В Охотском море столкнулись российское и японское рыболовецкие суда

25 минут назад

Автор фото, Yuri Smityuk/TASS Подпись к фото, Архивное фото

У берегов Японии столкнулись большой российский рыболовецкий траулер и небольшая японская шхуна. Российские моряки подняли на борт пятерых японских рыбаков, трое их них погибли. Российский траулер "Амур" для разбирательства направлен в японский порт.

В среду около 6:00 по местному времени в Охотском море примерно в 23 км к северо-востоку от порта Момбэцу на острове Хоккайдо рыболовное судно, занимавшееся ловлей краба-волосатика и принадлежащее рыболовному кооперативу, столкнулось с большим судном "Амур", сообщило агентство "Киодо". Японское судно в результате столкновения перевернулось.

Управление береговой охраны Японии сообщило, что рыболовецкая шхуна "Дай-хати Хокко-мару" водоизмещением 9,7 тонны столкнулось с рыболовным траулером "Амур" водоизмещением 662 тонны. Экипаж российского судна спас членов экипажа японского судна, передает телекомпания Эн-эйч-кей.

На борту японской шхуны было пять рыбаков, их всех достали из воды, трое из них погибли - 60-летний старший механик и двое 30-летних членов экипажа, находившихся на палубе.

На борту российского судна было 24 человека, капитан доложил, что пострадавших нет. Управление береговой охраны направило к месту аварии патрульное судно, после того как российский экипаж доложил о ней.

Японские СМИ публикуют кадры с места столкновения, на которых видно перевернувшийся "Дай-хати Хокко-мару".

Причиной столкновения мог стать сильный туман, сказал РИА Новости российский генконсул в Саппоро Сергей Марин.

"Столкновение произошло примерно на линии соприкосновения в условиях сильного тумана. Они могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну. Но ее там и не должно было бы быть, потому что слишком далеко от берега, - заявил генконсул. - Капитан действовал правильно, в соответствии со всеми инструкциями: судно сразу же остановили, провели спасательную операцию, всех подняли из воды, но трое, видимо, от переохлаждения были без сознания. Об этом сразу же сообщили в службу безопасности на море Японии, но пока они прибыли, эти три члена экипажа скончались".

Японская сторона утверждает, что инцидент имел место в территориальных водах Японии, говорится в сообщении посольства России в Токио. "Глубоко сожалеем о случившемся. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Находимся в постоянном контакте с японской стороной, уточняем все обстоятельства происшествия. Исходим из того, что оно будет объективно и непредвзято расследовано компетентными органами", - говорится в заявлении.

Из него следует, что траулер "Амур" был направлен в порт Момбэцу в сопровождении корабля Управления безопасности на море Японии. Посольство и генконсульство пообещало оказать "все необходимое содействие россиянам, находившимся на борту судна".

Один из выживших рыбаков рассказал, что японское судно не двигалось во время аварии. "В момент столкновения судно находилось в работе и не могло двигаться. С нами столкнулось российское судно", - цитирует его "Киодо".

Российское судно "Амур" принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании "Амурское", зарегистрированной в Южно-Сахалинске. Занимается рыбопромышленным производством - добычей, переработкой, продажей.

"Нам еще сложно что-то говорить о повреждениях и прочую информацию, сейчас работаем с инспектирующими органами. Все-таки это зона японская, поэтому сложно что-то говорить сейчас. Куда пойдет дальше судно, сейчас тоже еще не решено", - сказали ТАСС в компании.

"По предварительным данным, аварию могли спровоцировать сложные метеоусловия. Видимость в районе столкновения не позволяла командам визуально идентифицировать друг друга", - сообщил Интерфаксу представитель морского спасательного координационного центра "Южно-Сахалинск".

По его словам, расследование инцидента будет проводить японская сторона. Ей, в частности, предстоит установить, имелось ли в наличии и сработало ли на судах оборудование, предупреждающее об опасном сближении, а также "какими при этом были действия обеих команд".