 16 годам соответственно.

Их обвиняли в незаконном обороте сильнодействующих веществ, покушении на лиц, находящихся под международной защитой, покушении на контрабанду ядовитых веществ, организации террористического сообщества и покушении на террористический акт.

"Подари частицу земли Крыма"

Как пишет "Коммерсант", ссылаясь на материалы уголовного дела, Котоманов в 2017-18 годах изготовил около 200 писем в адрес дипломатических миссий, а также руководителей Евросоюза и НАТО.

Среди писем были приглашения на поддельном бланке депутата Госдумы Сергея Железняка на праздничное мероприятие "Подари частицу земли Крыма", утверждает издание.

В конверты, по данным экспертов, были заложены кристаллы хлорида ртути, пишет газета. Это вещество может вызвать сильное раздражение кожи и глаз, а при попадании внутрь - поражение органов.

Письма от бывших сотрудников МВД в феврале 2018 года получили около двух десятков посольств, в том числе Болгарии, Венгрии, Италии, Канады, Нидерландов, Польши, Саудовской Аравии, США и Франции. Часть конвертов, которые должны были отправиться за границу, при сортировке перехватили сотрудники "Почты России", отмечает "Коммерсант".

Котоманова и Красильникова задержали в Краснодаре в 2019 году.

Котоманов служил в бухгалтерии главка, которую покинул, получив в результате ДТП черепно-мозговую травму и II группу инвалидности.

Красильников ушел со службы по выслуге лет в звании подполковника, он служил в подразделениях угрозыска и по борьбе с оргпреступностью, участвовал в задержаниях десятков опасных преступников и раскрытии множества преступлений.

"Отставники, которым не было и 50 лет, познакомились еще на службе, а потом продолжили дружить семьями на гражданке", - пишет "Коммерсант".

Котоманов утверждал, письма якобы получал от некоего Александра Жукова, который за отправку каждого конверта готов был выплатить до 30 тысяч рублей, а затем передавал письма вместе с деньгами Красильникову.

Котоманов якобы не знал, что в конвертах может содержаться опасное вещество. Однако при обыске у него дома были найдены различные химикаты и весы, в которых эксперты обнаружили частицы хлорида ртути.

Заявление в правоохранительные органы подал в 2018 депутат Железняк, узнавший, что от его имени "рассылаются какие-то подозрительные письма".